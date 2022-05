KOERS KORT. Nieuwe tegenslag voor Vanmarcke, die positief test op corona - Lotte Kopecky verliest leiderstrui in Burgos

Pechvogel Vanmarcke legt positieve coronatest af

Het wil voorlopig maar niet meezitten voor Sep Vanmarcke (33). Nadat de West-Vlaming van Israël-Premier Tech al het grootste deel van het voorjaar in het water zag vallen door verschillende ziektes, heeft hij nu positief getest op het coronavirus. Vanmarcke moet zo verstek geven voor de Ronde van Noorwegen, meldt-ie op Instagram. “Na een lange periode van trainen en een goeie stage in Spanje was ik klaar om eindelijk de competitie te hervatten in de Ronde van Noorwegen. Tot een PCR-test me gisteren aantoonde dat ik besmet ben met Covid. Onverwacht, want ik voel me niet ziek. Het is heel frustrerend om weer tegenslag te hebben in een seizoen vol hindernissen. Ik moet de fiets nu minstens een week aan de kant laten, om dan hopelijk negatief te testen en weer op te bouwen richting de Belgische koersen in juni.”