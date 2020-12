KOERS KORT. Laurens De Vreese naar Alpecin-Fenix - Christian Knees stopt ermee maar blijft bij Ineos

Laurens De Vreese naar Alpecin-Fenix

Laurens De Vreese heeft onderdak voor 2021. De 32-jarige Oost-Vlaming, die zijn aflopende contract bij Astana niet zag verlengd, wordt volgend jaar ploegmaat van Ronde van Vlaanderen-winnaar en wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Dries De Bondt bij Alpecin-Fenix. De Vreese groeide de voorbije zes jaar bij Astana uit tot een gewaardeerde wegkapitein en knecht. Zo loodste hij onder meer Michael Valgren Andersen in 2018 naar overwinningen in de Omloop en de Amstel Gold Race. “Een zege van mijn kopman is een zege voor mezelf”, is zijn credo.

Christian Knees stopt met wielrennen

Knees werd prof in 2004 en kwam via Team Wiesenhof (2004-2005) en Team Milram (2006-2010) in 2011 bij Team Sky terecht. Daar bleef hij de rest van zijn carrière. Knees reed er dienst van kopmannen als Bradley Wiggins, met wie hij de Tour won in 2012, en Chris Froome, aan wiens zijde hij in 2017 en 2018 achtereenvolgens Tour, Vuelta en Giro won. In zijn eerdere carrière won Knees zelf nog Rund um Köln (2006) en de Ronde van Beieren (2008). Zijn mooiste overwinning is het Duits kampioenschap op de weg in 2010.