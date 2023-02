KOERS KORT. Meeus nipt geklopt door Kristoff in Ronde van de Algarve, Pidcock gedeclasseerd

Kristoff vloert Meeus in de Algarve

In de Ronde van de Algarve heeft Alexander Kristoff (35) woensdag de openingsrit gewonnen. De ervaren Noor van Uno-X was in Lagos nipt sneller dan onze landgenoot Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Topfavoriet Fabio Jakobsen (Soudal-Quick.Step) werd goed gebracht, maar kwam te kort en werd vierde, vlak voor Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Kristoff is uiteraard ook de eerste leider in de Portugese rittenkoers.

Tom Pidcock werd na afloop van de etappe gedeclasseerd door de wedstrijdjury. De jury heeft gezien dat Pidcock een andere renner duwde. Daardoor wordt de Brit teruggezet naar een plaats 135.

Volledig scherm © Photo News

E3 tussen Milaan-Sanremo en de Ronde voor Van der Poel

Mathieu van der Poel rijdt tussen Milaan-Sanremo (18 maart) en de Ronde van Vlaanderen (2 april) enkel de E3 Saxo Classic (24 maart). Zijn klassiek programma was al grotendeels bekend. Het wordt de tweede beurt van de Nederlander in Harelbeke, in 2021 werd hij derde na winnaar Kasper Asgreen en Florian Sénéchal. Starten doet Van der Poel volgende maand in Italië, met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Om daarvoor klaar te zijn is Van der Poel nu - na een korte tussenstop in Dubai na het WK veldrijden - op stage in Spanje met zijn ploegmaats. De trainingskilometers en de hoogteprikkel in het Synchrosfera-hotel moeten hem klaarstomen voor het klassieke voorjaar.

Volledig scherm Mathieu van der Poel (links) tijdens een trainingsrit met z'n ploegmaats in Spanje. © Instagram Rober Stannard

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Richard Carapaz is Ecuadoraans kampioen

De 29-jarige wielrenner Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) heeft zondag een leemte op zijn palmares opgevuld door het nationaal kampioenschap van Ecuador te winnen. In Tulcan bleef de olympische kampioen en ex-Girowinnaar (2019) na 178,8 kilometer de neven Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) en Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) voor. Het is de eerste nationale titel op de weg voor Carapaz, het Ecuadoraans kampioenschap tijdrijden won hij vorig jaar wel al eens.

Moschetti houdt Belgen Meeus en De Lie van winst

Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) heeft de Clasic de Almeria (cat. 1.Pro) op zijn naam gebracht. De Italiaan sprintte na 190,3 kilometer in Roquetas De Mar naar de zege, voor de Belgen Jordi Meeus (BORA - hansgrohe) en Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Sander De Pestel tekende samen met Luis Angel Maté en Eugenio Sánchez voor de vlucht van de dag. Het peloton gunde hen maximaal 6:30, maar de controle verloren ze nooit. Er stonden veel sprinters aan de start en dus werden de drie vluchters vogels voor de kat. Nadat ze al vroeg in de finale werden opgeraapt, probeerden enkele ploegen, waaronder een erg gretig INEOS Grenadiers, het peloton op waaiers te trekken. Dat lukte, onder meer Alexander Kristoff verzeilde met zijn nieuwe team UNO-X in een tweede groep. Na enkele kilometers keerden ze wel terug, waarna de rust op zo’n 16 kilometer van de finish terugkeerde en de focus werd verlegd naar de sprintvoorbereiding.

In die sprint was het chaos troef. Lotto Dstny was aanvankelijk goed georganiseerd, maar Arnaud De Lie verloor op het einde zijn treintje en ploegmaat Florian Vermeersch belandde plots in de buurt van Kristoff en de andere sprinters. De Lie zette nog aan op linkerkant, maar kwam te laat om Moschetti te remonteren, mede ook na een zwieper van een andere sprinter waardoor hij even uit koers raakte. Ook Jordi Meeus ging de Lie nog voor.

De zege voor Moschetti dus, de eerste voor zijn nieuwe team, dat dit jaar uit de startblokken schoot. Op de erelijst volgt hij de Noor Alexander Kristoff op.

Volledig scherm Arnaud De Lie. © AFP

Charlotte Kool dubbelt in Abu Dhabi, Longo Borghini pakt eindzege

Charlotte Kool (Team DSM) heeft de slotrit in de UAE Tour Women (WWT) op haar naam gebracht. De Nederlandse sprintte na 119 km in Abu Dhabi naar de zege voor de Italiaanse Chiara Consonni (UAE Team ADQ) en haar landgenote Lorena Wiebes (SD Worx). De eindwinst gaat naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die zaterdag de koninginnenrit won.

