KOERS KORT. Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo - Viviani houdt Dupont van zege in Poitou-Charentes

Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo

Otto Vergaerde (27) verlaat na dit seizoen Alpecin-Fenix voor Trek-Segafredo. Hij zette zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen bij de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Vergaerde begon zijn profcarrière bij Topsport Vlaanderen-Baloise en reed de voorbije drie seizoenen in steun van Mathieu van der Poel, bij Corendon-Circus en Alpecin-Fenix. Bij Trek-Segafredo moet Vergaerde in de kasseiklassiekers Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen bijstaan.

“Ik twijfelde er niet aan voor Trek-Segafredo te kiezen als de juiste stap in mijn ontwikkeling”, verklaart Vergaerde in een persbericht. “Dit is een nieuwe uitdaging. Maar er is al een goede basis, namelijk mijn vriendschapsband met Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ik kijk er echt naar uit om me bij hen te voegen. Maar bovenal ben ik klaar voor deze nieuwe uitdaging bij een sterk en ambitieus team voor de klassiekers.”

“Met Vergaerde voegen we ervaring en betrouwbaarheid toe aan onze groep voor de klassiekers”, besluit algemeen manager Luca Guercilena.

Viviani verslaat Timothy Dupont in Poitou-Charentes

Elia Viviani (Cofidis) heeft zijn tweede ritzege beet in de Tour Poitou-Charentes. De Italiaan haalde het donderdag na 109,6 km van Montcontour naar Loudin in de sprint voor onze landgenoot Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en voor zijn ploeg- en landgenoot Simone Consonni. Viviani verstevigt zijn leiderspositie in het klassement. Deze namiddag staat nog een tijdrit van 23,5 km op het programma.

In deze korte etappe was het Alexis Gougeard die als eerste in de aanval trok en meteen ook een kloofje sloeg. Blijkbaar was er weinig animo in het peloton om mee te gaan, finaal kreeg hij toch twee kompanen aan zijn zijde: Simone Ravanelli en Samuele Zoccarato. Maximaal gunde het peloton, met Cofidis op kop, hen een voorsprong van 2 minuten.

Op 7 km van de meet werden met Ravanelli en Gougeard de laatste twee vluchters opgeraapt, het peloton stevende af op een sprint. Even was er nog wat opschudding toen Androni Giocattioli-Sidermec versnelde vooraan en het peloton in stukken brak, maar het team zette niet door en de wind zat niet goed. In de sprint leidde Consonni zijn ploegmaat Viviani mooi uit en de Italiaan klaarde de klus, voor Dupont. Die werd wel nog gehinderd door Consonni op het eind. Voor Viviani is het zijn tweede ritzege in deze Franse rittenkoers.

