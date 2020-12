KOERS KORT. Luke Rowe test positief op corona

Wielrennen Waarom toptalent Cian Uijtde­broeks BO­RA-hansgrohe verkoos boven Deceuninck-Quick.Step

16 december België ziet zijn wielertalenten uitzwermen naar het buitenland. Na Ilan Van Wilder en Henri Vandenabeele (Sunweb) nu ook Cian Uijtdebroeks. De 17-jarige student Latijn-Wiskunde uit Hannuit voltooit zijn juniorentijd in de kweekvijver van BORA-hansgrohe en wordt vanaf 2022 ploegmaat van Peter Sagan in het WorldTourteam. “Ik koos voor een ploeg met de beste doorgroeimogelijkheden, waarin ik me zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen.”