Na de demonstratie van Trek-Segafredo op Jebel Hafeet en de zege en leiderstrui voor Elisa Longo Borghini waren de sprinters opnieuw aan zet op de vierde dag van de eerste editie van de UAE Tour voor dames.

Drie rensters tekenden voor de vroege vlucht. Petra Stiasny, Iris Monticolo en Aileen Schweikart verzamelden een bonus van ruim zes minuten, maar in de laatste 20 km bedroeg die nog amper een minuut.

De sprintersploegen gingen voluit en op 14 km van het eind werden de koplopers gegrepen waarna het niet stil viel. Diane Lippert, outsider voor het eindklassement, maar zaterdag gevangen in een waaier, wilde zich alsnog tonen en deed samen met haar ploegmaat Emma Norsgaard een alles-of-nietspoging op de lange brug waar de wind vrij spel had.

Het peloton brak in stukken, Trek-Segafredo moest aan de bak om hen terug te halen en dat lukte op 11,5 km. De rust keerde terug in het peloton, de voorbereiding van de sprint ging van start.

In die sprint was het chaos troef. SD Worx lanceerde Lorena Wiebes te vroeg en de Nederlandse werd overvleugeld door Charlotte Kool en Chiara Consonni. Een tweede zege voor Kool die ook naar huis mag met de puntentrui. De eindwinst is voor Elisa Longo Borghini.

Volledig scherm Elisa Longo Borghini pakte de eindzege. © Photo News

Rohan Dennis hangt eind dit seizoen zijn fiets aan de haak

Rohan Dennis zet eind dit seizoen een punt achter zijn wielerloopbaan. Dat maakte de 32-jarige Australiër vrijdag bekend op Instagram. Dennis is een tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Vorige maand won hij nog een rit in de Tour Down Under.

Dennis begon zijn post op sociale media met een ode aan zijn vrouw Melissa. Nadien volgde een dankwoord voor de wielersport. “Het wielrennen heeft me veel gegeven en ik zal altijd dankbaar blijven”, zo klonk het. “Ik heb nog een lang seizoen voor de boeg, maar het zal zeker mijn laatste zijn als prof.”

Dennis is aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van Wout van Aert, bezig. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van de Amerikaanse teams Garmin-Sharp en BMC. Hij was ook al actief bij Bahrain-Merida en het Britse INEOS.

Naast zijn twee wereldtitels tegen de chrono won de Australiër ook tijdritten in de Tour (2015), de Giro (2018) en de Vuelta (2x in 2018).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Spurtbom Lorena Wiebes wint tweede etappe in UAE Tour Women voor Kool

De Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de tweede etappe gewonnen van de UAE Tour Women, een vierdaagse rittenkoers voor de WorldTour in de Verenigde Arabische Emiraten. Na een waaierrit haalde ze het in de sprint voor haar land- en oud-ploeggenote Charlotte Kool, die haar in de openingsrit geklopt had.

Leidster Charlotte Kool en Europees kampioene Lorena Wiebes maakten een goeie beurt in het waaierwerk en begonnen in polepositie aan de sprint van een uitgedund peloton. Die kreeg het tegenovergestelde verloop als de spurt van donderdag: Kool zette deze keer als eerste aan, maar nu was het Wiebes die vanuit het wiel met overmacht kwam winnen. De eerste seizoenszege voor Wiebes dus, die rijdt voor SD Worx. Kool en de Britse Pfeiffer Georgi eindigden op de tweede en derde plek. Wiebes gaat ook naar de leiding in het algemene klassement.

Zaterdag wordt de koninginnenetappe van de UAE Tour Women afgewerkt.

Stefan de Bod verovert Zuid-Afrikaanse titel tijdrijden

Stefan de Bod heeft zich vrijdag tot Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden gekroond. De 26-jarige renner van het Amerikaanse EF Education-Easypost, een teamgenoot van Jens Keukeleire, was de beste na 28 km met start en aankomst in Oudtshoorn. Hij finishte in 32:12 (gem. 52,18 km/u) en was 1:40 sneller dan Alan Hatherly, een teamgenoot uit de jongerenploeg van EF Education. Brandon Downes vervolledigde het podium op 1:44.

