KOERS KORT. Offredo zet punt achter carrière - Anacona geopereerd aan aangezicht na zware val op training

Yoann Offredo zet punt achter zijn carrière

Net voor zijn 34ste verjaardag heeft Yoann Offredo zijn afscheid aan de wielersport aangekondigd. Het is een gedwongen afscheid geworden voor de Fransman, wegens onomkeerbaar blessureleed sinds een zware valpartij in de GP Denain in maart 2019. Offredo herstelde van een tijdelijke verlamming om enkele maanden later met Wanty-Gobert aan zijn derde Ronde van Frankrijk deel te nemen. Het zou de laatste Tour van de baroudeur zijn, want een peestransplantatie aan het einde van het seizoen bracht hem onherstelbare schade. Hij stapt niet mee met de ploeg Intermarché-Wanty Gobert over naar de WorldTour.

Offredo begon nog vol overtuiging aan seizoen 2020, zijn vierde seizoen bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren, maar al snel werd duidelijk dat een opeenvolging van wedstrijden geen haalbare kaart waren voor zijn enkel. De Omloop Het Nieuwsblad, de Belgische openingsklassieker waarin hij in 2011 vierde werd, werd op 29 februari 2020 de laatste wedstrijd in zijn carrière.

“Ik wilde het einde van mijn carrière aankondigen om de personen die me omringd hebben en voor me gesupporterd hebben te bedanken, maar ik was er niet toe in staat”, legde Offredo uit op de teamwebsite van Intermarché-Wanty Gobert. “Als je gewoon bent om 30 uur per week te fietsen en van de ene dag op de andere niet meer kunt stappen, doet het niet enkel fysiek, maar ook mentaal pijn. Ik mis het om pijn aan mijn benen te hebben, om koud te hebben, om moe te zijn. Ik wil een nieuw doel in mijn leven zoeken, daarom heb ik de keuze gemaakt om mijn studies verder te zetten. Begin 2021 start ik een master Politieke Wetenschappen met specialisatie Journalistiek. Er is een kans dat ik in het wielrennen aanwezig blijf, maar ik heb me gerealiseerd dat dit aan de andere kant van de barrière zal zijn. Ik wil FDJ en Circus-Wanty Gobert-Tormans bedanken voor de mooie jaren.”

Lotte Kopecky voegt Hulst en het BK toe aan haar veldritprogramma

Lotte Kopecky voegt de Wereldbeker in Hulst en het BK toe aan haar veldritprogramma. De Belgische kampioene op de weg en in de tijdrit amuseerde zich de voorbije maanden in de cross en beschouwt het als een goede training voor haar drukke programma in 2021.

Kopecky reed al vijf veldritten het voorbije seizoen, afgelopen zondag finishte ze als 18de in de modder van Dendermonde. “Ik vond het de max”, vertelt ze. “Ook in een wegkoers rijd ik graag in de regen en ik keek echt uit naar die wedstrijd. Ik had nog nooit in de modder gereden, dus ik volgde de berichtgeving of de cross zou doorgaan op de voet. Ik had het jammer gevonden indien de wedstrijd was afgelast door de storm.”

Kopecky voegt nu ook de Wereldbeker in Hulst op 3 januari en het BK in Meulebeke aan haar programma. “Waarom niet?”, zegt ze. “Het komt niet in conflict met mijn wegseizoen, ik laat er geen trainingen voor vallen. Het is een leuke afwisseling, ik vind het plezant en die crosstechniek kan me in de Strade Bianche of Parijs-Roubaix misschien ook nog wel van pas komen. Dus ja, ik kijk er altijd naar uit om te crossen. Ik amuseer me, er is geen stress, niets moet.”

Kopecky legt zichzelf geen druk op voor het BK. “Ik ga er niet vanuit dat ik podium rijd”, lacht ze. “Het zou mooi zijn, ik sluit het toch niet uit. Alles mag, maar niets moet. Dat is het plezante aan de cross. Het is voor mij een ontspanning eigenlijk. Rijd ik goed, dan is het goed. Gaat het slecht, dan gaat het slecht. Niemand ligt er van wakker. Ik moet hier niet presteren. Ik ga gewoon alles geven. Valt het tegen, dan is dat maar zo. Dat zal dan ook niemand verbazen.”

