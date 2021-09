KOERS KORT. Nibali keert terug naar Astana - Omloop van het Houtland laatste wegkoers voor De Ketele

Omloop van het Houtland laatste wegkoers Kenny De Ketele

De Omloop van het Houtland, de UCI-koers tussen Middelkerke en Lichtervelde, was voor pistier Kenny De Ketele de laatste wegwedstrijd uit zijn carrière. Deze winter zal hij nog enkele zesdaagsen rijden, maar daarna hangt hij de fiets aan de spreekwoordelijke haak. Op de weg boekte de renner van Sport Vlaanderen-Baloise één overwinning. In 2008 zette hij de profkermiskoers in Dentergem op zijn naam. De inmiddels 36-jarige renner was vooral succesvol op de baan. Zo werd hij in 2012 in Melbourne met Gijs Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers. Op WK’s en EK’s haalden hij nog diverse titels en medailles. Deze zomer kwam De Ketele, met Robbe Ghys, op de Olympische Spelen in Tokio dicht bij goud in de ploegkoers. Onze landgenoten vielen na een bloedstollende finale net naast het podium. Ook in 2008 miste De Ketele in Peking, toen met Iljo Keisse, in de madison nipt het olympisch podium. De Ketele was al een korte periode pistecoach bij de Belgische junioren. De kans dat hij na zijn laatste zesdaagse toetreedt tot de omkadering van de nationale pisteploeg is niet denkbeeldig. (FHN)

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) hield in de Omloop van het Houtland (1.1) een sprintend peloton af. Zijn land- en ploeggenoot Danny van Poppel werd tweede, Gerben Thijssen (Lotto Soudal) derde. Van der Hoorn won eerder dit jaar ook al een rit in de Giro en een etappe in de Benelux Tour. De Nederlander is op de erelijst de opvolger van de Duitser Max Walscheid, die in 2019 in Lichtervelde won. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

Volledig scherm Kenny De Ketele. © BELGA

Vincenzo Nibali keert terug naar Astana

Vincenzo Nibali gaat volgend jaar opnieuw voor Astana fietsen. De Kazachse wielerploeg maakte zijn terugkeer officieel bekend. De 36-jarige Nibali droeg het shirt van Astana al tussen 2013 en 2016. De Italiaan won toen onder meer twee keer de Giro (2013 & 2016) en de Tour (2014).

Nibali verliet Astana eind 2016 voor Bahrain Merida. Daar bleef de ‘Haai van Messina’ drie jaar, tot zijn overstap naar zijn huidige werkgever Trek-Segafredo. In het eerste deel van zijn carrière kwam Nibali uit voor Fassa Bortolo (2005) en Liquigas (2006-2012).

Nibali zegt heel gelukkig te zijn met zijn terugkeer naar Astana. “Zij zijn als een familie voor mij en hebben mij veel gegeven. Samen hebben we mooie successen behaald”, stelt de Italiaan, die voor Astana ook onder meer de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico won.

Wat Nibali wil bereiken in zijn tweede periode bij Astana, laat hij nog in het midden. De Italiaan wacht al ruim twee jaar op een zege. Zijn laatste overwinning dateert van de Touretappe in 2019 naar Val Thorens. “Ik wil mezelf bewijzen, bepaalde resultaten behalen, en tegelijkertijd mijn ervaring doorgeven aan de jongeren. Samen met het teammanagement zal ik de doelen voor het nieuwe seizoen vastleggen en daarna zetten we stappen in de gekozen richting.”

Deceuninck-Quick.Step verlengt contract van Mikkel Honoré

De Deen blijft tot eind 2023 bij Deceuninck-Quick.Step. De Belgische WorldTourploeg, die volgend jaar Quick.Step-Alpha Vinyl heet, bevestigde zijn contractverlenging.

De 24-jarige Honoré rijdt sinds 2019, na een periode als stagiair, voor het team van Patrick Lefevere. Eind maart behaalde hij in de Wielerweek Coppi & Bartali zijn eerste profzege. Aansluitend mocht hij vieren in de Ronde van het Baskenland.

Deze zomer behaalde Honoré podiumplaatsen in de Clasica San Sebastian (derde), de Druivenkoers (tweede na teamgenoot Remco Evenepoel) en de Bretagne Classic (derde). Afgelopen zaterdag werd hij vierde in de Primus Classic in Haacht.

Movistar haalt met Oscar Rodriguez (Astana) eerste versterking voor 2022

Oscar Rodriguez stapt van Astana - Premier Tech Squad over naar het Movistar Team. De Spaanse WorldTourploeg maakte zijn komst bekend. De 23-jarige Rodriguez is voor Movistar de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij ondertekende een contract voor twee jaar.

De Spaanse klimmer behaalde zijn mooiste zege tot dusver in de Vuelta van 2018. Hij won toen een bergetappe op de flanken van La Camperona. Dit seizoen greep hij net naast winst in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, waar hij tweede werd achter Miguel Angel Lopez.