Uittredend kampioen Byron Munton (Epronex) strandde op de vierde plaats, op 2:13. Voor De Bod is het de eerste nationale tijdrittitel bij de senioren. In 2019 werd hij Afrikaans kampioen tegen de klok.

De renner stapte eind vorig seizoen van Astana over naar EF Education. Hij werkte vrijdag zijn eerste wedstrijd af voor zijn nieuwe ploeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) vervoegt ploeg op hoogtestage na sleutelbeenbreuk

Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) is na zijn sleutelbeenbreuk van vorige week aan de beterhand. Hij vliegt vandaag naar Tenerife om er samen met zijn kopman Jasper Stuyven een hoogtestage in te lassen in functie van de Omloop. (BVDC)

Philippe Gilbert wordt vanaf Omloop commentator bij Eurosport

De Omloop kondigt niet alleen de start van een nieuw klassiek voorjaar aan, maar ook de start van een nieuwe job voor Philippe Gilbert (40). De ex-wereldkampioen hing afgelopen seizoen zijn fiets aan de haak en gaat aan de slag als consultant en commentator bij Eurosport. Hij zal onder andere de Omloop, Strade Bianche en Parijs-Nice becommentariëren.

“Binnenkort start ik een nieuwe hoofdstuk in mijn carrière. Aan het einde van deze maand word ik consultant en commentator bij Eurosport. Ik ben erg trots om een belangrijke rol te spelen bij Eurosport en om mijn ervaring te delen met het publiek”, deelt hij mee in zijn aankondiging.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jordi Warlop maakt eind deze week onverwacht zijn debuut bij Soudal-Quick.Step

Jordi Warlop (26) rijdt eind deze week de Muscat Classic en de Ronde van Oman. De Belgisch kampioen strandracen leek deze winter zonder ploeg te vallen, na het debacle met B&B Hotels. Warlop vond onderdak bij het development team van Soudal-Quick.Step.

Warlop mag nu ook aantreden bij de hoofdploeg door ziekte van de Brit James Knox. Warlop vervangt hem in de Muscat Classic (10 februari) en in de Ronde van Oman (11-15 februari).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pogacar gaat voor een herkansing in de Ronde van Vlaanderen

Tweevoudig tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft zijn programma voor het voorjaar uit de doeken gedaan. Op 4 maart treedt hij samen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan in de Strade Bianche. Nadien gaat hij via Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo richting de Ronde van Vlaanderen.

Na zijn eerste kennismaking met de Ronde van Vlaanderen (4e), waarin hij zich door Mathieu van der Poel liet ringeloren in de sprint, staat hij op 2 april opnieuw aan de start van Vlaanderens Mooiste. Om het klassieke luik af te sluiten, rijdt de Sloveen ook nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Volledig scherm Pogacar werd uiteindelijk vierde in de vorige editie van de Ronde van Vlaanderen © Photo News

Esteban Chaves is Colombiaans kampioen wielrennen

De Colombiaanse wielrenner Esteban Chaves heeft zich zondag voor het eerst tot nationaal kampioen van zijn land gekroond. In Bucaramanga finishte de 33-jarige renner van EF Education na 213,6 kilometer met een voorsprong van 41 seconden op Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers). Nairo Quintana, nog zonder team na zijn ontslag bij Arkéa-Samsic, mocht als derde mee het podium op. Op de erelijst volgt Chaves Sergio Higuita op.

Het Colombiaans kampioenschap tijdrijden werd donderdag gewonnen door Miguel Angel Lopez (Medellin-EPM). Zijn ploegmaat Walter Vargas en Rodrigo Contreras (Colombia Pacto por el Deporte) flankeerden “Superman” op het podium.

Volledig scherm © ANP / EPA

Mads Pedersen wint afsluitende tijdrit, Neilson Powless is eindlaureaat

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de afsluitende tijdrit in de 53ste Ster van Bessèges-Tour du Gard (cat. 2.1) op zijn naam geschreven. De 27-jarige Deen klokte na het 10,6 kilometer lange traject, met start en aankomst in Alès, af in een tijd van 15:25. De Britten Joshua Tarling en Ben Tulett, teamgenoten bij INEOS grenadiers, werden respectievelijk tweede en derde op zeven en tien seconden.

