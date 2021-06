KOERS KORT. Nieuwe sponsor voor Iserbyt & co - Tour voor vrouwen keert terug - Israel-Start Up Nation schrapt wedstrijden na positieve coronatests

Iserbyt & co krijgen met Cibel nieuwe sponsor

Pauwels Sauzen-Bingoal, het team van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, krijgt er een derde grote sponsor bij. ‘Group Achiel De Witte’ is de nieuwe sponsor van het team en dat met zijn merken Cibel, Cebon, Allnuts en Andiprim, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Het in het oog springende geel-rode logo van Cibel is vanaf Dwars door het Hageland opnieuw te zien in het peloton.

De naam van het citrusvruchtenmerk Cibel doet bij veel wielerfans al een belletje rinkelen, onder meer door de samenwerking met Wout van Aert de voorbije jaren en voorts ook door enkele partnerships met de verschillende wielerevenementen van Jurgen Mettepenningen, teambaas van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Die succesvolle samenwerking krijgt nu een vervolg bij veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal. Cibel krijgt, samen met zustermerken Cebon, Allnuts en Andiprim, per direct een opvallende plaats op de outfits van Europees kampioen Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Denise Betsema en co.

“Oude liefde roest niet”, aldus Jurgen Mettepenningen in een persbericht van de ploeg. “Ik moet de familie De Witte al vele jaren dankbaar zijn voor hun engagement in mijn wielerevenementen. Dat verliep steeds op een erg professionele, correcte en aangename manier. Tot een samenwerking met mijn veldritteam kwam het nog niet, tot nu. Ik ben verheugd dat we opnieuw een bedrijf van deze omvang welkom mogen heten in onze ploeg, en kijk nu al uit naar de overwinningen die we ongetwijfeld samen zullen mogen vieren.”

Zaterdag debuteren de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal meteen met hun nieuwe shirts in Dwars door het Hageland, nadien volgt zowel voor de mannen als de vrouwen de Baloise Belgium Tour. Op de shirts staan nog drie nieuwe sponsornamen: Solbio en De Bree Solutions zijn nieuw in onze ploeg, Shimano schroeft zijn engagement fors op.

Tour de France voor vrouwen start volgend jaar op slotdag van mannenwedstrijd

De Tour de France voor vrouwen keert volgend jaar terug op de wielerkalender en begint op de slotdag van de Tour voor mannen, zo blijkt uit de publicatie van de wielerkalender van komend seizoen. De etappekoers duurt acht dagen, van zondag 24 tot en met zondag 31 juli 2022. De mannen rijden volgend jaar van 1 tot en met 24 juli de Tour.

De Britse Emma Pooley won in 2009 de laatste editie van de Tour voor vrouwen. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Vorig jaar zegevierde Elizabeth Deignan. De Britse klopte tweevoudig winnares Marianne Vos in de sprint in Nice, op de openingsdag van de Tour voor de mannen.

Dit jaar wordt La Course verreden op 26 juni tussen Brest en Landerneau. La Course was oorspronkelijk op 27 juni voorzien, tussen Saint-Brieuc en de Mûr-de-Bretagne, op dezelfde dag dat de mannen de tweede rit in de Tour afwerken. Net zoals de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk zullen de vrouwen nu van Brest naar Landerneau rijden, weliswaar over 107,4 kilometer.

Tourorganisator Christian Prudhomme kondigde vorig jaar al aan dat in 2022 weer een etappekoers door Frankrijk voor de vrouwen wordt gehouden. Op de kalender van de WorldTour voor de wielrensters komt de Tour de France Femmes kort na de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen die van 1 tot en met 10 juli wordt verreden.

Israel-Start Up Nation schrapt enkele wedstrijden na positieve coronatests

Israel-Start Up Nation, de ploeg van onder anderen Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck, heeft beslist enkele wedstrijden te schrappen. Zo geeft het team forfait voor Dwars door het Hageland van zaterdag en de Elfstedenronde van zondag. Ook over de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) wordt een kruis getrokken. Reden is dat bij drie leden van de staf positieve coronatests werden afgenomen.

De positieve tests kwamen aan het licht bij interne controles door de ploegdokters. Om de situatie onder controle te houden en geen enkel risico te nemen met de andere ploegleden en de andere teams werd beslist enkele wedstrijden te schrappen van het programma. Daarbij horen de GP Aargau (4 juni), Dwars door het Hageland (5 juni), Elfstedenronde (6 juni), Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en de Adriatica Ionica Race (14-18 juni).

De ploeg stelt wel de racebubbel intact te houden voor de komende Ronde van Zwitserland (6-13 juni), aangezien niemand uit die bubbel in contact is gekomen met het geïnfecteerde personeel. “Natuurlijk hadden wij willen starten in de geciteerde wedstrijden. Temeer omdat onze renners naar die bewuste koersen echt hadden toegewerkt. Echter de gezondheid van onze eigen staf en renners en ook die van de andere ploegen komt steeds op de eerste plaats. Wij willen geen enkel risico nemen. In deze situatie is het beter te voorkomen dan te genezen”, zegt algemeen manager Kjell Carlström van Israel Start-Up Nation.

De Belgen Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck stonden op de voorlopige deelnemerslijst van Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde, maar komen daar dus niet in actie.

