KOERS KORT. Laporte wint opener Limousin - Van Poppel juicht in Zottegem - Opgave topfavoriet Ayuso in Ronde van de Toekomst

Laporte wint opener in Tour du Limousin, Paquot derde

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de openingsrit in de Ronde van de Limousin (cat. 2.1) gewonnen. De 28-jarige Fransman toonde zich na 183,3 kilometer van Isle naar Sainte-Feyre de snelste in een sprint, voor zijn landgenoot Dorian Godon en de Belg Tom Paquot.

De Ronde van de Limousin betekende voor de Fransman Thibaut Pinot de terugkeer in het peloton. De Franse klassementsrenner kwam ten val in de Tour van 2020, reed die toch nog uit en startte daarna in de Vuelta, maar stapte daarin af na rit twee en kwam daarna niet meer in actie in 2020. Dit jaar voelde hij zich ook nooit de oude, noch in de Tirreno-Adriatico, noch in de Tour of the Alps, eind april zijn laatste koers van 2021. Hij kwam niet aan de start van de Giro, dacht zelfs aan stoppen en laste een pauze in. Sinds begin juli traint hij opnieuw en nu is hij opnieuw renner, al vond hij in de openingsrit niet meteen een parcours op zijn maat.

Danny van Poppel sprint naar zege in Egmont Cycling Race

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) heeft in Zottegem de 85ste Egmont Cycling Race (cat. 1.1) gewonnen. Na 192,3 kilometer bleef de 28-jarige Nederlander in een massasprint de Italianen Niccolo Bonifazio en Luca Mozzato voor. Christophe Noppe was met een vierde plaats beste Belg. Het is voor Van Poppel de eerste zege van het seizoen.

Topfavoriet Ayuso verlaat Ronde van de Toekomst na val

Exit Juan Ayuso in de Ronde van de Toekomst. De Spaanse topfavoriet moest opgeven na een zware val op de rechterschouder. De voorbije dagen stapten al grote namen als Henri Vandenabeele, Santiago Umba en Søren Waerenskjold in de volgwagen. De dagzege was dan weer een prooi voor de Brit Ethan Vernon, Arnaud De Lie was met een vijfde plek de eerste Belg in de uitslag. De Nederlander Mick van Dijke blijft leider.

Vinokourov over mogelijke terugkeer Nibali: “Akkoord is nabij”

Vincenzo Nibali (36) staat dicht bij een terugkeer naar Astana in 2022. Dat heeft manager Alexandre Vinokourov bevestigd aan La Gazzetta dello Sport. “Het akkoord is nabij”, klinkt het bij de Kazakse ex-renner. Nibali reed tussen 2013 en 2016 al vier seizoenen voor de lichtblauwe formatie. De Italiaan kende er z'n beste jaren: in Kazakse loondienst won hij onder meer twee keer de Giro, één keer de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Lombardije. Nibali is einde contract bij Trek-Segafredo, waarvoor hij sinds 2020 uitkomt. Eerder koerste de ‘Haai van Messina’ voor Fassa Bortolo (2005), Liquigas (2006-2012) en Bahrain (2017-2019).

Louis Vervaeke verwelkomt zoon

Louis Vervaeke en zijn vrouw Astrid zijn ouders van een zoontje geworden. De jongen heet Augustin en werd gisteravond om 23u06 geboren. “Ik ben zo tros op deze supersterke vrouw en deze kleine jongen”, schreef Vervaeke bij een Instagram-foto. “Ik was al een trotste echtgenoot, maar nu ook een trotse vader.”

Tourwinnaar Tadej Pogacar dubbelt op het EK

Tourwinnaar Tadej Pogacar zal op het komende EK wielrennen (8-12 september) in het Italiaanse Trento zowel de tijdrit (9 september) als de wegrit (12 september) rijden. Dat maakten de organisatoren dinsdag bekend. De 22-jarige Sloveen reed na de zijn tweede Tourwinst op rij enkel nog de olympische wegrit. Daarin pakte hij brons, na de Ecuadoriaan Richard Carapaz en Wout van Aert.

Voor België zal in Trento Remco Evenepoel normaal gezien ook dubbelen. Hij werd vorige week al opgevoerd in een persbericht van de Europese wielerbond (UEC), zonder dat bondscoach Sven Vanthourenhout al zijn selectie had bekendgemaakt. Die wordt eerstdaags bekendgemaakt.

DSM haalt Scandinavische hardrijders aan boord

Team DSM rekent vanaf volgend seizoen op de Noor Jonas Iversby Hvideberg (22) en de Deen Frederik Rodenberg Madsen (23). De twee Scandinaviërs ondertekenden een tweejarig profcontract bij het Duitse WorldTour-team. Beide renners komen over van het Noorse Uno-X.

Iversby Hvideberg veroverde vorig jaar goud op het EK op de weg U23 en zilver op het Noors kampioenschap op de weg bij de elite.

Rodenberg Madsen maakte de voorbije jaren vooral indruk op de baan. Hij werd begin 2020 wereldkampioen met Denemarken in de ploegenachtervolging. Op de voorbije Olympische Spelen in Tokio behaalde hij in dezelfde discipline zilver.

Extra dag in Baloise Ladies Tour volgend jaar

De Baloise Ladies Tour zal in 2022 niet uit vier maar uit vijf wedstrijddagen bestaan. De rittenkoers heeft plaats van woensdag 13 tot en met zondag 17 juli 2022 en zal dus één van de laatste voorbereidingskoersen zijn op de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, die dan op 24 juli van start gaat.

“In het groeiproces van onze wedstrijd is de tijd rijp om onze ambities bij te stellen. De interesse in het vrouwenwielrennen blijft toenemen. Daar willen we als organisator op inspelen. De interesse van steden en gemeente om te fungeren als start- en/of aankomstplaats, is groot. Dat heeft er mee voor gezorgd dat we een wedstrijddag willen toevoegen” aldus Geert Stevens, organisator van de Baloise Ladies Tour.

De laatste editie van de Baloise Ladies Tour, de vroegere BeNe Ladies Tour, ging dit jaar naar de Duitse Lisa Klein. Zij volgde zichzelf op als eindwinnares van deze rittenkoers