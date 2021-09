KOERS KORT. Lefevere haalt Slovaakse tiener Svrcek in huis - Nederland geeft bondscoaches contractverlenging

Slovaakse tiener Martin Svrcek debuteert in 2022 als prof bij Quick.Step

De achttienjarige Slovaak Martin Svrcek maakt volgende zomer zijn debuut als profrenner in het shirt van Quick.Step-Alpha Vinyl. De Belgische WorldTourploeg bevestigde zijn komst woensdag.

Svrcek ondertekende bij de ploeg van Patrick Lefevere een contract voor 2,5 jaar, te beginnen vanaf juli 2022. Tot dan zal hij bij de U23 rijden voor het continentale Biesse Carrera. Hij maakt de overstap van Team Franco Ballerini.

Svrcek wordt door zijn toekomstige team omschreven als “een complete renner, heel sterk bergop en in het bezit van een uitstekende sprint”. Hij won in juni de beide (junioren)titels in eigen land. Op zijn palmares staan ook een rit en het eindklassement in de Tour du Leman, een etappe in de Tour de la Région Paca en een rist Italiaanse eendagswedstrijden. Gisteren/dinsdag werd hij zeventiende in de WK-tijdrit, op 1:25 van de Deense winnaar Gustav Wang.

“We volgen hem al een tijdje, hij is pas 18 maar heeft al uitstekende resultaten neergezet”, zegt Lefevere. “We willen Martin helpen beter te worden en meer ervaring te krijgen in het profpeloton. We zijn heel blij dat Martin een lid wordt van de Wolfpack en kunnen niet wachten tot hij ons vervoegt op de wedstrijden.”

Nederlandse wielerbond verlengt contracten van bondscoaches

Koos Moerenhout blijft tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024 actief als bondscoach van de Nederlandse elitemannen op de weg. Nadat dinsdag al uitlekte dat Loes Gunnewijk de vrouwen (alle categorieën) op de weg nog zeker drie jaar blijft coachen, liet de Nederlandse wielerbond KNWU een dag later weten de contracten van vrijwel alle coaches voor diezelfde periode te hebben verlengd. Zo blijft Hugo Haak de sprintcoach van de baanselectie waar Fulco van Gulik de komende jaren de duurrenners zal begeleiden.

Gerben de Knegt blijft de bondscoach van de mountainbikers en veldrijders, de BMX’ers krijgen met Martijn Jaspers wel een nieuw gezicht voor de groep. Eerder werd al bekend dat de uit het schaatsen afkomstige Jan van Veen de coaches als hoofdcoach gaat aansturen.

Van Gulik had al de talenten onder zijn hoede en krijgt nu ook de elitegroep onder zich. De eerder daarvoor verantwoordelijke Adriaan Helmantel gaat op de weg de jongerencategorieën begeleiden en wordt tevens de zogenoemde embedded scientist van de weg. Met Tim Veldt wordt momenteel nog gesproken over verlenging van zijn rol op de piste.

“Ik heb er veel vertrouwen in dat we met dit team weer een extra stap kunnen maken”, zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU. “Een extra stap die alleen al nodig is om onze huidige toppositie in de topsport te kunnen handhaven en om de uitdagingen die we hebben op het vlak van talentontwikkeling goed op te pakken.”

Moerenhout was eind 2018 de opvolger van Veneberg als bondscoach van de wegrenners. Hij is net als Gunnewijk momenteel actief op het WK wielrennen in België.

Volledig scherm Koos Moerenhout. © photonews