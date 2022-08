KOERS KORT. Meurisse en Vermeersch verlengen contract bij Alpecin-Deceuninck - geen Vuelta voor Bernal, die rentree viert in Duitsland

Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse drie jaar langer bij Alpecin-Deceunick

West-Vlamingen Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse blijven Alpecin-Deceunick trouw. Ze verlengden hun contract tot eind 2025. “Ik ben blij dat ik mijn carrière hier kan verderzetten, in een familiale omgeving”, zegt Vermeersch, dit seizoen winnaar van een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. “Het kan als een cliché klinken, maar na zo’n lange tijd voelt deze ploeg echt als familie voor mij.” Meurisse, ex-winnaar van de Druivenkoers in Overijse, zegt zich “thuis te voelen” bij Alpecin-Deceuninck. “Het was een makkelijke beslissing te blijven, gezien de progressie die ploeg elk jaar op alle vlakken blijft maken.”

Martin slaat dubbelslag in de Ain

Guillaume Martin (29) heeft woensdag de tweede etappe van de Tour de l’Ain op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis bleef na een rit met onder meer twee beklimmingen van de Col de Portes (1e cat.) net uit de greep van een achtervolgende groep. Mauri Vansevenant (Quick.Step-Alpha Vinyl) werd vierde. Dankzij z'n overwinning begint Martin morgen als leider aan de lastige slotrit.

Volledig scherm © Photo News

Girmay voegt Druivenkoers toe aan programma

Biniam Girmay is sinds maandag terug in Europa, maar dat had heel wat voeten in de aarde. De renner van Intermarché Wanty Gobert was maar liefst 24 uur onderweg vanuit Eritrea naar ons land. “Mijn twee vluchten hadden vertraging, dus daarom duurde de tocht zo lang. Gelukkig vloog ik in business class, dus heb ik vrij goed kunnen rusten tijdens de trip”, zegt Girmay, die nu tot het WK in Australië in onze contreien blijft. “Na deze Franco Belge rijd ik een Frans programma met La Polynormande, de Ronde van de Limousin en GP Plouay, maar op 24 augustus kom ik nog even naar België voor de Druivenkoers.” Na Plouay gaat het dan richting Canada voor de GP’s van Quebec en Montreal. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Geen Vuelta voor Bernal, die rentree viert in Duitsland

Geen Egan Bernal in de Vuelta. De voorbije maanden werd gefluisterd dat de Colombiaan zou starten in de Ronde van Spanje, maar dat is dus niet het geval. Bernal maakt binnen twee weken zijn rentree in de Ronde van Duitsland (24-28 augustus). Eind januari hing zijn carrière nog aan een zijden draadje nadat hij op training tegen een stilstaande bus was gebotst aan het einde van een afdaling. Hij brak daarbij elf ribben, twee ruggenwervels, een dijbeen en een knieschijf. Ook zijn longen werden doorboord.

Volledig scherm © Photo News

Stewart boekt eerste profzege in Tour de l’Ain, Van Tricht derde

Jake Stewart (Groupama-FDJ) heeft zijn eerste profzege geboekt in de openingsetappe van de Tour de l’Ain. De 22-jarige Brit was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton, waarin de jonge Belg Stan Van Tricht (Quick.Step-Alpha Vinyl) derde werd.

In de heuvelachtige slotfase gingen onder meer Louis Vervaeke, Dries Devenyns en Julian Alaphilippe in de aanval voor een bijzonder actief Quick.Step-Alpha Vinyl, maar het was de Franse hardrijder Rémi Cavagna die in de slotkilometer de hand leek uit te steken naar de overwinning. Zijn uitvalpoging strandde in de laatste honderd meter, waarna Stewart zijn fiets voor die van de Fransman Romain Cardis en onze landgenoot Van Tricht over de streep stak. Thibau Nys kwam als 89ste over de finish, op ruim drie minuten van de ritwinnaar.

Volledig scherm © Photo News

Ganna past voor EK tijdrijden

Filippo Ganna (26) komt volgende week niet aan de start van het EK tijdrijden in München. De Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers zal enkel de wegrit betwisten. Naast Ganna selecteerde Italiaans bondscoach Daniele Bennati ex-winnaars Matteo Trentin en Giacomo Nizzolo, Alberto Dainese, Luca Mozzato, Jonathan Milan, Jacopo Guarnieri en Filippo Baroncini.

Volledig scherm Vorig jaar veroverde Ganna nog zilver, na Küng en voor Evenepoel. © Photo News

Mohoric “liep mogelijk Epstein-barrvirus op”

Matej Mohoric (27) heeft recent mogelijk het Epstein-barrvirus opgelopen. Dat meldt de Sloveen van Bahrain-Victorious zelf op Instagram. “Ik voelde me niet goed tijdens de Tour en had het nadien moeilijk om ervan te herstellen. Uit bloedanalyses bleek dat ik een asymptomatische coronabesmetting had en dat ik mogelijk recent ook het Epstein-barrvirus opgelopen heb. Daarom zal ik nog meer tijd nemen om te herstellen, om me dan hopelijk beter te voelen en zo nog wat koersen te kunnen rijden voor het seizoen eindigt.”

Hayter langer bij INEOS Grenadiers

Ethan Hayter heeft zijn contract bij INEOS Grenadiers verlengd tot eind 2024. De Britse wielerploeg bevestigt het nieuws daags na de eindzege van het 23-jarige toptalent in de Ronde van Polen.

Hayter won zondag zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hij veroverde de leiderstrui op de voorlaatste dag na een derde plaats in de individuele tijdrit. Eerder dit seizoen won de veelzijdige Brit een etappe in de Wielerweek Coppi & Bartali, twee in de Ronde van Romandië, een in de Ronde van Noorwegen en het nationaal kampioenschap tijdrijden.

Hayter werd in 2020 prof bij INEOS en boekte sindsdien al zestien overwinningen. Daarnaast is hij ook een succesvol baanwielrenner. Zo won Hayter vorig jaar zilver in de olympische ploegkoers en werd hij wereldkampioen in het omnium.

Volledig scherm © Photo News