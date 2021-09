KOERS KORT. Miguel Ángel López laat contract bij Movistar ontbinden - Almeida steekt eindwinst Ronde van Luxemburg op zak

Miguel Ángel López laat contract bij Movistar ontbinden

Miguel Ángel López heeft in onderling overleg met z’n team Movistar zijn contract laten ontbinden. Vanaf 1 oktober is de Colombiaan een vrije renner. ‘Superman’ kwam pas dit seizoen over van Astana, maar houdt het dus al vroegtijdig voor bekeken. De klassementsman won dit jaar drie ritten in de Vuelta.

In die Vuelta zat het er nog serieus tegen tussen López en zijn team. De Colombiaan werd aan zijn lot overgelaten door zijn ploeg in één van de laatste etappes en stapte prompt van de fiets. Hij was zelfs even spoorloos, maar kwam uiteindelijk in een volgwagen binnen. Een voorval dat ongetwijfeld door de hoofden spookte bij deze beslissing. “Het team bedankt Miguel Ángel voor zijn inzet en resultaten dit seizoen, en wenst hem succes in de toekomst”, klinkt het bij Movistar.

Almeida wint klassement, Gaudu beste in slotrit

João Almeida heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Portugees van Deceuninck - Quick.Step liet zijn leidende positie in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. Hij is de opvolger van Diego Ulissi, de Italiaan die de rittenkoers vorig jaar won.

Almeida eindigde als tweede in de heuvelachtige slotrit over ruim 183 kilometer van Mersch naar hoofdstad Luxemburg, achter de Franse ritwinnaar David Gaudu. Bauke Mollema ging niet meer van start voor de vijfde etappe. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo kwam vrijdag hard ten val tijdens de tijdrit en heeft vooral last van zijn rug. “Na zijn val van gisteren heeft Mollema nog te veel pijn. Hij start daarom niet in de rit van vandaag. Dit om te kunnen herstellen met de komende wedstrijden in het vooruitzicht”, aldus Trek-Segafredo. Mollema is opgenomen in de selectie voor het WK, dat komende week in België plaatsvindt.

Volledig scherm © Photo News