Neilson Powless (EF Education-EasyPost) is de eindwinnaar. De 26-jarige Amerikaan reed de tijdrit vijf seconden sneller dan Mattias Skjelmose en dat volstond net om de Deen in extremis de eindzege af te snoepen. In de eindstand heeft Powless één seconde voor op Skjelmose. De Fransman Pierre Latour is op twaalf seconden derde. Arnaud De Lie, winnaar van de eerste en de derde rit, is met een zevende plaats op 2:04 beste Belg .

De tijd van de Brit Simon Carr, als eerste gestart, bleef een hele tijd op het bord staan tot Mads Pedersen er 49 seconden vanaf deed. Carr zou nog naar de vijftiende plaats zakken, maar aan de tijd van Pedersen kwam niemand meer. Dylan Teuns, eerder deze week nog ten val gekomen, klokte af na 16:28 en was met een 25e plaats beste Belg in de rituitslag. Skjelmose startte als allerlaatste in de rode leiderstrui, maar moes dat kleinood nog afstaan. Op de erelijst volgt Powless de Fransman Benjamin Thomas op.

Volledig scherm © Photo News

Tao Geoghegan Hart triomfeert in vierde rit Ronde van Valencia

De Brit Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) heeft zaterdag de vierde en voorlaatste etappe van de 74e Ronde van Valencia (2.Pro) gewonnen. De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) behoudt zijn leiderstrui.

Onderweg werd het peloton getest met twee beklimmingen van tweede categorie en twee van derde categorie om uiteindelijk te finishen op de acht kilometer lange Alto de Cova Santa (cat. 2). Geoghegan Hart, Giro-winnaar in 2020, was in de sprint de snelste van een elitekopgroep, voor zijn landgenoot Thomas Gloag en Ciccone. De Rus Aleksandr Vlasov en de Spanjaard Mikel Landa vervolledigden de top vijf.

In de stand telt Ciccone vier seconden voorsprong op Geoghegan Hart. De Spanjaard Pello Bilbao, zaterdag zesde, volgt als derde op zeven seconden. Vlasov, die vorig jaar de eindzege pakte voor Remco Evenepoel, is vierde op acht seconden.

Zondag volgt de slotetappe over 93,2 kilometer van Paterna naar Valencia. De Oronet (cat. 2) en La Frontera (cat. 1) staan op het menu, waarna een lange afdaling volgt richting de meet.

Volledig scherm Tao Geoghegan Hart. © Photo News

Mattias Skjelmose wint koninginnenrit en neemt leiderstrui over van De Lie

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) op zijn naam geschreven. De Deen neemt de leiderstrui over van onze landgenoot Arnaud De Lie, die achtste werd op 1:34.

Na 147,5 kilometer tussen Saint-Christol-Lèz-Alès en Le Mont Bouquet haalde Skjelmose het nipt voor de Amerikaan Neilson Powless, goed voor de derde zege in zijn carrière na een etappe en de eindwinst in de Ronde van Luxemburg vorig jaar. Het duo trok op avontuur tijdens de slotklim. De Fransman Pierre Latour vervolledigde het podium op 13 seconden.

Arnaud De Lie besefte gisteren na zijn tweede ritzege in deze Ster van Bessèges dat het vandaag geen sinecure zou worden om zijn leiderstrui te behouden, gezien de pittige aankomst bergop. De slotklim naar Le Mont Bouquet was bijna vijf kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent.

De Lie finishte weliswaar als beste Belg, maar slaagde er zoals verwacht niet in zijn leiderstrui te behouden. In het klassement staat de youngster wel nog altijd knap vijfde op een dikke minuut van Skjelmose.

Volledig scherm © AFP

Wereldkampioene Van Empel rijdt Brabantse Pijl

De wereldtitel in Hoogerheide is voor Fem van Empel geen eindpunt in haar programma. Bij haar ploeg Jumbo - Visma zijn ze blij met de wereldtitel, maar hebben ze de 20-jarige renster binnengehaald omdat ze ook op de weg haar potentieel willen benutten. “Ik start mijn wegseizoen op 1 april in de Volta Limburg Classic. Nadien rijd ik ook de Brabanste Pijl en de Waalse Pijl.” Of Van Empel in juli ook in aanmerking komt voor de Tour is nog niet beslist, bij Jumbo-Visma willen ze hun goudhaantje rustig brengen, want naast de weg en het veld is er nog een derde discipline waarin ze wil scoren. “De komende maanden wil ik mij ook toeleggen op het mountainbiken”, aldus Van Empel. (BVDC)

Volledig scherm © BELGA

Gerben Kuypers tekent bij Intermarché-Circus-Wanty

De zoektocht naar een profploeg voor Gerben Kuypers zit erop. De 23-jarige veldrijder, die zich toonde met een vijfde plaats op het BK bij de profs en zo tegelijk Belgisch kampioen bij de elite zonder contract werd, heeft een contract tot eind 2025 getekend bij Intermarché-Circus-Wanty. Tijdens de winter zal hij deel uitmaken van de crossploeg van de structuur, op de weg komt hij uit voor ontwikkelingsteam Circus-ReUz-Technord.

