KOERS KORT. Nizzolo de snelste in Almeria - Van Aert ziet schaduwkopman Teunissen uitvallen op trainingskamp

Olympische Spelen Bevestigd: combinatie van Tour en Spelen, waar erg strikte regels gelden, kan voor Van Aert en Van der Poel

9 februari Atleten die deze zomer deelnemen aan de Olympische Spelen, zullen zich aan een resem beperkingen moeten houden. Er zal in Tokio een mondmaskerplicht gelden, er mogen geen handen worden geschud en knuffelen is helemaal uit den boze. Maar in het zogenaamde ‘Playbook voor atleten’ dat vandaag door de organisatie is vrijgegeven, wordt geen melding gemaakt van een verplichte quarantaine van twee weken bij aankomst in Japan waarvan eerder gewag werd gemaakt.