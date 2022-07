KOERS KORT. Livyns op weg naar Lotto-Dstny - Mads Pedersen verlengt voor drie jaar bij Trek-Segafredo

Livyns op weg naar Lotto-Dstny

Lotto-Dstny staat dicht bij zijn eerste inkomende transfer voor 2023. De ploeg van John Lelangue voert al een tijdje gesprekken met onze landgenoot Arjen Livyns. Een akkoord met de 27-jarige West-Vlaming uit Kerkhove is nakend. Livyns rijdt sinds 2020 bij Pauwels Sauzen - Wallonie Bruxelles en liet zich vooral vorig jaar opmerken in de kasseiklassiekers. Livyns is met zijn 58 kilogram voor 1m70 een pluimgewicht, die ook in de klimkoersen kan ingezet worden. Een vervanger voor Tim Wellens, die naar UAE vertrekt, is hij echter niet. Lelangue ziet in Livyns een versterking in de breedte. In het middenveld kan zijn ploeg verse bloed gebruiken. Eerder was al bekend dat klimbelofte Lennert Van Eetvelt - recent tweede in de baby-Giro - in 2023 prof wordt bij Lotto-Dstny. (BVDC)

Volledig scherm Arjen Livyns. © Photo News

Mads Pedersen verlengt voor drie jaar bij Trek-Segafredo

Wielerteam Trek-Segafredo heeft van de rustdag in de Ronde van Frankrijk gebruikgemaakt om een verlenging van drie jaar van het contract van Mads Pedersen wereldkundig te maken. De voormalige wereldkampioen verbindt zich zo aan het WorldTour-team tot het einde van het seizoen 2025.

De 26-jarige Pedersen is al actief voor het Amerikaanse team sinds 2017. Hij behaalde er 23 overwinningen, en beleefde een hoogtepunt op het WK 2019 in Harrogate. Hij won ook Gent-Wevelgem, Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde tweede in de Ronde van Vlaanderen in 2018.

“Dit team heeft mij de kans geboden om te klimmen naar het WorldTour-niveau na twee seizoenen in continental pro”, vertelt de Deen. “Dit is mijn zesde jaar bij het team en ik doe er nog drie bij. Negen jaar bij één team blijven is speciaal. Dit team is een tweede familie en daarom wilde ik ook blijven.”

“Onze groep voor de klassiekers wordt jaar na jaar sterker. Het team helpen om als groep beter te worden is belangrijk voor mij”, voegt Pedersen nog toe, wiens ambitie het blijft “om monumenten te winnen met dit team”. Bij Trek-Segafredo heeft Pedersen vier Belgen als collega’s: Thibau Nys, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde.

Tijdens de eerste drie etappes van de tour in Denemarken was Pedersen één van de publieksfavorieten. Hij werd zesde in de openingsetappe, derde in Nyborg en zesde in Sonderborg. In het algemeen klassement staat hij nu op de vierde plaats, op 18 seconden van Wout Van Aert.

Van Vleuten slaat meteen toe in eerste heuvelrit Giro Donne

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Movistar) is de nieuwe leidster van de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won in Cesena de derde etappe, de eerste waarin flink geklommen moest worden.

Na drie dagen op Sardinië en een rustdag was de eerste etappe op het Italiaanse vasteland een kans voor de klassementsrensters in deze Giro om de benen te testen. In een rit van 120 kilometer zaten enkele stevige beklimmingen. Halfweg reden op de vier kilometer lange Colle del Barbotto drie van de blikvangers weg: Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli en Mavi Garcia.

Terwijl de voorsprong van de drie opliep boven de drie minuten moest Cavalli op de laatste helling uit de wielen door het beukwerk van Van Vleuten en Garcia, die er vervolgens een lange sprint voor de ritzege van maakten in start- en aankomstplaats Cesena. Van Vleuten haalde het daarin met brio voor Garcia. Cavalli werd derde op 43 seconden achterstand, alle andere rensters verloren meer dan viereneenhalve minuut.

Dankzij haar ritoverwinning en een goede proloog neemt Van Vleuten de roze leiderstrui over van wereldkampioene Elisa Balsamo. De Giro Donne eindigt zondag. Dinsdag krijgen de sprinters een nieuwe kans in een etappe van 126 kilometer.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © Photo News

Aleotti houdt Vanhoucke en Uijtdebroeks van zege in Sibiu Tour

Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks hebben net naast een overwinning gepakt in de tweede etappe van de Sibiu Tour, een Roemeense rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Bovenop een 22 kilometer lange beklimming bleef enkel de Italiaan Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) de twee Belgen voor.