Lotte Kopecky.

Sören Kragh Andersen is Deens Wielrenner van het Jaar

De Deense wielerbond (DCU) heeft Sören Kragh Andersen uitgeroepen tot Deens Wielrenner van het Jaar. De 26-jarige Kragh Andersen won in 2020 twee etappes in lijn in de Tour de France en de tijdritten in zowel de BinckBank Tour als Parijs-Nice. Hij volgt op de erelijst Mads Pedersen op.

Pedersen kreeg de trofee vorig jaar na zijn wereldtitel in Yorkshire. Hij was ook dit jaar genomineerd na zijn zege in Gent-Wevelgem, net als Jakob Fuglsang, winnaar van de Ronde van Lombardije, renster Cecilie Uttrup Ludwig en mountainbiker Simon Andreassen. Zij moesten echter allen de duimen leggen voor Kragh Andersen.

Anacona komt zwaar ten val

Winner Anacona (Arkéa Samsic) is in zijn thuisland Colombia zwaar gevallen met de mountainbike op training. Dat berichtte de Franse sportkrant L'Equipe. De 32-jarige Colombiaan liep blessures op in het aangezicht, aan de knie en de ribben.

Anacona werd intussen al geopereerd aan zijn aangezicht. Daarbij werd een esthetische ingreep gedaan aan de buitenkant van zijn oog. Hij kreeg ook hechtingen aan zijn linkerknie en werd verzorgd aan zijn verwondingen tussen de ribben en een niercontusie.

Anacona maakte vorig jaar, na vijf seizoenen bij Movistar, samen met Quintana de overstap naar Arkéa Samsic. Bij het Franse team werd hij meesterknecht van Quintana. Op zijn persoonlijk palmares staan ritzeges in de Ronde van Spanje (2014) en een rit en het eindklassement in de Ronde van San Juan (2019).

Slovenen vieren eindejaar met verlichte fietsen ter ere van hun wielerhelden

Slovenië beleefde in 2020 een uitzonderlijk wielerjaar en dat willen de Slovenen in de eindejaarsperiode nog eens in de verf zetten. Om het straatbeeld op te fleuren werd gekozen voor kleurrijke en verlichte fietsen. Ze worden op balkons geplaatst, op openbare plaatsen, in etalages van winkels, op de gevels van huizen en in de tuinen.

Slovenië eert daarmee haar wielerhelden Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Pogacar won de Tour de France, net voor zijn landgenoot. Roglic won nadien zelf nog Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta.

Het was in de kleine, maar fietsgekke regio Brkini, in het westen van het land en op zo’n tachtig kilometer van hoofdstad Ljubljana, dat het idee haar oorsprong vond. “We willen hulde brengen aan onze renners en een positieve noot brengen in deze crisisperiode door het coronavirus”, legde Tina Jancigaj Avsec, één van de initiatiefneemsters, uit. “De fietsen symboliseren onze beweging naar een betere toekomst. We willen het toerisme in onze regio ook promoten. 2021 moet een vrolijker jaar worden dan 2020.”

Slovenië werd zwaar getroffen door de tweede golf van het coronavirus. De fietsen fleuren het straatbeeld en het gemoed van de mensen op, die door dorpjes reizen om de vele fietsen te kunnen aanschouwen. De tien mooiste creaties krijgen een prijs, beloofden de initiatiefnemers al.

De Slovenen maken gebruik van koersfietsen, maar ook kinderfietsjes of zelfs tweewielers uit een ver vervlogen tijd komen in aanmerking.

De actie heeft geen politieke connotatie, benadrukken de organisatoren. Al proberen de antiregeringsprotestanten van de fietsen wel een symbool van verzet te maken. De voorbije maanden kwamen in grote steden geregeld grote massa’s op de been om de protesteren tegen de Sloveense aanpak van het coronavirus.