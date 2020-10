KOERS KORT. Nu ook officieel: Jelle Wallays trekt naar Cofidis - Nikolas Maes en Adam Hansen houden het voor bekeken

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Jelle Wallays verlaat Lotto Soudal en zet zijn carrière verder bij Cofidis. Hij ondertekende bij de Franse WorldTourploeg een contract voor een jaar. De 31-jarige Wallays is onder meer een tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij tot dusver acht profzeges.

De West-Vlaming rijdt sinds 2016 voor Lotto Soudal. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen. Bij Cofidis wordt Wallays teamgenoot van onder meer Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen, de Italiaanse sprinter Elia Viviani en de Franse klimmer Guillaume Martin.

"Ik ben heel tevreden dat ik Cofidis kan vervoegen", zegt Wallays. "Dit is een mooie kans in deze moeilijke tijden waarin veel renners geen contract hebben. Ik zal er alles aan doen om de kansen te grijpen die de ploeg mij geeft. Ik hou van eendagswedstrijden, lastige scenario's en ik kijk ernaar uit een belangrijke steun te zijn voor de renners van Cofidis en zijn leiders, bij wie Elia Viviani en Guillaume Martin."

"Jelle is een renner die al meerdere jaren deel uitmaakt van de WorldTour", vult teammanager Cédric Vasseur aan. "Zijn palmares en zijn ervaring zijn essentieel in onze plannen voor volgend seizoen. Jelle zal een belangrijke rol krijgen in de klassieke kern rond Christophe Laporte en de kopmannen bijstaan in de grote rondes."

Hansen van profrenner naar triatleet

Naast de strijd om het roze krijgen we vandaag in de Giro ook de zwanenzang van Adam Hansen als wielerprof. De ervaren Australiër van Lotto Soudal kreeg geen nieuw contract en gooit het deze winter over een andere boeg. Hansen zal zich op zijn 39ste omscholen tot Ironman-triatleet. In totaal reed hij 29 grote wielerronden uit. Met 21 grote wielerrondes op rij tekende hij voor een absoluut record. Hansen won daarbij onder meer één rit in de Giro en één rit in de Vuelta.

Ook Nikolas Maes stopt ermee

Nog een renner die op wielerpensioen trekt bij Lotto Soudal: Nikolas Maes. Ook onze landgenoot kreeg geen nieuw contract. Maes is niet actief in deze Giro, maar reed de Italiaanse wielerronde één keer in 2012. De AG Driedaagse Brugge-De Panne werd deze week z’n laatste wedstrijd. Maes won twee koersen in z'n carrière: een rit in de Ronde van Burgos en de World Ports Classic. Verder werd hij vooral gewaardeerd als helper bij Quick.Step en Lotto.