De renners in de Tour de France namen maandag een rustdag, maar in Roemenië kreeg het peloton van de vierdaagse Sibiu Tour de koninginnenrit voor de wielen. Die finishte bovenop de klim naar het meer van Balea, die meer dan 22 kilometer bergop knikt aan ruim zes procent gemiddeld, en die bij autoliefhebbers geliefd is omwille van zijn vele haarspeldbochten. De top lag ruim tweeduizend meter boven zeeniveau.

Die reuzenbeklimming draaide uiteindelijk uit op een strijd tussen drie renners: de Belgen Cian Uijtdebroeks en Harm Vanhoucke, en de Italiaan Giovanni Aleotti. Uijtdebroeks offerde zijn eigen kansen op in dienst van zijn ploegmaat Aleotti, Vanhoucke haakte zijn wagonnetje aan bij de twee renners van Bora-Hansgrohe in de hoop kostbare punten te behalen voor Lotto-Soudal. In de slothectometers nam Aleotti echter de macht, voor de neus van Vanhoucke (tweede) en Uijtdebroeks (derde).

Aleotti neemt ook de leiderstrui over van de ritwinnaar van zondag, zijn landgenoot Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizane). Aleotti heeft in de nieuwe stand tien seconden voorgift op Vanhoucke en vijftien op Uijtdebroeks. De Sibiu Tour eindigt dinsdag met twee etappes: een klimtijdrit van 12,5 kilometer en een korte rit in lijn van 98 kilometer.

Intermarché-Wanty-Gobert start met opleidingsploeg

Intermarché-Wanty-Gobert start vanaf komend jaar met een opleidingsploeg onder leiding van afscheidnemend renner Kévin Van Melsen, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend in een persmededeling.

In de herfst van dit jaar beëindigt Van Melsen zijn loopbaan als renner, nadien start hij als sportdirecteur bij de nieuwe opleidingsploeg, die als Continental Team ingeschreven wordt. “Ik ben zeer gelukkig en voel me vereerd om van dit project deel uit te maken. Na twaalf seizoenen als profrenner kan ik mijn ervaring overdragen op jongere renners, wat voor mij een verrijkende ervaring zal zijn”, aldus Van Melsen.

“We zijn vastberaden om de kwaliteiten van onze toekomstige renners zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen door hen met het best mogelijke materiaal te laten rijden en door elk van hen een jaarplan op maat aan te bieden. Op deze manier willen we onze renners voorbereiden om een stap in hun carrière te zetten en, laat het ons hopen, hen op termijn in ons World Team te integreren.”

Lotto-Soudal bevestigt contractverlenging De Gendt

Het is nu ook officieel: Thomas De Gendt heeft zijn contract bij Lotto-Soudal met twee jaar verlengd. Daar hadden beide partijen al een tijdje een mondeling akkoord over. De Gendt behoort met zijn acht dienstjaren inmiddels tot een van de meest ervaren renners in de Lotto Soudal-ploeg. In die jaren ontwikkelde hij zichzelf tot een aanvaller en rittenkaper, met onder meer etappewinst in alle drie de grote rondes.

“In deze ploeg ben ik de renner mogen worden die ik altijd heb willen zijn: een aanvaller”, aldus De Gendt in een persbericht van de ploeg. “De afgelopen acht jaar waren grotendeels een succes met mooie overwinningen en fijne herinneringen. Ik kijk ernaar uit om daar nog twee jaar aan toe te voegen.”

Baloise blijft wielerploeg Sport Vlaanderen trouw

Verzekeraar Baloise heeft zijn sponsorovereenkomst met wielerploeg Sport Vlaanderen (Pro Team) voor minstens twee jaar, tot eind 2024, verlengd. Baloise Insurance is intussen al 14 jaar de vaste sponsor van het team geleid door manager Christophe Sercu. “Dankzij de verlenging van deze sponsordeal is de continuïteit van onze ploegwerking via Baloise Insurance opnieuw voor minstens twee jaar verzekerd”, klinkt het bij Sercu. “Dankzij hun steun kunnen wij ruwe diamanten verder polijsten en hopelijk opnieuw ?laten doorgroeien. Wij zijn ontzettend blij dat we in goede en kwade dagen altijd op Baloise Insurance hebben kunnen rekenen.”

