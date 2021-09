KOERS KORT. Nederlandse wielrensters met vier wereldkampioenen naar WK – Tolhoek verruilt Jumbo-Visma voor Trek-Segafredo

Vier eerdere wereldkampioenes in selectie Nederlandse vrouwenploeg voor WK wielrennen

Nederland staat op zaterdag 25 september met vier wereldkampioenen in de ploeg aan de start van de wegwedstrijd voor vrouwen op het WK in Vlaanderen. Bondscoach Loes Gunnewijk selecteerde naast Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak ook Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters en Demi Vollering. Brand werd begin dit jaar wereldkampioene veldrijden.

Op de afgelopen vier WK’s veroverden de Nederlandse wielrensters steeds het goud in de wegwedstrijd. Van der Breggen herhaalde vorig jaar haar succes uit 2018, Blaak was de beste in 2017 en Van Vleuten in 2019. Vos pakte de regenboogtrui al drie keer (2006, 2012 en 2013).

“We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen”, zegt Gunnewijk. “De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint elk kampioenschap op nul.”

Nederland mag in de tijdrit met maar liefst vier vrouwen starten, omdat Van der Breggen als titelverdedigster en Van Vleuten als olympisch kampioene op dit onderdeel een ‘vaste’ startplek hebben. Gunnewijk selecteerde ook Van Dijk en Riejanne Markus voor de tijdrit op maandag 20 september.

Nederlander Antwan Tolhoek trekt van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo

Antwan Tolhoek zet zijn wielerloopbaan voort bij Trek-Segafredo. De 27-jarige Nederlander komt over van Jumbo-Visma, de ploeg waarvoor hij sinds 2017 rijdt. Tolhoek tekent een contract voor twee jaar bij zijn nieuwe ploeg.

Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo kent Tolhoek al uit de tijd dat hij stage liep bij Tinkoff. “We zagen dat hij talent had en gaven hem in augustus 2015 een plaats als stagiair in de ploeg.” Tolhoek was op dat moment pas 2,5 jaar wielrenner en werd nog te onervaren geacht voor een ploeg uit de WorldTour, aldus De Jongh, die hem wel besloot aan te bevelen bij Roompot. Bij die ploeg debuteerde hij in 2016 in het profpeloton.

Nadat Tolhoek dat jaar de bergtrui in de Ronde van Zwitserland had veroverd, kreeg hij een contract bij Jumbo-Visma. In de Ronde van Zwitserland van 2019 boekte Tolhoek namens Jumbo-Visma zijn tot nu toe enige overwinning als wielerprof. “Het was na al die jaren best een lastige beslissing om weg te gaan bij Jumbo-Visma. Maar Trek biedt me de kans om voor eigen succes te gaan in grote wedstrijden. Ik mag proberen een rit te winnen in één van de grote rondes. Ik heb niet lang getwijfeld toen ik deze aanbieding kreeg”, aldus Tolhoek

