KOERS KORT. Laatste Alpecin-Fenix-renners keren terug van UAE Tour - Simon Yates start in de Giro

Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch mogen terugkeren naar België

Alpecin-Fenix mag zijn laatste twee renners naar huis laten vertrekken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, waar de UAE Tour momenteel doorgaat. Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch testten dinsdag al voor de derde keer op rij negatief op het coronavirus, maar moesten nog even wachten op toestemming om terug te keren. Die kregen ze inmiddels. De renners zullen de rest van hun quarantaine in ons land verder uitzitten.

Alpecin-Fenix, het team van Rickaert en Vermeersch, trok zich maandag terug uit de UAE Tour nadat een staflid positief had getest op Covid-19. Renners die negatief testten, waaronder Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, mochten dinsdag al terugkeren. Maar Rickaert en Vermeersch hadden een nauwer contact met de besmette persoon in de omkadering en moesten daarom ter plaatse in quarantaine.

Yates gaat voor nieuw succes in de Giro

Simon Yates mikt in mei op de roze trui in de Ronde van Italië. Team BikeExchange bevestigd dat de Brit voor het vierde jaar op rij zal deelnemen aan de Giro, en er kopman wordt.

Woensdag werd het parcours van de 104e Ronde van Italië voorgesteld. Het lijkt met 47.000 hoogtemeters, zes aankomsten bergop en slechts 38,4 km tijdrijden op maat van klimgeiten, wat Yates verheugt. “Het ziet er heel mooi uit, met een goede mix van etappes en zelfs wat grindwegen. Zoals altijd in de Giro lijkt de slotweek heel lastig en met slechts een beperkt aantal tijdritkilometers denk ik dat de wedstrijd daar beslist wordt”, zegt Yates op de website van zijn ploeg.

De 28-jarige Brit leek in 2018 bij zijn debuut in de Giro op weg naar de eindzege. Hij won drie etappes, droeg dertien dagen roos maar kende dan een fatale inzinking in rit 19, twee dagen voor het einde. Uiteindelijk won Chris Froome. Later dat jaar nam de Brit wel revanche door de Vuelta op zijn naam te schrijven.

In 2019 werd Yates achtste in de Giro, vorig jaar moest hij opgeven na een positieve coronatest. “De laatste twee, drie jaar verliep het niet zoals ik had gehoopt door een combinatie van pech en fouten onderweg”, stelt Yates. “Ik hoop dat ik in 2021 geen obstakels tegenkom en mezelf op de best mogelijke manier kan tonen.”

De Giro begint op 8 mei met een korte individuele tijdrit in Turijn. In aanloop naar de rittenkoers rijdt Yates een Italiaans programma met onder meer Tirreno Adriatico en Tour of the Alps.

Devenyns en Serry rijden dit weekend Franse klimkoersen voor Deceuninck-Quick.Step

Deceuninck-Quick.Step rekent op Dries Devenyns en Pieter Serry in de Franse klimkoersen Ardèche Classic (zaterdag) en Drôme Classic (zondag). De Belgen vormen er een team met onder meer Rémi Cavagna. De Fransman won de Ardèche Classic vorig jaar. Daarnaast vertegenwoordigen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Tsjech Josef Cerny, de Deen Mikkel Honoré en de Brit James Knox The Wolfpack in de uitlopers van het Centraal Massief.

“Ons team staat voor een druk weekend en we kijken ernaar uit”, zegt ploegleider Davide Bramati. “Beide wedstrijden zijn lastig, maar tegelijk mooi. Meestal barst de strijd al vroeg los door het veeleisende parcours, wat het voor de ploegen moeilijk maakt om aanvallers te controleren. Onze ploeg is een mix van jonge en ervaren renners en dat geeft ons het vertrouwen dat we er zullen staan.”

Volledig scherm Dries Devenyns. © BELGA