Zondag maakt de West-Vlaming deel uit van de Belgische selectie die Wout van Aert aan een vierde wereldtitel in het veld moet helpen. (BVDC, DMM)

Volledig scherm © BELGA

Consonni sprint naar winst in slotrit Saudi Tour, eindzege voor Guerreiro

Simone Consonni (Cofidis) heeft vrijdag de vijfde en laatste rit in de Saudi Tour op zijn naam gebracht. De Italiaan haalde het na 142,9 kilometer in Maraya in de sprint voor zijn landgenoot Matteo Malucelli (Bingoal-WB) en de Duitser Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). De eindzege gaat naar de Portugees Ruben Guerreiro (Movistar).

Zes renners kozen al vroeg in de wedstrijd het ruime sop. Onder hen ook één landgenoot: Ceriel Desal van Bingoal WB. Het peloton hield hun voorsprong onder controle en op 20 km van het einde waren ze met iets minder dan een halve minuut voorsprong vogels voor de kat.

Toen het gaatje nog amper vijf seconden bedroeg, sprong Kamil Malecki weg uit de vluchtersgroep op 3 km van het einde, maar ook zijn poging zou stranden op 1,9 km. Er werd stevig gebikkeld in de sprintvoorbereiding. Jayco-Alula effende het pad voor Groenewegen, maar de lead-out liep daarna niet meteen gesmeerd. Luca Mezgec deed z’n werk, maar de Nederlander kwam te snel alleen op kop en zette zijn sprint van te ver aan. Hij werd op 100 meter overvleugeld door enkele anderen en zou pas als vierde eindigen.

De ritzege was voor Consonni, die Malucelli en Ackermann voorbleef. Het is nog maar de derde profzege voor de 28-jarige Italiaan. De eindzege gaat naar de Portugees Ruben Guerreiro die donderdag de ritzege pakte in de koninginnenrit en zich daarmee verzekerde van eindwinst. Hij volgt op de erelijst de afwezige Maxim Van Gils op.

Volledig scherm Ruben Guerreiro is eindwinnaar. © AFP

Ciccone ritwinnaar en leider in Valencia

Giulio Ciccone heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo was de sluwste van een elitegroepje dat overbleef na een pittige slotklim. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) werd tweede, Pello Bilbao (Bahrain) derde. Ciccone nam ook de leiderstrui over van Girmay, die woensdag de openingsrit had gewonnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Guerreiro slaat dubbelslag in Saudi Tour

In de Saudi Tour heeft Ruben Guerreiro donderdag de vierde en voorlaatste etappe gewonnen. De 28-jarige Portugees van Movistar was na een beklimming in de finale de snelste van een leiderskwartet. De Italiaan Davide Formolo (UAE) werd tweede, Santiago Buitrago (Bahrain) derde. Dankzij z'n zege begint Guerreiro morgen als leider aan de overwegend vlakke slotrit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hayter tijdje out met sleutelbeenbreuk

Brute pech voor Ethan Hayter en Ineos Grenadiers. Met de voorjaarsklassiekers voor de deur is de Brit na een val tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race in Australië geopereerd aan een gebroken sleutelbeen. Dat meldt Ineos Grenadiers aan Cyclingnews. Hoelang Hayter buiten strijd is, is nog niet geweten, maar hij mist wel al zeker het EK baanwielrennen van volgende week in het Zwitserse Grenchen.

