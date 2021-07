KOERS KORT. Nummer twee van de Tour Vingegaard tot eind 2024 bij Jumbo-Visma

Vingegaard twee jaar langer bij Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard (24) heeft z'n contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De Deen - in juli tweede in het eindklassement van de Tour - blijft nu minstens tot eind 2024 bij de Nederlandse formatie. Vingegaard brak dit seizoen helemaal door met eindwinst in de Settimana Coppi e Bartali, een tweede plaats in de Ronde van het Baskenland én dus een tweede plaats in de Ronde van Frankrijk. Na Wout van Aert, Sepp Kuss en Koen Bouwman is Vingegaard al de vierde renner die een verbintenis tot eind 2024 tekent bij Jumbo-Visma.