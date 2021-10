KOERS KORT. Lopez keert terug naar Astana - Vernon wordt prof bij Quick Step-Alpha Vinyl - Geen Ganna in Chrono des Nations

Geen Filippo Ganna in Chrono des Nations

Remco Evenepoel zal zich komende zondag dan toch niet meten met tijdritwereldkampioen Filippo Ganna in de Chrono des Nations. De Italiaan zou aanvankelijk deelnemen aan die tijdrit van 44,5 kilometer in de Franse Vendée, maar Ganna meldde zich af. De Italiaan kwam onlangs ten val op training en wil geen risico’s nemen in aanloop naar het WK baanwielrennen in Roubaix van volgende week. Behalve Evenepoel nemen wel ander anderen Europees kampioen Stefan Küng, Ben Hermans, Alessandro De Marchi en Pierre Latour deel komend weekend.

Kreuziger wordt sportdirecteur bij Bahrain-Victorious na profcarrière van 16 jaar

Roman Kreuziger (35) zet na het einde van dit wielerseizoen een punt achter zijn 16-jarige profcarrière. De Tsjech, die in 2021 voor Gazprom-RusVelo reed, wordt volgend jaar sportdirecteur bij Bahrain-Victorious. “Ik ben blij opnieuw in de WorldTour te zijn”, verklaart Kreuziger op de website van Bahrain-Victorious. “Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Ik ken veel mensen in de ploeg, zowel renners als stafleden. (...) Mijn motto is simpel: hard werken en professioneel zijn, zowel op als naast de weg. Na al die jaren in het peloton ben ik zeker dat dit werkt.”

Kreuziger heeft een mooi palmares, met de Ronde van Zwitserland (2008), de Ronde van Romandië (2009), de Amstel Gold Race (2013) en de Clasica San Sebastian (2009). Verder won hij in 2012 een rit in de Giro. In 2013 eindigde hij op de vijfde plaats in de Ronde van Frankrijk.

Europees juniorenkampioen tekent bij Groupama-FDJ

De Europese juniorenkampioen op de weg, Romain Grégoire, gaat volgend seizoen aan de slag bij het continentale team Groupama-FDJ. De 18-jarige Grégoire wordt beschouwd als een van de meest beloftevolle Franse jonge renners. “Ik kijk niet te veel vooruit”, aldus Grégoire. “Ik probeer zo polyvalent mogelijk te zijn, maar ik omschrijf mezelf momenteel als puncher, want op de korte heuvels kom ik het best voor de dag. Ik droom van de eindzege in een van de grote rittenkoersen, hopelijk heb ik daarvoor in de toekomst de kwaliteiten”, besluit de Fransman, die bij de junioren tweede werd op de voorbije WK-wegrit met aankomst in Leuven.

Volledig scherm Romain Grégoire. © Photo News

Ethan Vernon wordt prof bij Quick Step-Alpha Vinyl

De 21-jarige Brit Ethan Vernon wordt profrenner bij Quick Step-Alpha Vinyl, waarvoor hij de komende twee jaar zal rijden. Dat heeft de Belgische WorldTourformatie vrijdag bekendgemaakt.

Vernon won dit jaar de vierde etappe in de Ronde van de Toekomst. Op het WK tijdrijden werd hij zevende bij de U23. Bij Quick Step wil Vernon zich specifiek toeleggen op het sprinten.

Op de piste is Vernon, gevormd in het BMX’en, eveneens actief. Hij maakte afgelopen zomer deel uit van de Britse achtervolgingsploeg tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar pakte hij EK-zilver op de tijdrit van 1 km.

Miguel Angel Lopez keert terug naar Astana

Miguel Angel Lopez (27) rijdt zoals verwacht komend seizoen opnieuw voor de Astana-ploeg. Dat heeft de WorldTourformatie vrijdag bekendgemaakt. Hij ondertekende een contract van twee jaar.

De overeenkomst van de Colombiaan werd op 1 oktober in onderling overleg ontbonden bij Movistar, waarvoor hij pas sinds begin dit jaar reed. Lopez maakte het al te bont in de voorbije Vuelta. Hij was op weg naar een podiumplaats, maar tijdens de voorlaatste etappe stapte hij uit de wedstrijd. Lopez, op dat moment derde in de stand, had twee dagen eerder de koninginnenrit gewonnen. Maar in de twintigste etappe raakte hij achterop en Lopez kon in zijn poging om het gat met de favorieten te dichten niet rekenen op hulp van teamgenoten. Na een lange achtervolging die niets opleverde, besloot hij ontmoedigd de handdoek te gooien, ook al probeerde de teamleiding hem nog op andere gedachten te brengen. Achteraf bood hij zijn excuses aan omdat hij niet had doorgezet.

“In de wereld van het profwielrennen moet een renner die vooruitgang wil blijven boeken soms iets veranderen, om nieuwe ervaringen op te doen”, stelt Lopez in het persbericht van Astana. “Soms is dat een goede ervaring, soms niet. Het belangrijkste is dat ik thuiskom bij mijn team, het team dat me zoveel heeft gegeven en waarmee we, daar ben ik zeker van, nog veel meer prachtige momenten zullen beleven.”

Lopez keert terug naar het team waarvoor hij van 2015 tot en met 2020 onder contract lag. “Superman Lopez”, zoals zijn bijnaam luidt, won vorig jaar de bergrit in de Tour met aankomst op de Col de la Loze en werd zesde in het eindklassement. Drie jaar geleden eindigde de Colombiaan zowel in de Giro als de Vuelta als derde. Lopez staat daarnaast op de erelijst van de Ronde van Zwitserland (2016), de Ronde van Catalonië (2019) en Milaan-Turijn (2016). Hij heeft verder drie ritzeges in de Vuelta achter zijn naam, eerder dit jaar won hij de Ruta del Sol.