Volledig scherm Hayter tijdens de proloog van de Tour Down Under. © Photo News

Sterke Girmay wint in Valencia

Intermarché-Circus-Wanty blijft op een wolk koersen in deze eerste weken van het seizoen. Na eerdere zeges van Rui Costa en Kobe Goossens (twee keer) op Mallorca was Biniam Girmay woensdag de beste in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. De Eritreeër was met een machtige sprint duidelijk de snelste van een uitgedund peloton, voor de Nederlander Olav Kooij. Girmay is ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Waerenskjold sprint naar eerste profzege in Saudi Tour

Soren Waerenskjold (Uno-X) heeft de derde etappe in de Saudi Tour gewonnen. De Noor haalde het na een pittige sprint van Jonathan Milan, die de leiderstrui overnam van Dylan Groenewegen, en Cees Bol. Voor de 22-jarige Waerenskjold was het zijn eerste profzege. In Australië vorig jaar snelde de Noor naar zege in de tijdrit bij de beloften op het WK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Docu Jumbo-Visma gaat op 1 maart in première op Prime Video in de Benelux

Een uniek kijkje achter de schermen van ’s werelds beste wielerploeg, waarin Jonas Vingegaard dankzij ijzersterk ploegenspel de Tour de France wint, Wout van Aert het groen en Tom Dumoulin zijn afscheid regisseert.

Jumbo-Visma is voor een zesdelige sport documentaireserie ‘All-in’ een jaar lang achter de schermen gevolgd. In het succesjaar 2022, waarin de ploeg de Tour de France won, bleef niets verborgen voor de camera’s, wat een unieke inkijk geeft in de succesformule van de wielerploeg. In de sportdocumentaireserie, geproduceerd door Southfields Stories, zijn kopmannen Wout van Aert, Tom Dumoulin, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic niet alleen op de fiets en rondom de koers, maar ook in hun privéleven te zien. De felle discussies in de bus, twijfels op de hotelkamer, de pijn van verliezen en de zoete smaak van winnen: alles is in beeld.

In de sportdocumentaireserie is de kijker er vanaf het eerste moment bij. Op het trainingskamp eind 2021 legt sportief directeur Merijn Zeeman de basis om tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar van de troon te stoten. Via de voorbereidende koersen en hoogtestages is van binnenuit zichtbaar hoe de grootste ambitie wordt waargemaakt: de Tour de France winnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar er is meer dan alleen de Ronde van Frankrijk. Zo zien we straks ook Tom Dumoulin die weer op de fiets stapt na een sabbatical. Zijn zoektocht begint met een hoogtestage in Colombia, maar in de Giro d’Italia blijkt dat een terugkeer aan de top er niet meer in zit. Vrij snel daarna besluit hij zijn fiets voorgoed op te bergen, wat leidt tot een openhartige Dumoulin op het strand in Sydney.

‘All-in: Team Jumbo-Visma’ is een documentaireserie over vriendschap, teamspirit, twijfels, de pijn van het vallen en de vreugde van het opstaan. All-in: Team Jumbo-Visma is geproduceerd door Southfields Stories. Auteur Frank Heinen heeft actief meegeschreven aan de serie. Ook komen onafhankelijke experts aan het woord, zoals wielerjournalisten en voormalig topwielrenner Tom Boonen.

Volledig scherm © AFP

Milan verrast Groenewegen in de sprint

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) heeft de tweede rit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Italiaan haalde het na 184 km in Shalal Sijlyat Rocks in de sprint voor Dylan Groenewegen. In deze langste rit van de Saudi Tour, over 184 km, reden drie renners al vroeg weg: Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff, Manabu Ishibashi en Enekoitz Azparren. Ze verzamelden een mooie bonus op het peloton. Na de bonussprint moest Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff wel lossen, het duo voorop reed vervolgens een voorgift van maar liefst 7:30 bij elkaar op het peloton.

Door enkele zandvlagen onderweg zakte het tempo, ook vooraan en iets voorbij halfweg koers kregen we een hergroepering. Met een felle tegenwind en een slakkengangetje ging het daarna gegroepeerd richting finish. Bijna twee uur lang gebeurde er niets, met uitzondering van een valpartij voor Kenneth Van Rooy, tot op 31,5 km van het eind plots de hel uitbrak. In geen tijd ging het tempo de hoogte in naar 60 km per uur en brak het peloton in stukken. Een getimede zet, want het parcours draaide een tweetal kilometer verder naar links waardoor de wind zijn rol kon spelen.

In dat tweede pelotonnetje belandde de topfavoriet voor het eindklassement Buitrago en pas op 9 à 10 km van het eind wisten ze terug te keren vooraan. De sprintvoorbereiding begon, werd nog even verstoord door een late uitval, maar zonder veel erg. In die sprint zette Cees Bol als eerste aan en raakte Dylan Groenewegen een beetje ingesloten door zijn eigen lead-out. Uiteindelijk pakte Jonathan Milan verrassend de zege voor de twee Nederlanders

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Groenewegen zet eerste etappe Saudi Tour op zijn naam

Dylan Groenewegen heeft de openingsrit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Nederlander haalde het na 180,5 km in Khaybar in de sprint voor de Serviër Dusan Rajovic en de Duitser Max Walscheid. Hij is meteen ook de eerste leider.

