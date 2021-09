KOERS KORT. Nederlander Robert Gesink komt dit seizoen niet meer in actie

Wielrennen Gezien bondscoach? Wellens en Campe­naerts zijn ‘bien’: “WK-selectie zou een ongelofe­lij­ke eer zijn”

4 september Punt bij voor Tim Wellens (30) en Victor Campenaerts (29). Winnen zat er vandaag niet in in de Benelux Tour — Sonny Colbrelli was te sterk — maar de twee scoorden wel punten bij de bondscoach. Zien we hen straks terug op het WK? “Voor de Benelux Tour heb ik contact gehad met de bondscoach. Hij zei dat de selectie hier gemaakt wordt, dus het ziet er goed uit.”