Volledig scherm © BELGA

Alejandro Valverde houdt geen breuken over aan aanrijding op training

Schrikken voor Alejandro Valverde. Tijdens een training in Murcia is de 42-jarige Spanjaard, net als twee trainingsmakkers, aangereden. Volgens ooggetuigen pleegde de bestuurder van de wagen vluchtmisdrijf, maar de persoon - een 69-jarige man - is intussen aangehouden. Een van de slachtoffers vertelt dat het niet om een ongeluk ging. De bestuurder zou de renners eerst onvoorzichtig ingehaald hebben, waarop Valverde en co hem terechtwezen. Vervolgens zou de man achterwaarts ingereden zijn op de fietsers.

Valverde werd overgebracht naar het ziekenhuis en zijn werkgever Movistar meldt dat hij daar 24 uur moet blijven. De Spanjaard heeft volgens de ploeg wel geen breuken overgehouden aan het ongeval en ook zijn kompaan zou het gezien de omstandigheden goed stellen.

Volledig scherm Alejandro Valverde. © Photo News

Cavendish voor vierde keer vader

Geen Ronde van Frankrijk voor Mark Cavendish (37), wel heuglijk nieuws. Echtgenote Peta Todd (35) heeft op Instagram bekendgemaakt dat het koppel opnieuw een kindje verwacht. Cavendish en Todd hebben samen al drie kinderen: Delilah, Frey en Casper.

Belgisch kampioene De Baat breekt sleutelbeen en ribben

Kersvers Belgisch kampioene Kim de Baat heeft tijdens een trainingsstage met haar team Plantur-Pura in het Franse La Plagne een gebroken sleutelbeen en meerdere breuken in de ribben opgelopen. Dat heeft haar ploeg gemeld. De Baat stoomde zich met haar ploeggenotes klaar voor de Ronde van Frankrijk maar ze kwam ten val in een afdaling. Bij de crash was niemand anders betrokken. Artsen in Frankrijk plaatsten intussen al een plaatje op haar gebroken sleutelbeen, aldus Plantur-Pura. De Baat liep ook meerdere ribbreuken op maar blijft op hoogtestage om met de steun van het team “snel en efficiënt” te herstellen. Komende week gaat ze opnieuw onder de scanner. In de tussentijd kan ze weinig belastende activiteiten doen zoals wandelen. Haat team hoopt dat ze binnen een week weer op de rollen kan rijden.

Luca Van Boven volgt Arnaud De Lie op

Luca Van Boven heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, met start en aankomst na 155 kilometer in het Oost-Vlaamse Herzele, op zijn naam gebracht. De renner van het Lotto Soudal Development Team kon zich in volle finale ontdoen van zijn medevluchter Siebe Deweirdt. Warre Vangheluwe vervolledigde het podium.

Van bij de start ging het er heel nerveus aan toe met een massale valpartij tot gevolg. De koers werd daarop geneutraliseerd en kon wat later echt op gang geschoten worden. Vier renners slaagden er vrij vroeg in zich af te zonderen van de grote groep. Dat waren Wouter Hopmans, Ewout De Keyser, Aldert van der Veen en Karsten Veen. Nog voor de passage op de kasseien van de Lange Munte trok De Keyser alleen in de aanval maar niet voor lang evenwel want na 17 kilometer koers smolt weer alles samen.

Een compact peloton trok de Kattenberg, de eerste van tien hellingen, over. Op de kasseien van de Paddestraat sloeg opnieuw een groot deel van het peloton tegen de vlakte. In aanloop naar de Wolvenberg versnelden Michiel Lambrecht, Siebe Deweirdt, Jorre Debaele en Axandre Van Petegem. Wat verderop sloot ook Luca Van Boven aan en kregen we zo een kopgroep met vijf renners.

Voor Debaele ging het plots te snel en hij haakte voorin af. De opeenvolging van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg zorgde ervoor dat enkel nog Van Boven en De Weirdt voorop reden. Zij begonnen met een voorgift van 25 seconden aan de enige plaatselijke ronde van 11 kilometer. Achter hen had zich een groep met tien renners gevormd maar hun tegenreactie kwam te laat.

In de laatste twee kilometer versnelde Van Boven en kraakte Deweirdt. Hij slaagde erin die kleine solo af te ronden. Luca Van Boven volgt daarmee Arnaud De Lie op als eindlaureaat van de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften

Volledig scherm © Geert De Rycke

Kopecky vierde in openingstijdrit Giro Donne, winst voor Faulkner

Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) heeft de openingstijdrit in de Giro Donne gewonnen. De Amerikaanse legde het parcours van 4,7 km af in 5:45, goed voor een gemiddelde van 49 km/uur. Haar ploegmate Georgia Baker finishte op drie seconden, Lotte Kopecky eindigde als vierde op zes tellen.

