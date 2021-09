KOERS KORT. Miguel Ángel López laat contract bij Movistar ontbinden - Colbrelli wint opnieuw, Sagan leider in Slovakije

Miguel Ángel López laat contract bij Movistar ontbinden

Miguel Ángel López heeft in onderling overleg met z’n team Movistar zijn contract laten ontbinden. Vanaf 1 oktober is de Colombiaan een vrije renner. ‘Superman’ kwam pas dit seizoen over van Astana, maar houdt het dus al vroegtijdig voor bekeken. De klassementsman won dit jaar drie ritten in de Vuelta.

In die Vuelta zat het er nog serieus tegen tussen López en zijn team. De Colombiaan werd aan zijn lot overgelaten door zijn ploeg in één van de laatste etappes en stapte prompt van de fiets. Hij was zelfs even spoorloos, maar kwam uiteindelijk in een volgwagen binnen. Een voorval dat ongetwijfeld door de hoofden spookte bij deze beslissing. “Het team bedankt Miguel Ángel voor zijn inzet en resultaten dit seizoen, en wenst hem succes in de toekomst”, klinkt het bij Movistar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Almeida wint klassement, Gaudu beste in slotrit

João Almeida heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Portugees van Deceuninck - Quick.Step liet zijn leidende positie in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. Hij is de opvolger van Diego Ulissi, de Italiaan die de rittenkoers vorig jaar won.

Almeida eindigde als tweede in de heuvelachtige slotrit over ruim 183 kilometer van Mersch naar hoofdstad Luxemburg, achter de Franse ritwinnaar David Gaudu. Bauke Mollema ging niet meer van start voor de vijfde etappe. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo kwam vrijdag hard ten val tijdens de tijdrit en heeft vooral last van zijn rug. “Na zijn val van gisteren heeft Mollema nog te veel pijn. Hij start daarom niet in de rit van vandaag. Dit om te kunnen herstellen met de komende wedstrijden in het vooruitzicht”, aldus Trek-Segafredo. Mollema is opgenomen in de selectie voor het WK, dat komende week in België plaatsvindt.

Volledig scherm © Photo News

Halvorsen wint derde rit Ronde van Slovakije

Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling) heeft de derde etappe in de 65e Ronde van Slovakije (2.1) gewonnen. De 25-jarige Noor haalde het na 193,2 kilometer van Dolny Kubin naar Povazska Bystrica in de sprint voor de Australiër Kaden Groves en de Slovaak Peter Sagan (BORA - hansgrohe), die de leiderstrui overneemt van de Colombiaan Alvaro Hodeg.

Na een snelle beginfase, met slag om slinger demarrages, duurde het tot kilometer 47 vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg met Roger Adriá, Alessandro Tonelli, Matej Zahalka en Andrea Garosio. Zahalka bleef als langste voorop en behaalde nog drie bonusseconden op 23 kilometer van de finish, Sagan, tweede in het klassement, graaide er vervolgens twee mee, Andrea Garosio pakte nog één seconde.

Niet veel later werd ook Zahalka gegrepen door het peloton, in de laatste 20 kilometer bereidden de renners zich voor op de sprint. Deceuninck - Quick-Step loodste sprinter Hodeg perfect door de bochtige finale, maar de Colombiaan zette te vroeg aan en zag nog drie renners voorbijsnellen.

Sagan zou finishen als derde, de winnaar werd aangeduid met een fotofinish en dat bleek Kristoffer Halvorsen, goed voor zijn eerste zege in ruim twee jaar. Eerder won hij een rit in de Ronde van Noorwegen in juni 2019, een etappe in de Herald Sun Tour (2019), Handzame Classic in 2017 en de GP d’Isbergues (2016). Sagan is dankzij de bonificatieseconden de nieuwe leider met twee tellen voorsprong op Hodeg.

Volledig scherm Kristoffer Halvorsen (archiefbeeld). © BELGA

Colbrelli zet favorietenstatus kracht bij

Europees kampioen Sonny Colbrelli heeft de Memorial Marco Pantani (1.1) gewonnen. De Italiaan van Bahrain-Victorious snelde na 196 kilometer van Castrocaro Terme e Terra del Sole naar Cesenatico naar de zege, voor zijn landgenoot Vincenzo Albanese en de Spanjaard Alex Aranburu.

Nadat de vroege vlucht werd opgeraapt in de populaire Italiaanse eendagkoers, ontspon zich in de finale een aantrekkelijke wedstrijd. Een groep van 25 scheidde zich af van de rest van het pak, topfavorieten zoals Matteo Trentin, Tao Geoghegan Hart en kersvers Europees kampioen Sonny Colbrelli maakten deel uit van de kopgroep. Ondanks nog enkele aanvallen in de finale, kwam het tot een sprint. Daarin toonde Colbrelli zijn snelle benen, goed voor zijn zevende zege van het seizoen, de eerste in de Europese trui. Eerder werd hij wel al tweede in de Copa Sabatini, waar hij geklopt werd door een andere man in vorm, Michael Valgren. Colbrelli volgt op de erelijst Fabio Felline op. Eerder won hij de wedstrijd ook al in 2014.

Volledig scherm Sonny Colbrelli. © Photo News

Yara Kastelijn wint cross in Beringen na lange solo

Yara Kastelijn (Plantur-Pura) was op de historische mijnsite Be-MINE de sterkste in de Ethias Cross van Beringen. De 24-jarige Nederlandse haalde het na een solo die ze opzette nagenoeg van bij het begin van de veldrit. Shirin van Anrooij, die in Beringen haar seizoen aanvatte, werd tweede voor nog een Nederlandse Denise Betsema. Alicia Franck was met een zesde plaats beste Belgische

Kastelijn dook als eerste het veld in en begon al met een kleine voorsprong aan de beklimming van de mijnterril. Achter de Nederlandse volgden Denise Betsema, Fem van Empel, Alicia Franck, Shirin van Anrooij en Anna Kay. Bij het ingaan van de tweede ronde telde Kastelijn vier seconden voorsprong op Betsema en Van Empel. Van Anrooij volgde op zeven seconden. Franck diende al 13 seconden goed te maken.

Kastelijn bleef de gashendel opendraaien, terwijl Betsema alleen rondreed op plaats twee, voor Van Anrooij. De rest van het deelnemersveld verloor alsmaar meer voeling met de kop van de cross. Betsema draaide voor halfcross plots binnen in de materiaalpost en moest zo haar positie afstaan aan Van Anrooij. De slotronde vatte Kastelijn aan met een voorgift van 17 seconden op Van Anrooij. De posities wijzigden niet meer en zo pakte Kastelijn haar eerste zege van het seizoen. Ze volgt haar landgenote Betsema op de erelijst op.

Volledig scherm Yara Kastelijn. © Photo News