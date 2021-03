KOERS KORT. - Ook UCI wil geen knuffelende renners meer - Waar Jakobsen crashte wordt niet meer gesprint

Ook UCI wil geen knuffelende renners meer

Ook de wereldwielerbond UCI wil renners verbieden om in elkaars armen te vallen na een overwinning. Dat zegt Professor Xavier Bigard, medisch directeur van de UCI.“Er is nu al een verbod voor renners om elkaar op het podium te omhelzen of aan te raken. Het gezond verstand zegt dat renners ook voorbij de finishlijn beter hetzelfde gedrag kunnen vertonen, zelfs al hebben ze net de wedstrijd gewonnen.”

Na de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, waarbij de winnaars Ballerini en Pedersen in de armen van hun ploegmaats vielen, vroeg Belgian Cycling dat renners elkaar niet meer zouden knuffelen. Nu wil de UCI dat ook met zoveel woorden neerschrijven in haar Covid-protocol. “Ik zal daarover snel overleggen met UCI voorzitter Lappartient”, aldus Bigard. “Misschien is dat knuffelen geen groot risico, maar het is ook geen goed voorbeeld voor de rest van de samenleving.” Hij voegt er wel aan toe dat geen sancties zijn voorzien voor wie het eventuele verbod overtreedt. (MG)

Niet meer sprinten in Katowice, de plaats waar Jakobsen crashte

Katowice, waar op 5 augustus vorig jaar Fabio Jakobsen een doodsmak maakte, zal in de Ronde van Polen 2021 niet langer dienen als aankomstplaats van een rit in lijn. In Katowice zal alleen een tijdrit worden georganiseerd. De finishlijn in Katowice gaat bergaf, renners halen er erg hoge snelheden en ze wordt door renners als erg gevaarlijk beschouwd. Vorig jaar, bij een sprint met ruim 80 km/u, vloog de ongelukkige Nederlandse renner Fabio Jakobsen door de vangrails na een aanrijding met Dylan Groenewegen. Jakobsen herstelt nog steeds van de gevolgen, maar dit jaar komt er dus geen sprint. Dat maakte de UCI woensdag bekend, tijdens een webinar over de nieuwe veiligheidsmaatregelen in het wielrennen. (MG)

Volledig scherm © AP

Deceuninck-Quick.Step met Bennett en Lampaert naar Parijs-Nice

Deceuninck-Quick.Step heeft z’n selectie voor Parijs-Nice rond. De ploeg van Patrick Lefevere mikt in de ‘Koers naar de Zon’ op ritzeges met Sam Bennett. De Ierse topsprinters was in de UAE Tour uitstekend op dreef met twee etappezeges. Mattia Cattaneo krijgt dan weer de vrijheid om een goed klassement uit de brand te slepen. Voorts staan ook de namen van Rémi Cavagna, Tim Declercq, Yves Lampaert, Michael Morkov en Florian Sénéchal op de deelnemerslijst.

Valverde overweegt carrière met 1 jaar te verlengen

Alejandro Valverde zou na dit seizoen op wielerpensioen gaan maar lijkt daar nu op terug te komen. De Spanjaard gaf aan dat zijn beslissing om te stoppen nog niet definitief was. Valverde wil vooral afwachten hoe de coronapandemie zal verlopen om dan misschien zijn carrière af te sluiten in een normaal seizoen.

Volledig scherm © Photo News