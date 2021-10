KOERS KORT. Meintjes en Rota gaan langer door bij Intermarché-Wanty-Gobert - Vollering wint Women’s Tour

Meintjes en Rota verlengen bij Intermarché-Wanty

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de contractverlengingen van de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes en de Italiaan Lorenzo Rota aangekondigd. De twee renners, die in 2021 naar de Belgische formatie overstapten, tekenen een contract tot eind 2023.

Meintjes (29), de kopman van het team in de Ronde van Frankrijk, behaalde in Parijs de 14e plaats, zijn beste resultaat in een Grote Ronde in vier jaar. De klimmer behaalde voorts een top 20 in het algemene klassement van de UAE Tour, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Meintjes had ook een aandeel in de collectieve prestaties van Intermarché-Wanty-Gobert in de Ronde van Spanje, maar door een valpartij op twee dagen van Santiago de Compostela eindigde hij uiteindelijk niet in de top 10. “Mijn resultaten spreken voor zich, binnen Intermarché-Wanty-Gobert heb ik een omgeving gevonden waarin ik goed functioneer. De sfeer en mentaliteit maken me gelukkig. Ik wil het team belonen voor het gedurfde risico om me na enkele moeilijke jaren het vertrouwen te geven, want dankzij hen heb ik mijn beste niveau weer te pakken. Ik ben dan ook blij dat ik voor twee extra seizoenen kan tekenen. Bovendien geeft de continue groei van het team me veel vertrouwen.”

Volledig scherm Louis Meintjes in de Ronde van Spanje © Photo News

Rota (26) klom in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert op naar het hoogste niveau. Hij liet zich onder meer opmerken in zijn thuisland Italië in de Trofeo Laigueglia (10e), de Giro della Toscane (4e), de Coppa Sabatini (5e) en Tre Valli Varesine (7e). In de World Tour onderscheidde hij zich door als best geplaatste renner van het team te eindigen in de Tirreno-Adriatico (22e) en de Ronde van Polen (12e). Deze zomer behoorde Rota ook tot de beste renners in de Clásica San Sebastián (4e), maar door een valpartij kon hij toen niet meesprinten voor de overwinning. “Elke wedstrijd opnieuw ben ik gelukkig om met de Intermarché-Wanty-Gobert-familie op pad te gaan. Ik voel me goed binnen deze aangename sfeer en het was voor mij dan ook zeer logisch om mijn contract te verlengen. Elke wedstrijd werd ik beter en vooral in de Ronde van Frankrijk ben ik als renner veel gegroeid. Ik ben trots over de weg die ik afgelegd heb en ben gemotiveerd om samen met het team te blijven groeien.”

Volledig scherm Lorenzo Rota in de Coppa Sabatini © Photo News

“We hebben op Meintjes ingezet om in het klassement van de Grote Rondes mee te spelen, wetende dat hij enkele moeilijke jaren achter de rug had maar ook al meerdere top 10 plaatsen in de Tour en Vuelta behaald had”, reageert CEO Jean-François Bourlart. “We hebben een programma op zijn maat opgesteld en hebben onmiddellijk onze blijk van vertrouwen met hem gedeeld. Dankzij een warme en kwaliteitsvolle werkomgeving heeft hij vrij kunnen koersen en een hoog niveau kunnen halen. Zijn prestaties in 2021 zijn een goed voorteken voor de twee komende jaren, want ik ben ervan overtuigd dat we met hem nog mooie dingen kunnen bereiken, onder andere in de Grote Rondes. Lorenzo Rota, die met ons team het hoogste niveau ontdekt heeft, profileerde zich al snel tot leider in de meest prestigieuze wedstrijden. Hij bezit de offensieve koersstijl van ons team, zoals hij onder andere in de Amstel Gold Race en de Ronde van Frankrijk getoond heeft. Deze renner bezit een groot potentieel, dat hij dit seizoen al aan de beste punchers laten zien heeft, en een goede beensnelheid. We zijn dus benieuwd wat we in de komende twee jaar samen met hem kunnen bereiken.”

Volledig scherm Lorenzo Rota en teamgenoot Loïc Vliegen tijdens Luik-Bastenaken-Luik. © Photo News

Slotrit voor Balsamo, Vollering pakt eindzege

Demi Vollering (SD Worx) moest in de slotrit de eindwinst in de Women’s Tour niet meer afstaan. De zesde en laatste etappe van de Britse rittenwedstrijd voor de WorldTour werd in een groepssprint gewonnen door de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service).

In de golvende etappe van 155 kilometer tussen Haverhill en Felixstowe ontstond in verschillende schuifjes een interessante vlucht van vijf, met daarin Eugenia Bujak, Ane Santesteban, Dani Christmas, Sofia Bertizzolo en Veronica Ewers. De vijf reden meer dan drie minuten weg van het achtervolgende peloton, maar werden vijftien kilometer voor de finish toch weer gegrepen.

In de pelotonsprint die volgde, haalde de 23-jarige Balsamo het voor de Nederlandse Lorena Wiebes en de Australische Chloe Hosking. Het was de eerste overwinning voor Balsamo sinds ze de wereldtitel behaalde in Leuven. Vrijdag sprintte de Italiaanse nog naar de tweede plaats, toen geklopt door Wiebes. Nu werden de rollen dus omgedraaid.

In het eindklassement heeft winnares Demi Vollering meer dan een minuut voorsprong op de Franse nummers twee en drie, Juliette Labous (+1:02) en Clara Copponi (+1:05). De 24-jarige Vollering, eerder dit jaar de beste in Luik-Bastenaken-Luik, legde met tijdritwinst op de derde dag de basis voor haar eindzege.

Volledig scherm Demi Vollering. © Photo News

Welten verpest sprookje van vroege vluchter Balmer

Bram Welten (Arkéa Samsic) heeft de Ronde van de Vendée gewonnen, een Franse eendagskoers van het niveau 1.1. Hij haalde het in de sprint van een uitgedunde groep nadat vroege vluchter Alexandre Balmer pas in de slotmeters werd ingelopen. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) was de beste Belg op de vierde plaats.

De amper 21-jarige Balmer, een renner van het jeugdteam van Groupama-FDJ die voor de gelegenheid deel mocht uitmaken van het hoofdteam, schoof vroeg in de 199 kilometer lange wedstrijd tussen Les Herbiers en La Roche sur Yon mee in de aanval met twee anderen, Laurens De Vreese en Nathan Haas. In de lastige finale werd de vroege vlucht opgeslokt door een eerste pelotonnetje, maar daar reed Balmer later opnieuw uit weg.

De jonge Zwitser met mountainbikeroots leek af te stevenen op een stuntzege, maar in de laatste oplopende hectometers werd hij toch weer opgeslokt door de sprintende groep. Daar toonde Welten zich sneller dan de Spanjaard Eduard Prades, de Oostenrijker Sebastian Schönberger en Vermeersch.

Volledig scherm Bram Welten (hier na Parijs-Roubaix). © EPA