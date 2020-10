KOERS KORT. Nairo Quintana geopereerd aan beide knieën - Alexis Vuillermoz ruilt AG2R voor Total Direct Energie

Herman De Croo als enige op de bon geslingerd tijdens passage van de Ronde

19 oktober Tijdens de Ronde van Vlaanderen is slechts één proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de mondmaskerplicht langs het parcours. Dat meldt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Carina Van Cauter. Dat pv was bestemd voor Herman De Croo. De vader van de premier was op televisiebeelden zonder masker te zien en erkende ook zijn fout. "De meeste mensen die in overtreding waren, gaven onmiddellijk gevolg aan de vraag om het mondmasker op te zetten of wat verder uit elkaar te gaan staan."