De rittenkoers startte met een korte proloog op het eiland Sardinië, meer bepaald in Cagliari over een vlak parcours en voer voor specialisten. Marianne Vos dook als eerste onder de zes minuten met 5:59, maar dat zou niet volstaan voor de winst, want de Australische Georgia Baker stootte haar al snel uit de hotseat en dook maar liefst tien seconden onder de besttijd.

De renster van BikeExchange-Jayco mocht lange tijd plaats nemen op de hotseat, noch Annemiek van Vleuten of wereldkampioene Elisa Balsamo gingen haar voorbij. Lotte Kopecky kwam nog dichtbij, maar greep naast de winst. Uiteindelijk was het ploegmate Faulkner die de tijd van de tabellen veegde en drie seconden sneller bleek. Ze is meteen ook de eerste leider.

Volledig scherm © Photo News

Annemiek van Vleuten hangt fiets eind 2023 aan de haak

Annemiek van Vleuten (39) heeft haar contract bij Movistar verlengd tot eind 2023. Dat wordt haar laatste jaar als renster, zo maakte ze zelf bekend. “Ik wil stoppen op een hoogtepunt”, legde ze uit. “Sommigen zullen zich afvragen waarom ik een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs stop. Voor mij draait het altijd om het vinden van motivatie en uitdagingen op lange termijn, niet met specifieke koersen in het achterhoofd. Ik zal wel een traantje laten bij het afscheid, want ik hou enorm veel van deze sport.”

Van Vleuten won tijdens haar rijkgevulde carrière onder meer wereldtitels in de weg- en tijdrit, olympisch goud in de tijdrit, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Giro voor vrouwen. In de olympische wegrit bleef ze steken op zilver. Vorig jaar won ze nog twaalf wedstrijden, waaronder de olympische tijdrit in Tokio en haar tweede Ronde van Vlaanderen. Dit jaar schoot ze tot dusver vier keer raak, met een tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik als mooiste.

Volledig scherm © BELGA

Benoot en Van Hooydonck verlengen contract bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft drie dagen voor de start van de Tour de France Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot een nieuw contract laten ondertekenen. Van Hooydonck (26) verlengde zijn aflopende overeenkomst met twee jaar, Benoot (28) plakt twee extra seizoenen vast aan zijn nog één jaar doorlopende verbintenis met de Nederlandse formatie. Beide Vlamingen staan vrijdag in Kopenhagen aan de start van de Tour.

Het contract van Benoot is na nauwelijks een half jaar opengebroken en loopt nu tot eind 2025. “Als de eerste maanden niet zo goed waren bevallen, had ik nu niet verlengd”, aldus de Oost-Vlaming, die in het voorjaar podiumplaatsen behaalde in Dwars door Vlaanderen (tweede) en de Amstel Gold Race (derde). “Ik ben ook vereerd dat het al werd voorgesteld om een verlenging te bespreken. De overgang naar deze ploeg was laat, midden december, maar is wel heel vlot verlopen. Vanaf het eerste moment is alles heel goed gegaan en daarom ben ik ook zeer blij dat ik me langer aan de ploeg kan verbinden. Dit is het beste team dat ik me kan wensen.”

Benoot en Van Hooydonck zullen in de komende Tour in dienst rijden van Wout van Aert, die voluit voor de groene trui gaat, en klassementsrenners Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Volledig scherm Tiesj Benoot. © BELGA

Mas langer bij Movistar

Enric Mas heeft zijn eind dit jaar aflopende contract bij Movistar met drie seizoenen verlengd. De 27-jarige Spanjaard rijdt sinds 2020 voor Movistar. Voordien kwam hij uit voor Quick.Step (2017-2018) en Deceuninck-Quick.Step (2019).

Mas is al enkele jaren een sterke klassementsrenner en stond tweemaal op het podium van de Vuelta (tweede in 2018 en 2021). In de Tour werd hij de voorbije twee jaar vijfde en zesde. Hij won als prof vijf wedstrijden, waaronder een rit in de Vuelta van 2018 en het eindklassement in de Ronde van Guangxi.

“Het was een makkelijke beslissing voor mij om te verlengen”, legde Mas op de teamwebsite uit. “Het was prioriteit voor mij om hier te blijven. We hebben een geweldige groep, zowel qua staf als rijders. Door enkele valpartijen was 2022 voorlopig moeilijk, maar dat is wielrennen. Ik ga nu naar de Tour met grote ambities. Ik wil strijden voor podiumplaatsen in de grote rondes. En hopelijk kan ik ook eens een eindzege pakken.”

