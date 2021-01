KOERS KORT. Mitchelton-Scott heet voortaan Team BikeExchange

Veldrijden Hongaarse Vas wint autoritair na lange solo Ethias Cross in Bredene, Sanne Cant eindigt als tweede

30 december Kata Blanka Vas (Doltcini) heeft de Ethias Cross in Bredene, de Ereprijs Paul Herygers, op haar naam geschreven. De 19-jarige Hongaarse was in en rond Park Grasduinen de sterkste nadat ze een lange solo, die ze reeds opzette in de eerste ronde, netjes afrondde. Belgisch kampioene Sanne Cant werd tweede voor Alicia Franck, die het haalde na een beklijvende sprint met de Amerikaanse kampioene Clara Honsinger.