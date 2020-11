KOERS KORT. Miguel Angel Lopez verlaat Astana en tekent bij Movistar

Movistar haalt Miguel Angel Lopez binnen

Movistar heeft met Miguel Angel Lopez een nieuwe klassementsrenner aangetrokken. De 26-jarige Colombiaan verlaat Astana na zes seizoenen en tekent een contract voor één jaar bij de Spaanse formatie. Lopez stond al op het podium van zowel de Giro als de Vuelta en won tijdens de afgelopen Ronde van Frankrijk de bergrit met aankomst bovenop de Col de la Loze.

“Ik ben erg blij om deel uit te maken van één van de belangrijkste teams in het wielrennen”, reageert Lopez bij z'n nieuwe werkgever. “Zoals ik altijd gedaan heb, zal ik proberen om Movistar en Colombia op mijn best mogelijke manier te vertegenwoordigen. Dit is altijd een belangrijke ploeg geweest voor mijn fans op het thuisfront en een cruciale factor voor de groei van de koers in Zuid-Amerika. Ik kijk er dus erg naar uit om volgend jaar bij hen te rijden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lars Boom wordt ploegleider van Lotte Kopecky

De Nederlandse oud-renner Lars Boom wordt de ploegleider van het vrouwenteam Liv Racing. Hij krijgt er onder meer Belgisch kampioene Lotto Kopecky onder zijn hoede. Die kondigde vorige maand haar overstap van Lotto-Soudal aan. Boom werd afgelopen zomer al aangesteld als prestatiemanager bij CCC-Liv, waar Marianne Vos dit jaar nog het boegbeeld was. De Nederlandse vedette vertrekt naar de nieuwe ploeg Jumbo-Visma.

Boom neemt bij het WorldTourteam met Poolse licentie de plaats in van landgenoot en ex-sprinter Jeroen Blijlevens. "Ik ben klaar voor dit prachtige vervolg en deze uitdaging en kan niet wachten om mijn sportieve ideeën en visie over te brengen op de rensters", zegt Boom. "We beschikken komend seizoen over een vernieuwde groep met rensters die veel potentie hebben. Met Kopecky hebben we een topper voor het sprintwerk binnen de gelederen. Zij krijgt steun van de groep, maar dat beperkt anderen zeker niet om zelf een vervolgstap naar de absolute top te zetten.”

Volledig scherm © Photo News

Dimitri Claeys, Simon Clarke en Kilian Frankiny naar Qhubeka-ASSOS

Dimitri Claeys zet zijn carrière verder bij Qhubeka-ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling. De Zuid-Afrikaanse WorldTourploeg maakte zijn komst dinsdag bekend, samen met die van de Australiër Simon Clarke en de Zwitser Kilian Frankiny.

De 33-jarige Claeys verlaat na vier seizoenen het Franse Cofidis. Hij toonde zich vorige maand nog met een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. In een reactie zegt Claeys “heel vereerd” te zijn met de transfer naar Qhubeka-ASSOS, het team van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. “2020 was voor iedereen een vreemd seizoen, maar ik haalde veel genoegdoening uit mijn prestatie in de Ronde en ik wil volgend seizoen nog zo’n prestaties leveren.”

Simon Clarke (34) maakt de overstap van EF Pro Cycling. Hij won dit seizoen de Drome Classic, een Franse semiklassieker. Hij heeft ook twee etappes in de Vuelta achter zijn naam (2018 en 2012) en werd vorig jaar tweede in de Amstel Gold Race (na Mathieu van der Poel). Kilian Frankiny (26) verlaat het Franse Groupama-FDJ. Hij haalde in de afgelopen Giro twee keer een top vijf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

B&B Hotels-Vital Concept wordt B&B Hotels

Het ProTeam B&B Hotels-Vital Concept gaat volgend seizoen door het leven als B&B Hotels. Vital Concept snoeit in de bijdragen aan het team als gevolg van de coronacrisis en verdwijnt zo uit de naam van de ploeg. Volgens ex-renner en manager Jérôme Pineau verliest het team zo 15 à 20% van het oorspronkelijke budget.

Bij de Franse formatie rijden volgend seizoen met Jens Debusschere, Eliot Lietaer, Bert De Backer, Frederik Backaert en Jonas Van Genechten vijf Belgen. Kris Boeckmans kreeg geen nieuw contractvoorstel en hangt aan het einde van dit jaar z'n fiets aan de haak.

Volledig scherm Bert De Backer (rechts) in actie tijdens de AG-Driedaagse Brugge-De Panne van dit jaar. © Photo News

Sébastien Demarbaix wordt sportdirecteur bij Bingoal-Wallonie Bruxelles

Voormalig profrenner Sébastien Demarbaix gaat aan de slag als sportdirecteur bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Dat maakte de procontinentale wielerploeg dinsdag bekend. De 46-jarige Waal verdiende als renner zijn strepen bij Lotto en AG2R. Sinds 2013 was hij sportdirecteur bij Circus-Wanty Gobert.

Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles gaat Demarbaix samenwerken met onder meer Jelle Vanendert, Timothy Dupont en Sean De Bie. Hij vindt er ook ex-Lottoploegmaats Christophe Detilloux en Jean-Denis Vandenbroucke terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.