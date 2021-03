KOERS KORT. Naesen en Dewulf in selectie AG2R Citroën voor Parijs-Nice

“Na de annulatie van de Ruta del Sol ben ik voor drie weken op trainingskamp naar de Sierra Nevada vertrokken”, legde Jungels uit in een persbericht van de ploeg. “Ik heb er hard gewerkt in perfecte weersomstandigheden. Ik ben in vorm en zou in staat moeten zijn het seizoen goed te starten. Ik kan niet wachten. Parijs-Nice is een mooi doel. Het is een moeilijke wedstrijd met een tijdrit. Ik hoop zo hoog mogelijk te eindigen in het eindklassement. Na Parijs-Nice richt ik mijn aandacht op de Ronde van Catalonië en de Ardennenklassiekers, beiden belangrijke doelen. We hebben een uitstekend team en toonden de voorbije weken al dat de groep competitief is. Ik voel me er helemaal klaar voor.”