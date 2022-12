KOERS KORT. Omloop komt ook komende drie jaar aan in Ninove - Slottijdrit Tour 2024 gaat van Nice naar Monaco

Veldrijden Waarom Eli Iserbyt zich geen zorgen moet maken over zenuwaan­doe­ning ischialgie: “Het is behandel­baar en het gaat voorbij”

En zo heeft het wielrennen er alweer een medische term bij. Eli Iserbyt heeft ischialgie en de vraag is of dat wel of niet een probleem is voor de rest van zijn seizoen. Niet, zegt Iserbyt zelf. Niet, zegt ook dokter Joris Bleyen, neurochirurg aan het AZ Maria Middelares in Gent: “Ischialgie is behandelbaar en het gaat voorbij.”

