KOERS KORT. Na Almeida trekt ook Pascal Ackermann naar UAE Team Emirates - Landa eindwinnaar in Burgos

Ackermann trekt naar UAE Team Emirates

Opnieuw een toptransfer voor UAE Team Emirates. De snelle Duitser Pascal Ackermann komt over van Bora-hansgrohe en tekende een contract van twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar. De Sloveense winnaar van de Ronde van Frankrijk zette eind juli zijn handtekening onder een nieuw contract tot eind 2027. De 27-jarige Duitser won onder meer al twee etappes in de Ronde van Italië en twee etappes in de Ronde van Spanje. Ackermann wordt bij Bora-hansgrohe vervangen door de Ier Sam Bennett. Hij verlaat Deceuninck-Quick.Step en keert terug naar de oude stal.

“Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging”, aldus Ackermann. “Deze stap zal een speciale zijn in mijn nog jonge carrière. Het team waar ik deel van zal uitmaken, is iets unieks in de wielersport. Ik wil iedereen bedanken die deze stap mogelijk heeft gemaakt en mij het vertrouwen heeft gegeven om gemeenschappelijke toekomstige doelen te bereiken.” (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Landa onttroont Bardet in Burgos

Mikel Landa (31) heeft zich in de slotrit van de Ronde van Burgos verzekerd van de eindwinst in de Spaanse rittenkoers. De Bask onttroonde op de slotklim naar Lagunas de Neila de Fransman Romain Bardet, die als leider aan de slotrit begonnen was. De ritzege was voor de Brit Hugh Carthy. Voor Landa is het na 2017 al de tweede eindzege in Burgos. In de eindstand houdt hij Fabio Aru en ploegmaat Mark Padun achter zich.

De Oostenrijker Gregor Mühlberger is dan weer niet van start gegaan in de vijfde rit. Hij kwam gisteren ten val in de vierde etappe en liep daarbij een breukje op in de ellepijp van zijn linkerarm. Dat heeft zijn team Movistar bekendgemaakt. De 27-jarige Mühlberger ondergaat later op de dag nog bijkomende onderzoeken. De Ronde van Spanje, die op 14 augustus in Burgos van start gaat, staat op zijn programma.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Michal Golas zet punt achter wielercarrière

De Poolse renner Michal Golas (37) hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak. Dat heeft zijn team Ineos Grenadiers vandaag bekendgemaakt. In zijn 16-jarige carrière reed Golas voor onder meer Vacansoleil en Quick.Step. Sinds 2016 draagt hij het shirt van Team Sky/Ineos. In 2015 won hij het Kampioenschap van Vlaanderen. Drie jaar eerder kroonde Golas zich tot Pools kampioen op de weg.

“Ik nam de beslissing twee jaar geleden, toen ik mijn contract verlengde. Het was mijn voornemen om nog twee jaar te rijden”, vertelt Golas, die een goede vriend is van zijn land- en ploeggenoot Michal Kwiatkowski. “Het werd echter moeilijk, toen het moment van mijn afscheid naderde. Maar dit is niet enkel mijn beslissing, ook die van mijn familie. Het is tijd om iets terug te geven aan mijn vrouw en drie kinderen. Zij is arts, gespecialiseerd in diabetes. Nu kan zij op haar werk focussen.”

“Ik had nooit gedacht dat ik zo’n carrière zou uitbouwen. Veel renners hadden meer talent. Maar ik heb bewezen dat je met hard werken de top van je ambities kan bereiken”, besluit Golas. Maandag verschijnt Golas voor de laatste keer aan de start van de Ronde van Polen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.