KOERS KORT. Niels Vandeputte tekent eerste profcontract bij Alpecin-Fenix - Meeus likt wonden na val

Niels Vandeputte wordt prof bij Alpecin-Fenix

Niels Vandeputte heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij Alpecin-Fenix. Dat heeft het team maandag gemeld.

De 20-jarige Vandeputte zal vanaf 1 maart prof worden bij Alpecin-Fenix. Afgelopen winter maakte de youngster indruk in het veld, met als orgelpunt een knappe derde plaats gisteren/zondag in Brussel tijdens de slotmanche van de X²O Badkamers Trofee. Volgend wegseizoen zal hij vooral ervaring opdoen in het Alpecin-Fenix Development Team.

"Ik hoop dat ik vooruitgang kan blijven maken", reageerde Vandeputte, van wie de voorkeur uitgaat naar het veld. "Dat doe ik het liefste. De voorbije jaren ben ik ook wegkoersen gaan smaken, maar ik zie mezelf beide zaken niet in de nabije toekomst combineren zoals Mathieu van der Poel. Maar het is fijn voor een team te rijden waar ik alle disciplines die ik wil kan uitoefenen.”

Team managers Philip en Christoph Roodhooft zagen Vandeputte de voorbije periode stappen vooruit zetten. "We geloven in zijn potentieel", klinkt het in koor. "Maar we leggen hem voor het komende seizoen geen druk op. Hij is nog heel jong, het is belangrijk dat hij blijft genieten van wat hij doet. Niels rijdt sinds 2015 voor ons en vormt het perfecte voorbeeld van onze ontwikkelingspiramide.”

Jordi Meeus likt na val verder zijn wonden op stage in Spanje

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) werkte maandag op stage zo’n 190 kilometer af in het zonnige Almeria, en dit ondanks zijn val zondag in de Clasica de Almeria. De 22-jarige spurter blijft met zijn teamgenoten van BORA-hansgrohe nog een tijdje in Spanje en zakt daarna naar België af voor het openingsweekend. Of Meeus de dubbel, Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, gaat afwerken is nog niet geweten.

“Het gaat goed met Jordi Meeus”, aldus Heynderickx. “Hij houdt aan zijn val wel tal van schaafwonden over, naast een diepe snijwonde aan het hand, maar maalde vandaag toch netjes het voorziene traject van 190 kilometer af. Jordi is voorzien voor het Belgische openingsweekend. Het is af te wachten waar we hem gaan inzetten. Misschien rijdt hij enkel in Kuurne, ofwel dubbelt hij. We hakken volgende week de knoop door.”

