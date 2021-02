KOERS KORT. Meyer volgt zichzelf op als Australisch kampioen

Wielrennen Met dank aan een deelnemers­veld om van te duizelen: plots is de Ster van Bessèges dé koers van het moment

2 februari De GP La Marseilaise hebben we gehad. Met de Ster van Bessèges zijn we vanaf morgen toe aan de eerste échte rittenkoers van het seizoen. Of hoe Frankrijk door corona het beloofde land werd in de aanloop naar het wielervoorjaar.