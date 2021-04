Koers Kort. Miles Scotson rondt knappe solo af in openingsetappe Ronde van Valencia

WielrennenMiles Scotson heeft de eerste etappe in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De 27-jarige Australiër van Groupama-FDJ reed op achttien kilometer van de streep weg uit een elitegroepje en finishte solo. Degenkolb sprintte naar de tweede plaats. Scotson is uiteraard ook de eerste leider in deze Spaanse rittenkoers.

De 72e editie van de Ronde van Valencia zou eigenlijk plaatsvinden in februari, maar door de coronapandemie werd de wedstrijd uitgesteld en vervolgens verplaatst naar april. Met de Brabantse Pijl vandaag en de Amstel Gold Race zondag, oogt het deelnemersveld magertjes. Voor het eindklassement lijken Enric Mas en Stefan Küng de voornaamste kandidaten. Daarnaast staan ook snelle mannen Caleb Ewan en Arnaud Démare aan de start.

De Ronde van Valencia opende met een geaccidenteerde etappe van Elche, de op twee na grootste stad van de regio Valencia, naar het kustplaatsje Ondara. De renners moesten in echt hondenweer de 159,5 kilometer lange tocht afwerken. De Australiër Miles Scotson (Groupama-FDJ) reed op achttien kilometer van de streep weg uit een klein groepje en bleef vooruit. Door het gladde wegdek gingen heel wat renners tegen de grond.

Voor Scotson is het nog maar de derde zege in zijn carrière. In 2017 werd hij Australisch kampioen op de weg. De 27-jarige Australiër kuste op vier kilometer van de streep nog het asfalt net als tientallen andere renners in de achtervolgende groep. Scotson begint morgen als leider aan de tweede etappe. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we dan een duel tussen Ewan en Scotson’s ploeggenoot Démare.

DSM met Bardet en Hindley naar Giro

Het Duitse WorldTeam DSM richt zich in de Giro d’Italia op een goed klassement. Daarvoor rekent de opvolger van Team Sunweb op de Franse aanwinst Romain Bardet en op de Australiër Jai Hindley, die vorig jaar als tweede eindigde in de Italiaanse rittenkoers.

Daarnaast brengt de formatie de Duitsers Nikias Arndt, Max Kanter en Nico Denz, de Australiërs Michael Storer en Chris Hamilton en de Ier Nicholas Roche op 8 mei aan de start in Turijn. Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder en Henri Vandenabeele rijden de Giro dus niet.

De 24-jarige Hindley reed vorig de slottijdrit in het roze, maar strandde in de eindstand op 39 seconden van de Brit Tao Geoghegan Hart. Met de Nederlander Wilco Kelderman had Sunweb toen nog een tweede renner op het podium, maar die komt inmiddels voor BORA - hansgrohe uit. Bardet stond twee keer op het podium na de Tour de France: als tweede in 2016 en als derde in 2017. In de Giro maakt hij zijn debuut.

“Om weer voor een goed klassement te gaan moeten we onze collectieve kracht gebruiken, waarin alle acht renners een rol spelen”, zegt ploegleider Matt Winston. “Daarvoor hebben we een plan geformuleerd waarin we uitgaan van tal van scenario’s. Daarnaast zien we in de sprintetappes kansen op dagsucces.”

Val Nibali op training, Giro komt in gevaar

Vincenzo Nibali is woensdag tijdens een trainingsrit ten val gekomen en heeft daarbij zijn rechterpols bezeerd. Dat heeft zijn team Trek-Segafredo gemeld.

De 36-jarige Italiaan kwam laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e. Maandag zou hij starten in de Ronde van de Alpen en later deze maand ook in Luik-Bastenaken-Luik. Nibali rijdt dit seizoen normaal ook de Giro en Tour.

