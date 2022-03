KOERS KORT. Lutsenko breekt sleutelbeen en schouder bij val en moet kruis maken over voorjaar

WIELRENNEN Aangesla­gen Stuyven opnieuw vierde: “Ik wil onder een steen kruipen”

Geen camera’s of fotografen toegelaten bij Jasper Stuyven in Wevelgem. Enkel zijn Franse bulldog Gustje mocht in de buurt komen. “Ik heb hem zelden zo teleurgesteld gezien”, aldus vriendin Elke Bleyaert. Alweer vierde. Net als op het WK in Leuven. “Het begint schaamtelijk te worden”, zegt Stuyven. “De ploeg reed een hele dag super. Ik raak dan voorop met drie anderen en dan word ik vierde in de sprint. Dat is om te willen verdwijnen. Ik zou graag even onder een steen kruipen.”

27 maart