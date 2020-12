KOERS KORT. NK veldrijden uitgesteld, eerste Bahreiner in het profpeloton

Veldrijden Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen komende zondag ook in Dendermon­de

21 december Na Wout van Aert heeft nu ook Mathieu van der Poel zijn komst naar de wereldbekermanche veldrijden in Dendermonde van komende zondag bevestigd. We krijgen dus een kopie van het sterke deelnemersveld in Namen. De wedstrijd in Dendermonde is een organisatie van Jurgen Mettepenningen.