De derde editie van de Saudi Tour, althans toch in een internationale context, bracht zeven World Tourteams aan de start. Astana, Bahrain-Victorious, Cofidis, Movistar, Team DSM, UAE Team Emirates en Team Jayco Alula van Dylan Groenewegen, de ploeg die gesponsord wordt door de regio in Saudi-Arabië waar de wedstrijd plaatsvindt. Voorts nog 6 ProTeams, waaronder het Belgische Bingoal WB en tot slot nog 3 lokale kleinere teams.

Lotto-Dstny is er niet bij met titelverdediger Maxim Van Gils, noch met snelle man Caleb Ewan. De eerste rit was er op papier nochtans één voor de sprinters, al moesten ze dan wel aan de finish geraken. De wedstrijd werd onderweg immers ontsierd door tal van lekke banden omwille van het slechte wegdek.

Nadat met Marcus Sander Hansen op 13,5 km de laatste vroege vluchter van een groep van zes, met daarin ook onze landgenoot Aaron Van der Beken, werd opgeraapt, begon de sprintvoorbereiding. Met een beperkt peloton, heel wat renners reden niet meer in de eerst groep door de vele lekke banden en ook de felle tegenwind.

Team DSM zag John Degenkolb uitvallen met een lekke band op 8,5 km en verloor daarmee een belangrijke schakel in de voorbereiding. De sprint werd daarna ook nog eens ontsierd door een massale valpartij op 1,6 km van het eind met enkele renners van Bingoal WB. In de sprint zag Dylan Groenewegen zich perfect gepiloteerd. Hij haalde het met de vingers in de neus voor Rajovic (Bahrain - Victorious).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Dylan Groenewegen. © Saudi Tour

Ethan Vernon laat Soudal-Quick.Step juichen

Ethan Vernon heeft de Trofeo Palma (Spa/1.1) op zijn naam geschreven. De Brit van Soudal-Quick.Step haalde het voor Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) in de sprint.

Met de Trofeo Palma, over 141,6 km, stond de vijfde en meteen ook laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca op het programma. De wedstrijd, over grotendeels vlakke wegen, is er op papier één voor sprinters, vorig jaar boekte Arnaud De Lie er zijn eerste zege bij de profs, en dat stond ook zondag in de sterren geschreven.

In tegenstelling tot de voorbije dagen bleef de regen deze keer uit in Mallorca. Vier dapperen sloegen de handen in elkaar voor de vroege vlucht, onder hen ook één landgenoot, Vincent Van Hemelen van Sport Vlaanderen-Baloise, tegenwoordig Flanders-Baloise genoemd.

In het peloton nam Soudal-Quick.Step met Tim Declercq het commando, de voorsprong liep nooit hoog op voor de vluchters. Zeker niet toen ook Intermarche-Circus-Wanty, voor Girmay, en Arkea-Samsic, voor Bouhanni, een handje toe kwamen steken.

Vooraan ontdeed Van Hemelen zich op 28 km van zijn metgezellen, maar ook hij zou het niet uitzingen tot het eind en op zo’n 15 km, in de eerste van vier lokale rondes, bijgebeend worden worden door het peloton.

UAE Team Emirates, Movistar, Soudal-Quick.Step en Lotto-Dstny probeerden hun sprinters in stelling te brengen. Dat zorgde voor nervositeit en een valpartij in het midden van het pak op 3 km van het pak. Bouhanni was één van de slachtoffers en zou niet meesprinten.

De formatie van Patrick Lefevere zette een indrukwekkende trein op in het slot, leek zelf iets te vroeg aan te zetten, maar de ploeg haalde zijn slag thuis en pakte de zege met de Brit Ethan Vernon in de sprint, voor Biniam Girmay en Jarne Van De Paar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jonge Mayrhofer doet het in Australië

De Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023 is verrassend gewonnen door Marius Mayrhofer (Team DSM). De 22-jarige Duitse sprinter was na een wedstrijd over golvende wegen in Geelong de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. De tweede plek was voor de Fransman Hugo Page (Intermarché), terwijl Simon Clarke (Israel) derde werd. De grote kanonnen Michael Matthews en Caleb Ewan eindigden respectievelijk vierde en zesde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vos twee jaar langer bij Jumbo-Visma

De Nederlandse wielervedette Marianne Vos blijft haar ploeg Jumbo-Visma trouw. Ze ondertekende vrijdag een contractverlenging tot 31 december 2025.

