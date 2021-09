KOERS KORT. Laporte sprint naar de bloemen in GP de Wallonie - Hirschi wint in Luxemburg - WK-selecties van Spanje, Duitsland en Noorwegen bekend

Laporte wint GP de Wallonie

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de 61ste editie van de Grand Prix de Wallonie (1.Pro) gewonnen. Na 208,1 kilometer van Aywaille naar Namen sprintte de 28-jarige Fransman op de Citadel sneller dan zijn landgenoot Warren Barguil. Tosh Van der Sande spurtte naar de derde stek en ook Gianni Vermeersch (4e), Tom Van Asbroeck (8e), Tiesj Benoot (9e) en Dimitri Claeys (10e) finishten in de top tien.

Laporte boekte zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij ook het Circuit de Wallonie (1.1) en ritten in de Ster van Bessèges (2.1) en de Ronde van de Limousin (2.1). In Namen volgt hij op de erelijst de Letlander Krists Neilands op.

Marc Hirschi slaat dubbelslag in Luxemburg

Marc Hirschi (UAE Emirates) heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 23-jarige Zwitser rondde in de koninginnenrit een solo van twee kilometer af. Na 186 kilometer van Steinfort naar Eschdorf had hij acht seconden voor op Portugees Joao Almeida, die de Fransman David Gaudu om de tweede plaats achter zich hield. Kobe Goossens was met een achttiende stek op 41 seconden beste Belg. Hirschi neemt ook de gele leiderstrui over van Almeida. Hij heeft nu vier seconden voor op de Portugees. Gaudu is op negentien seconden derde. Goossens is vijftiende op 0:56. Kenny Molly is leider in het bergklassement.

Valgren Andersen schrijft Ronde van Toscane op zijn naam

Michael Valgren Andersen was de snelste in de Ronde van Toscane. De Deen van EF Education-Nippo trok er op zo'n 12 kilometer van het einde alleen vandoor in de Italiaanse rittenkoers en rondde zijn solo ook af. Het is zijn eerste overwinning in meer dan drie jaar, nadat hij voor het laatst mocht juichen in de Amstel Gold Race van 2018. De Italianen Alessandro De Marchi en Diego Ulissi vervolledigden voor eigen volk het podium.

Schachmann en Ackermann kopmannen bij Duitsland

Nationaal kampioen en winnaar van Parijs-Nice Maximilian Schachmann en snelle man Pascal Ackermann zijn de opvallendste namen in de Duitse selectie voor de WK-wegrit op 26 september in België. Het team bestaat verder uit Nikias Arndt, John Degenkolb (ex-winnaar van Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo), Jonas Koch, Nils Politt (ritwinnaar in de voorbije Tour) en Georg Zimmermann. Voor de tijdrit zijn ex-wereldkampioen Tony Martin en Max Walscheid aangeduid.

Noorwegen zet in op Kristoff

Alexander Kristoff leidt de Noorse selectie voor de WK-wegrit in België. De vicewereldkampioen van 2017 en ex-winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem wordt op 26 september tussen Antwerpen en Leuven bijgestaan door Odd Christian Eiking, Vegard Stake Laengen en Sven Erik Bystrom. Andreas Leknessund werd aangeduid voor de tijdrit.

Alex Aranburu leidt Spaanse selectie, waarin Alejandro Valverde ontbreekt

Alex Aranburu (Astana) is aangeduid als kopman van de Spaanse selectie voor het WK wielrennen in België, zo maakte de Spaanse wielerbond woensdag bekend. De 25-jarige Aranburu, dit voorjaar zesde in Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Milaan-Sanremo, zal op 26 september tussen Antwerpen en Leuven worden bijgestaan door Ivan García Cortina (Movistar), Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Imanol Erviti (Movistar), Gonzalo Serrano (Movistar), Gorka Izagirre (Astana), Roger Adria (Kern Pharma) en Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi).

Carlos Rodriguez zal ook de tijdrit rijden op 19 september tussen Knokke-Heist en Brugge. Alejandro Valverde (Movistar) is er niet bij. De wereldkampioen van Innsbruck 2018 zal dus geen achtste keer op het WK-podium kruipen. De 41-jarige Murciaan herstelt nog van een sleutelbeenbreuk vorige maand opgelopen bij een val in de Vuelta.

