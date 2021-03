KOERS KORT. Narvaez en Gaviria mogen streep trekken door voorjaar na val - Deceuninck-Quick.Step met ijzersterk zevental in Gent-Wevelgem

Lotto Soudal rekent op ex-winnaar John Degenkolb

Lotto Soudal start met vier Belgen in Gent-Wevelgem (WorldTour). Jasper De Buyst, Frederik Frison, Florian Vermeersch en ouderdomsdeken Philippe Gilbert komen aan het vertrek. Gilbert werd in 2010 derde in Wevelgem, maar kwam de voorbije jaren niet meer in de buurt van de overwinning.

De kopmansrol is wellicht weggelegd voor de Duitser John Degenkolb, winnaar van Gent-Wevelgem in 2014 en vorig jaar nog zesde. Degenkolb wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen.

De selectie van Lotto Soudal wordt vervolledigd door de Italiaan Stefano Oldani en de Duitser Roger Kluge.

Alpecin-Fenix start met sprinters Jasper Philipsen en Tim Merlier in Gent-Wevelgem

Bij Alpecin-Fenix zetten ze zondag met Jasper Philipsen en Tim Merlier hun twee rassprinters in tijdens de 83e Gent-Wevelgem. Voor de rest maken ook Silvan Dillier, Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek, Scott Thwaites en Gianni Vermeersch deel uit van de selectie. De absolute kopman bij Alpecin-Fenix, Mathieu van der Poel, laat deze koers links liggen.

“Vraag is natuurlijk of het tot een sprint zal komen in Wevelgem”, begon sportdirecteur Christoph Roodhooft zijn vooruitblik. “En hoe gaat men sprinten? Is dat met een groep van 10 man of 20 of 30? Een echte massasprint met een heel peloton zie ik niet gebeuren. De wind zal er wel een lastige wedstrijd van maken. En dan is het te hopen dat er nog enkele pionnen van ons in dat gezelschap zitten. Ik denk dan meteen ook aan Gianni Vermeersch die aan een zeer sterk voorjaar bezig is. In de E3 Saxo Bank Classic was hij er ook weer nadrukkelijk bij, net als in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Onze ploeg is in de breedte sterk geworden en dit op toch wel een korte periode.”

“Het is afwachten waar de koers zal openbreken”, ging Roodhooft verder. “Soms is er tijdens Gent-Wevelgem al heel vroeg animo in de koers. Is dat nu weer het geval? Dat kan zomaar eens gebeuren. Na een aanloopperiode gaat het via De Moeren naar het Heuvelland met de Kemmelberg als scherprechter. Mathieu van der Poel is er niet bij, dus het is aan de anderen binnen de ploeg om zich te laten zien. Mathieu start wel komende woensdag in Waregem en dan natuurlijk in de Ronde van Vlaanderen waar hij zijn titel wil verdedigen.”

Volledig scherm Tim Merlier won de Bredene-Koksijde Classic. © BELGA

Narvaez en Gaviria mogen door polsbreuk kruis maken over voorjaar

Jhonatan Narvaez heeft zijn linkerpols gebroken na een val in de E3 Saxo Bank Classic. De 24-jarige Ecuadoraan ging na 86 kilometer koers zwaar tegen de vlakte samen met de Colombiaan Fernando Gaviria. Narvaez stapte nog wel op de fiets maar moest al snel weer aan de kant en gaf zeer geëmotioneerd op.

“We hadden meteen door dat er wel iets ernstig aan de hand was”, legde sportdirecteur Servais Knaven uit. “Narvaez geeft niet al te gauw op. Onderzoek in het ziekenhuis leerde ons dat hij bij die val een breuk heeft opgelopen in de linkerpols. Hij mist zo de komende klassiekers, zoals Gent-Wevelgem van morgen en de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag, twee wedstrijden waarin hij hoopte te schitteren. Hij is ook mentaal aangedaan door deze blessure want hij weet dat zijn voorjaar er door die domme val meteen opzit.”

Bij de bewuste val brak ook Fernando Gaviria zijn pols. Ook voor de Colombiaan zit het voorjaar erop. Het seizoensbegin verliep voorlopig matig voor Gaviria. Hij kon nog niet winnen. Zijn derde plaats in de openingsrit van Tirreno-Adriatico (WorldTour) was tot dusver zijn beste resultaat.

Deceuninck-Quick Step met ijzersterk zevental op zoek naar nieuwe zege in Gent-Wevelgem

Deceuninck-Quick Step start zondag opnieuw met een sterke ploeg in Gent-Wevelgem (WorldTour). Vier van de zeven renners die vrijdag de E3 Harelbeke kleurden, zijn opnieuw van de partij. Winnaar Kasper Asgreen krijgt rust. De Belgen van dienst zijn Yves Lampaert, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe. Van Lerberghe en Lampaert reden vrijdag ook al mee. Voor de sprint rekent de Wolfpack op de Ier Sam Bennett, woensdag nog winnaar van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en voor het eerst in vier jaar aan de start in Gent-Wevelgem.

Bennett, zijn Deense loods Michael Morkov en Stijn Steels zijn de nieuwe namen in vergelijking met vrijdag. Naast Asgreen krijgen ook de Fransman Florian Sénéchal en Tim Declercq rust. Zdenek Stybar en Davide Ballerini dubbelen, net als Lampaert en Van Lerberghe.

Sportdirecteur Wilfried Peeters verwacht vooraf een “mooie wedstrijd met veel actie, ver voor de finish”. “Er kunnen dit jaar ook waaiers komen, wat de koers heel nerveus zal maken”, legde hij uit. “Maar we zitten vol vertrouwen na onze overwinning van vrijdag. Bennett kan zondag de finale rijden en gaan voor een goed resultaat, maar we kunnen opnieuw verschillende kaarten spelen. Veel hangt af van wat er zal gebeuren op de Kemmelberg.”

