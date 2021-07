KOERS KORT. Meeus tot 2024 bij Bora-Hansgrohe - Ineos-Grenadiers strikt Australische tijdritkampioen

Meeus verlengt contract bij Bora-Hansgrohe tot 2024

Bora-hansgrohe heeft het contract van neoprof Jordi Meeus (23) verlengd tot het einde van 2024. Dat heeft de Duitse WorldTour-formatie vandaag bekendgemaakt: “Jordi heeft zich buitengewoon ontwikkeld in zijn eerste jaar als prof, hij heeft een belangrijke rol gehad in de lead-outs”, stelt teammanager Ralph Denk. “Maar hij won ook zelf. We zien veel potentieel in hem, en willen hem de komende jaren klaarstomen als sprinter. Vanaf volgend seizoen zal hij vaker koersen voor de uitslag.”

“Het is echt fantastisch om te zien hoeveel vertrouwen het team in me heeft”, aldus Meeus. “Dit is de ideale omgeving voor mij. We zullen zien waarheen de reis gaat. Als sprinter heb je altijd torenhoge doelstellingen, maar ik ben nog jong en zal het stap per stap bekijken.” Meeus boekte in de Ronde van Hongarije zijn eerste profzege. Op het Belgisch kampioenschap eindigde hij vorige maand op de vierde plaats.

Ook de Oostenrijker Patrick Gamper en de Est Martin Laas verlengden hun overeenkomst met één jaar. Gisteren liet Bora-hansgrohe weten dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan en de Duitser Pascal Ackermann het team na dit seizoen verlaten.

Australische tijdritkampioen trekt naar Ineos-Grenadiers

Luke Plapp, de regerende Australische tijdritkampioen, heeft bij Ineos-Grenadiers een overeenkomst als stagiair ondertekend. 2022 wordt zijn eerste profjaar bij de WorldTour-formatie.

De 20-jarige Australiër werd in 2018 tweede op het WK tijdrijden voor junioren, na Remco Evenepoel. Op de Olympische Spelen in Tokio komt hij in actie op de piste: “We zijn onder de indruk van wat we tot nog toe van hem gezien hebben”, stelt racedirecteur Rod Ellingworth. “Bij dit team hebben we een geschiedenis van het ontwikkelen van baanwielrenners tot wegrenners van wereldklasse, denk maar aan Bradley Wiggins en Geraint Thomas.”

