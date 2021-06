KOERS KORT. Lotto-Soudal verschijnt met vijf Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk - Israel Start-Up Nation trekt naar de Tour met Froome als wegkapitein

Lotto-Soudal neemt vijf Belgen mee naar de Tour

Lotto-Soudal heeft hun selectie voor de komende Ronde van Frankrijk (26/06-17/07) bekendgemaakt. Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Roger Kluge, Harry Sweeny, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer zijn de gelukkigen. “We vaardigen onze sterkst mogelijke ploeg af”, zo vertelt Lotto-Soudal General Manager John Lelangue. “Het is overduidelijk dat Caleb Ewan onze absolute en terechte kopman is. Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder mekaar kunnen uitmaken voor de ritzege. Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer zullen in de niet-sprintersritten gaan voor ritzeges. Zoals we ze kennen: met bravoure en veel durf. Wij vertrekken alvast erg optimistisch naar Brest”, luidt het.

Israel Start-Up Nation bevestigt selectie met kopman Woods en Froome als wegkapitein

Israel Start-Up Nation heeft vandaag team voor de Ronde van Frankrijk vrijgegeven. Zoals eerder bekend staat Chris Froome op 26 juni aan de start in Brest, maar de viervoudig winnaar zal na zijn blessureleed en de zware weg terug geen kopman zijn. Die rol is weggelegd voor de Canadees Michael Woods.

“Ik verwacht dat hij voor ritzeges meestrijdt en meedoet voor het algemeen klassement, zoals hij deed in de Ronde van Zwitserland”, zegt sportdirecteur Rik Verbrugghe. “De eerste focus van het team wordt het beschermen van Woodsy en we zullen hem alle steun geven die hij nodig heeft.”

De 34-jarige Woods werd eerder deze maand vijfde in de Ronde van Zwitserland, op 2:55 van Richard Carapaz, en kroonde zich tot bergkoning. Bij zijn enige eerdere deelname aan de Tour, in 2019, finishte hij als 32e.

“Mijn hoofddoelen en prioriteiten zijn duidelijk: eerst ritzeges en proberen hoog te eindigen in de stand”, zegt Woods. “We willen het goed doen in het algemeen klassement, maar het belangrijkste voor mij zijn ritzeges. Dat is het hoofddoel.”

Chris Froome won de Tour al vier keer (in 2013, 2015, 2016 en 2017) maar de Britse Keniaan haalde sinds zijn zware val in het voorjaar van 2019 geen noemenswaardige resultaten meer. Op zijn 36e start hij voor ISN als wegkapitein.

“Chris wordt onze wegkapitein in de Tour de France van dit jaar”, bevestigt Verbrugghe. “Als viervoudig winnaar kan de waarde van zijn ervaring niet onderschat worden. Dit wordt extreem bruikbaar voor de ploeg tijdens de wedstrijd.” “Na twee jaar afwezigheid van de Tour kan ik niet wachten om er terug te keren”, onderstreept Froome. “Het is een zware reis geweest sinds mijn val in het Critérium du Dauphiné 2019, maar dit was een van mijn grootste motivaties. Ik heb hard gewerkt om te staan waar ik sta, en ook al heb ik dit jaar niet de ambitie om te leiden, toch hoop ik met mijn ervaring en steun een zo goed mogelijke wegkapitein te zijn. Met Michael Woods hebben we een sterke kanshebber en ik kijk ernaar uit alles voor hem en het team te geven in het gevecht naar Parijs.”

De rest van de selectie bestaat uit de Duitse sprintveteraan André Greipel, diens landgenoot Rick Zabel, de Canadees Guillaume Boivin, de Israëliër Omer Goldstein en de Zwitser Reto Hollenstein.

