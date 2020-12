KOERS KORT. Lotto-belofte Viktor Verschaeve staat voor operatie aan bekkenslagader

Veldrijden Van der Poel heeft vette kluif aan Iserbyt, maar wint meteen bij rentree in Antwerpen

15:59 Mathieu van der Poel heeft bij z’n rentree in Antwerpen meteen de orde hersteld in veldritland. De wereldkampioen had een taaie klant aan Eli Iserbyt, maar trok het laken in het slot toch naar zich toe. Voor Van der Poel is het al de vijfde zege in Antwerpen.