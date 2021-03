KOERS KORT. Meeus start voor BORA-hansgrohe in Catalonië

Wielrennen Topfavo­riet Mathieu van der Poel over Mil­aan-Sanremo: “Proberen niet in slaap te vallen”

6:28 Bericht aan de bevolking: Mathieu van der Poel (26) is, na zijn raid in de Tirreno-Adriatico, weer helemaal de oude. “Ik heb tijd genoeg gekregen om te herstellen”, zegt hij vijf dagen na een historische vijfde etappe. Morgen in Milaan-Sanremo doet hij helemaal mee voor de winst. En ja, ook hij zal moeten wachten tot de Poggio. Als zelfs MvdP het zegt.