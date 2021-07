KOERS KORT. Napoleon Games langer sponsor van Deceuninck-Quick.Step - Lotto-Soudal beloont talent met contract

Napoleon Games langer sponsor van Deceuninck-Quick.Step

Lotto Soudal beloont Arnaud De Lie met tweejarig contract

“De Lie is pas eerstejaarsbelofte maar overtuigde dit jaar, alsook in vorige seizoenen met sterke resultaten”, zo klinkt het. “Afgelopen seizoen werd De Lie Belgisch kampioen in de juniorescategorie en werd hij derde op het Europees kampioenschap in Plouay. Naast zijn titel, die hij in Anzegem behaalde, werd hij ook eindwinnaar van de Beker van België. Hij pakte winst in de Vlaams-Brabantse Pijl en toptiennoteringen in Harelbeke en Parijs-Roubaix.”