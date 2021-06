KOERS KORT. Lopez vliegt naar zege in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

De derde editie van deze eendagskoers op en rond de Mont Ventoux ging op zoek naar een opvolger van Aleksandr Vlasov en Jesus Herrada. Met zeven WorldTour-teams aan de start kon de koers op heel wat belangstelling rekenen, mede ook wellicht omdat de kale berg volgende maand in de Tour de France wordt opgenomen, al wordt dan wel niet bergop gefinisht. Net zoals in de Touretappe moest het peloton twee keer over de berg, één maal via Sault, daarna via Bédoin.