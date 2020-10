KOERS KORT. Nacer Bouhanni test positief - Marczynski en Van der Sande verlengen bij Lotto-Soudal

Delen per e-mail

Geen Bouhanni in Driedaagse

De Fransman Nacer Bouhanni zal woensdag niet starten in de Driedaagse Brugge-De Panne. Zijn team Arkéa-Samsic meldde dat de 30-jarige sprinter het coronavirus opgelopen heeft. Dat bleek bij de verplichte test in aanloop naar de WorldTour-wedstrijd.

Bouhanni voor Parijs-Tours.

Geen enkele renner test positief in aanloop naar Vuelta, wél twee stafleden

Daags voor de start van de Vuelta hebben twee medewerkers, één van Bahrain-McLaren en één van Sunweb, positief getest op COVID-19. Geen enkele renner testte evenwel positief. Ook vandaag worden nog testen afgenomen.

In overeenstemming met het UCI-protocol en de Spaanse overheid werden zondag alle renners en teammedewerkers getest op het coronavirus. Vijf dagen voor de start moest er ook al een negatieve test aangetoond worden. Maandag werden dan 498 nieuwe testen afgenomen bij de aanwezige teams en daaruit blijkt dat er sprake is van twee positieve gevallen, één medewerker van Bahrain-McLaren en één van Sunweb. In oversteenstemming met de protocollen werden deze teamleden geïsoleerd.

Ook vandaag worden nog PCR-testen afgenomen van de renners die uit de Ronde van Vlaanderen komen, alsook van de stafleden die nog de reis naar Spanje maken en in de bubbel komen van de Vuelta.

Het volledige parcours van de Vuelta.

Contractverlenging voor Marczynski en Van der Sande bij Lotto-Soudal

Lotto-Soudal heeft de contracten van Tosh Van der Sande (29) en de Pool Tomasz Marczynski (36) verlengd tot eind 2021. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie bekendgemaakt.

Van der Sande gaat zijn tiende jaar in bij Lotto Soudal, waar hij de kopmannen bijstaat in de zwaardere wedstrijden. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften won vorig seizoen een rit in de Ronde van Wallonië.

“De ploeg is stevig verjongd”, kijkt Van der Sande al uit naar 2021. “Ik voel me zelf nog jong genoeg, maar ik hoop iets te kunnen betekenen voor die jonge mannen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen op me rekenen.”

Marczynski is in 2021 toe aan zijn zesde seizoen bij de Belgische ploeg. De viervoudige kampioen van Polen (drie keer weg, één keer tijdrijden) won in zijn carrière onder meer twee etappes in de Vuelta. Van der Sande en Marczynski verschijnen dinsdag aan de start van de 75e Ronde van Spanje.

Rafal Majka verlaat Bora en tekent bij UAE

Team UAE heeft Rafal Majka binnengehaald. De 31-jarige Poolse klimmer verlaat Bora-Hansgrohe en tekende een contract voor twee jaar bij de ploeg uit de Emiraten. Hij zal er een meesterknecht worden van Tourwinnaar Tadej Pogacar. “Ik ben blij dat ik deze kans krijg op dit moment in mijn carrière. Ik ga werken voor Pogacar wanneer de ploeg dat van mij verlangt, maar ik zal zelf ook mijn kans grijpen wanneer mogelijk. In races zoals de Tirreno, Ronde van Zwitserland of Vuelta, bijvoorbeeld.”



Rafal Majka