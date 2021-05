Koers Kort. Merlier profiteert in Ronde van Limburg nadat pechvogel Van Moer verkeerde afslag neemt in slotkilometer

Van Moer neemt verkeerde afslag en laat overwinning schieten

Drama vandaag in de Ronde van Limburg. Brent Van Moer reed alleen weg richting finish, maar een kilometer voor de streep liep het goed fout. Een seingever stuurde Van Moer de verkeerde richting uit. Wanneer Van Moer in de mot had gekregen dat hij de verkeerde afslag genomen had, was het al te laat. Tim Merlier won uiteindelijk de rit in de sprint. Merlier twijfelde even of hij gewonnen had, maar hij kwam wel degelijk als eerste aan in Tongeren. Dit krijgt ongetwijfeld een staartje.

Guillaume Martin pakt eerste zege in 2 jaar

Guillaume Martin heeft zijn eerste zege geboekt in ruim twee jaar. De 27-jarige Fransman van Cofidis was de beste in de eerste editie van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, een Franse klimkoers, voor zijn landgenoten Aurélien Paret-Peintre en Bruno Armirail.

De Mercan’Tour Classic is, met een jaar uitstel door de coronapandemie, een gloednieuwe wedstrijd in het hinterland achter de Côte d’Azur. Met drie flinke beklimmingen in de maritieme Alpen is het één van de weinige eendagskoersen op maat van klimmers. Net als de Girorit van maandag werd de wedstrijd trouwens ingekort wegens koud en kletsnat weer.

De beslissing viel op de aankomstklim richting Valberg (12 kilometer aan 7,3%), waar Guillaume Martin wegreed van vier anderen. De kopman van Cofidis gold op voorhand als de grootste kandidaat op winst, en maakte die favorietenrol met brio waar, want in een mum van tijd sloeg hij een kloof van meer dan een minuut. Martin was vorig jaar nog goed voor de bergtrui in de Vuelta en een derde plaats in de eindstand van het Critérium du Dauphiné, maar kon niet meer winnen sinds de Ronde van Sicilië in april 2019. Maandag boekte hij zijn zevende profzege, de eerste in een eendagskoers.

Paret-Peintre won 1:42 na de aankomst van Martin de sprint voor plaats twee van Armirail. De enige Belg aan de start, Eliot Lietaer, werd zestiende.

Volledig scherm © Photo News