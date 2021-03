KOERS KORT. Lotto-Soudal met vijf Belgen in Ronde van Catalonië, Hirschi debuteert voor UAE

Wielrennen Van der Poel na vijfde plaats: “Had geen extra versnel­ling in huis”

20 maart Mathieu van der Poel heeft de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen. De Nederlander was mee in de finale, maar écht z'n stempel drukken op de koers lukte niet. “Ik zat waar ik moest zitten en was op de afspraak”, vertelde ‘MVDP’ in een eerste reactie aan VTM. “Het tempo op de Poggio lag te hoog om iets te proberen, het was heel moeilijk om een verschil te maken. En dan weet je dat wanneer we beneden komen, er renners met snelheid van achteruit zullen komen. Het was moeilijk om op alles te reageren.”