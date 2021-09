KOERS KORT. Nederlander Robert Gesink komt dit seizoen niet meer in actie - Leysen en Janssens verlengen contract bij Alpecin-Fenix

Einde seizoen Gesink vanwege nieuwe operatie

Robert Gesink zal dit wielerseizoen niet meer in actie komen. De 35-jarige Nederlander van Jumbo-Visma meldt op Instagram dat hij opnieuw een operatie moet ondergaan aan de schouder. Gesink liep afgelopen zomer bij een val in de Tour de France een breuk op in zijn rechtersleutelbeen. Eenmaal hersteld nam hij afgelopen weken deel aan de Ronde van Spanje, die werd gewonnen door zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic.

“Helaas is het met de schouder steeds slechter gegaan”, meldt hij vanuit zijn woonplaats Andorra la Vella. “Ik reis naar Nederland voor een tweede operatie. Daarom is dit het einde van het seizoen voor mij. Laten we hopen op een spoedig herstel.”

Senne Leysen en Jimmy Janssens blijven Alpecin-Fenix trouw

De 25-jarige Senne Leysen en de 32-jarige Jimmy Janssens hebben hun verblijf bij hun huidige ploeg Alpecin-Fenix verlengd. Leysen blijft tot minstens 2023, Janssens tot minstens 2022 bij het wielerteam. Beide renners debuteerden in de Ronde van Italië en hielpen de ploeg — Tim Merlier in de eerste rit in lijn in Novara — aan een eerste zege in een grote ronde. Zij werden er respectievelijk 101ste en 65ste in het eindklassement.

“Natuurlijk ben ik tevreden dat ik twee jaar langer bij Alpecin-Fenix kan blijven”, begint Senne Leysen. “In de afgelopen twee jaar is de ploeg enorm gegroeid. Ik vind dat ik zelf ook een enorme evolutie gemaakt heb en meen dat ik zelfs nog groeimarge heb. Mijn taak binnen het team bestaat erin de wedstrijd mee te controleren en ervoor te zorgen dat onze kopmannen in de beste omstandigheden kunnen gaan voor winst. Ik hoop dat ik me in deze rol nog kan blijven ontwikkelen en ik verder mijn ding kan blijven doen. Er wachten ons nog grootse dingen in de toekomst”, verduidelijkte Senne Leysen zijn contractverlenging.

Jimmy Janssens is eveneens tevreden dat hij bij Alpecin-Fenix aan boord kan blijven. “Ik ben zeer blij dat ik mijn verblijf verlengd heb in dit waanzinnige team. Het is leuk het vertrouwen te genieten van de ploeg. Ik hoop in mijn komend seizoen opnieuw een grote ronde te kunnen rijden, maar mijn hoofddoel blijft de rol van helper verder te blijven spelen en er te zijn wanneer het team mij nodig heeft. Ik zal voor hen zeker nog tot eind 2022 mijn uiterste best doen”, gaf Jimmy Janssens mee

