KOERS KORT. Luke Rowe test positief op corona - GP Marcel Kint komend jaar pas op 20 augustus

Rowe gevat door corona

Luke Rowe (30) heeft net voor de jaarwisseling nog het coronavirus te pakken gekregen. Dat liet de Britse renner van INEOS Grenadiers weten op sociale media. “Covid heeft me te pakken. Ik zie jullie allemaal in 2021, dames en heren”, schreef Rowe, met nog wat eindejaarswensen erachteraan. Rowe heeft nog een contract tot 2023 bij de ploeg.

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock toppen affiche van cross in Gullegem

De Nederlandse regerende wereldkampioen Mathieu van der Poel en de Britse seizoensrevelatie Tom Pidcock toppen de affiche van de vierde editie van de Hexia Cyclocross, die op 2 januari wordt gehouden in het West-Vlaamse Gullegem, zo maakten de organisatoren bekend.

Met andere toppers lopen de onderhandelingen nog. De vorige keer ging de eindzege in Gullegem trouwens naar Van der Poel. Hij won er toen voor de tweede keer op rij. De eerste editie in Gullegem was een B-cross.

Bij de vrouwen bevestigden onder meer Sanne Cant, de Spaanse Lucia Gonzalez Blanco en de Hongaarse Kata Blank Vas. “We kunnen nu reeds een mooi deelnemersveld aankondigen. Op dit moment zijn nog verschillende gesprekken lopende en wie weet kunnen we in de laatste rechte lijn met een verrassing uitpakken”, aldus Stijn Tant, de voorzitter van het organiserende comité.

Ook streekrenner Gianni Vermeersch, Jim Aernouts en Jens Adams bevestigden hun komst. Met Inge van der Heijden, Katherine Compton, Ellen Van Loy, Rebecca Fahringer, Joyce Vanderbeken, Alicia Franck en Loes Sels zullen er ook bij de vrouwen nog heel wat toppers aan de start komen.

Volledig scherm Pidcock en Van der Poel. © BELGA

GP Marcel Kint komend jaar pas op 20 augustus

De organisatoren van de GP Marcel Kint in het West-Vlaamse Zwevegem wijken volgend jaar met hun wedstrijd uit naar vrijdag 20 augustus.

Ze nemen zo de vlucht vooruit en hopen dat tegen dan de coronamaatregelen echt wel van de baan zijn. Dit jaar werd de GP Marcel Kint, voorzien op zondag 20 mei, vanwege het coronavirus niet verreden. De laatste winnaar van de GP Marcel Kint, een eerbetoon aan de in 2002 overleden oud-renner, was de Fransman Bryan Coquard. Die volgde zijn landgenoot Nacer Bouhanni op.

“In een ver verleden zat onze wedstrijd in september maar de laatste jaren, toen we toetraden tot de huidige Bingoal Cycling Cup, maakten we de overstap naar de periode rond mei. Aangezien we vrezen dat tegen die tijd de coronamaatregelen nog altijd niet soepel genoeg zullen zijn, verkozen wij om een andere datum te zoeken, later op het jaar”, stelt Dirk Declercq van het organiserend comité.

“De GP Marcel Kint is een koers die financieel afhankelijk is van zijn weldoeners. De sponsors verwachten hiervoor iets terug en wanneer wij hen dat niet kunnen geven, stopt het. Vandaar onze keuze om het zekere voor het onzekere te nemen en onze datum te verleggen naar de maand augustus. Als we dan nog niet mogen organiseren zoals voorheen, dan vrees ik het ergste voor velen.”

De startplaats blijft behouden in Kortrijk, de finish ligt nog steeds in Zwevegem. “Wij gaan ons parcours wel serieus onder handen nemen. De start ligt nog steeds in Kortrijk, maar van daaruit gaan we een langere lus trekken richting de Vlaamse Ardennen. Eens aangekomen in Zwevegem wachten nog slechts twee plaatselijke ronden, in plaats van de gebruikelijke vier”, aldus Declercq.