Vos kwam begin 2021 bij het pas opgerichte Nederlandse topteam. Daarvoor reed ze bij het Poolse CCC-Liv. Ze behaalde in het geel-zwarte tenue al vijftien zeges waaronder vorig jaar twee ritten in de Giro en de Tour (waar ze ook de puntentrui veroverde). Nog op haar indrukwekkende erelijst prijken onder meer drie wereldtitels op de weg (2006, 2012, 2013), een olympische titel op de weg (2012) en de piste (2008, puntenkoers), de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, vijf keer de Waalse Pijl en acht wereldtitels veldrijden.

“Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen”, zegt Marianne Vos. “Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team. Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te trainen om zo het allerbeste uit mezelf halen.”

Volledig scherm © Photo News

Parcours blijft op maat van Evenepoel en Pogacar, “maar er zijn altijd kapers op de kust”

Het parcours voor Luik-Bastenaken-Luik, die zondag 23 april gereden wordt, werd licht gewijzigd. Opvallendste verandering is dat de Redoute niet meer tot de top beklommen wordt. Driehonderd meter voor het hoogste punt wordt naar rechts afgeslagen, richting de Côte de Cornémont. Die Côte de Cornémont (1,8 km aan 5%) is niet als klim gecatalogiseerd. “Maar kan wel het scenario van de wedstrijd veranderen”, meent Jean-Michel Monin, die het parcours uittekende.

Vorig jaar plaatste Remco Evenepoel op het einde van de Col de la Redoute zijn beslissende demarrage. Dat zal hij nu elders moeten doen. “Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik evolueert altijd, jaar na jaar, in kleine details”, verklaarde Christian Prudhomme, directeur van organisator ASO, woensdag in Luik. “Maar de grootste kampioenen zijn in staat om overal en vaak van ver aan te vallen. Dat hebben we vorig jaar gezien. Evenepoel zal opnieuw bij de favorieten zijn, net als Tadej Pogacar (winnaar in 2021), maar er zijn zeker kapers op de kust. Dit parcours kan veel renners tot de verbeelding spreken. Het is zeker niet ondenkbaar dat een derde hond met het been heen gaat.”

De vrouwen zullen Luik-Bastenaken-Luik een zevende keer rijden. De zevende editie wordt de zwaarste. In de140 kilometer tussen Bastenaken en Luik krijgen ze acht beklimmingen te verteren, met daarbij voor het eerst het drieluik Wanne-Stockeu-Haute-Levée. De laatste 89 kilometer van de wedstrijd zijn identiek aan die van de mannen.

Organisator ASO heeft ook zijn wildcards voor de Ardense klassiekers uitgedeeld. Bingoal WB, Flanders-Baloise, het Noorse Uno-X en het Spaanse Kern Pharma mogen zondag 23 april starten in Luik-Bastenaken-Luik. Daarmee nodigde de organisatie exact dezelfde teams als vorig jaar uit. De achttien WorldTeams en de beste drie ProTeams hebben sowieso startrecht.

Voor de Waalse Pijl, die woensdag 19 april plaatsvindt, werden uitnodigingen verzonden naar Bingoal WB, Uno-X, Kern Pharma en het Spaanse Burgos-BH. Dat laatste team is in vergelijking met vorig jaar nieuw in het deelnemersveld. Het vervangt het opgedoekte B&B Hotels.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Marianne Vos verdedigt wegens fysieke klachten wereldtitel niet in Hoogerheide

Regerend wereldkampioene veldrijden Marianne Vos zal haar titel volgende week niet verdedigen op het WK in het Nederlandse Hoogerheide wegens fysieke klachten.

Vos kon haar verwachtingen dit veldritseizoen nog niet inlossen. Klachten die ontstaan door een vernauwing van haar bekkenslagader weerhouden de 35-jarige Nederlandse ervan topprestaties te leveren, aldus Jumbo-Visma. Samen met het team heeft ze dan ook besloten om niet deel te nemen aan het WK in Hoogerheide.

“Het is ontzettend jammer dat het zo loopt”, reageert een teleurgestelde Vos. “Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar.”

Volledig scherm © Photo News