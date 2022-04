KOERS KORT. Krijgt Van Aert er met Van Baarle nieuwe superknecht bij? - Caruso slaat dubbelslag op Sicilië

Krijgt Van Aert er met Van Baarle nieuwe superknecht bij?

Dylan van Baarle is op weg naar Jumbo-Visma, zo schrijft AD. Het contract van de 29-jarige Nederlandse wielrenner bij INEOS loopt eind dit jaar af. Naast Jumbo-Visma jagen meer topploegen op zijn handtekening.

Van Baarle heeft een aanbieding liggen waarmee hij zijn contract kan verlengen, maar hij heeft ook andere opties, waaronder het UAE van Tadej Pogacar. Maar Van Baarle voert de meest vergevorderde onderhandelingen met Team Jumbo-Visma. Die ploeg is al jaren in Van Baarle geïnteresseerd. Om de klassieke kern rond Wout van Aert verder te versterken, maar ook als renner die uit de voeten kan in etappekoersen.

Van Baarle staat bekend om zijn gedurfde manier van koersen en maakte er de afgelopen jaren een traditie van om in de Ronde van Vlaanderen de aanval te kiezen. Hij pakte daarmee diverse ereplaatsen, met de tweede plek in de editie van een paar weken geleden als hoogtepunt.

Van Baarle werd op die manier vorig jaar ook tweede op het WK in Leuven en hij won er de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen mee. Maar hij reed zich ook diverse keren in de top 10 van eindklassementen in kleinere etappekoersen en hij sleurde in grote rondes tientallen kilometers op kop van het peloton in dienst van anderen. Hij is een van de meest allround renners van het peloton - en het is dus niet voor niets dat diverse topploegen jagen op zijn handtekening.

Caruso slaat dubbelslag in Sicilië

Damiano Caruso (34) heeft de Ronde van Sicilië op zijn naam geschreven. De Italiaan van Bahrain-Victorious, die uitkwam voor de nationale selectie, boekte op de Etna zijn tweede ritzege van de week en nam zo de leiderstrui nog over van de jonge Fran Miholjevic.

19-jarige Miholjevic slaat dubbelslag in Sicilië

Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli ASD) heeft de derde etappe in de Ronde van Sicilië (cat. 2.1) gewonnen. De 19-jarige Kroaat soleerde naar de zege. De sprint om plek twee kwam op naam van de Canadees Pier-André Coté, die het haalde voor de Italiaan Filippo Fiorelli. Mihojlevic is na zijn eerste profzege ook de nieuwe leider. Hij heeft 18 seconden voor op de Italiaan Damiano Caruso en 22 op diens landgenoot Vincenzo Nibali.

Makelaar Pogacar strikt Belgisch talent Sente Sentjens

De Italiaanse rennersmakelaar Alex Carera heeft een opvallende slag geslaan. De 16-jarige Sente Sentjens uit Neerpelt zit sinds de Ronde van Vlaanderen in zijn portefeuille. De eerstejaarsjunior van Acrog -Tormans won dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en geldt als een talent. Hij is de zoon van Roy Sentjens, die in de jeugdcategoriën de evenknie was van Tom Boonen en een profcarrière uitbouwde bij Rabobank, Lotto en Milram met zeges in de Druivenkoers en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Sentjens junior komt bij Carera in mooi gezelschap terecht, want ook Tadej Pogacar, Biniam Girmay en Vincenzo Nibali behoren tot hetzelfde management. “Sente is de eerste Belgische renner met wie ik werk. Voorlopig komt school nog op de eerste plaats en ook in 2023 zal hij nog actief zijn als junior, maar in de komende winter wil ik Sente graag laten proeven van stages met profploegen. In het verleden heb ik zo ook Cunego, Nibali en Pogacar als junior helpen kiezen om de ideale profploeg te vinden”, zegt Carera.

Van der Poel op cover game ‘Tour de France 2022'

Mathieu van der Poel is de nieuwe coverster van de gamereeks ‘Tour de France’. De Nederlander van Alpecin-Fenix zal de cover sieren van het spel dat vanaf juni in de rekken ligt. Hij volgt zo Wout van Aert op, die voor de versie van 2021 het gezicht was. In het verleden stonden ook Peter Sagan (2019) en Julian Alaphilippe (2020) al op de cover van het spel.

Sepulveda slaat dubbelslag in Ronde van Turkije

Eduardo Sepulveda heeft de vierde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 30-jarige Argentijn soleerde op de slotklim naar de zege. Patrick Bevin won de sprint om plek twee voor Harm Vanhoucke. Sepulveda neemt meteen ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen. In de stand heeft hij een bonus van 14 seconden voorsprong op Bevin. Jay Vine is derde op 25 tellen, Harm Vanhoucke vierde op 37 seconden. Henri Vandenabeele is tiende op 1:12.

Caruso zegeviert in Ronde van Sicilië

Damiano Caruso heeft de tweede etappe in de Ronde van Sicilië gewonnen. De Italiaan vloerde na 152 km van Palma di Montechiaro naar Caltanissetta in een groepje van vijf Vincenzo Nibali in de sprint. Domenico Pozzovivo finishte als derde. Voor Caruso is het zijn eerste zege van het seizoen. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta en Giro waar hij ook tweede werd in het eindklassement.

Van Dijk valt werelduurrecord bij dames aan

De Nederlandse Ellen van Dijk (35) valt op 23 mei het werelduurrecord voor vrouwen aan. Dat record staat momenteel om naam van Joscelin Lowden. De Britse reed in september vorig jaar 48,405 kilometer in één uur. Van Dijk, tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden en actief bij Trek-Segafredo, onderneemt haar poging op de wielerbaan van Grenchen, in Zwitserland.

Bij de heren heeft Victor Campenaerts (55,089 km) het record nog steeds in handen.

Marcus Burghardt zet een punt achter zijn carrière

Marcus Burghardt heeft acht maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen definitief een punt gezet achter zijn wielercarrière. De 38-jarige Duitser vond geen team meer in 2022. De grootste overwinningen in zijn loopbaan waren Gent-Wevelgem (2007) en een etappe in de Tour de France (2008). In 2017 werd hij nog Duits kampioen op de weg.

Burghardt was zeventien seizoenen profrenner. Hij reed vijftien grote rondes, waarvan elf keer de Tour de France. Het grootste deel van zijn carrière reed hij in dienst van kopmannen als Peter Sagan, Cadel Evans of Mark Cavendish. Hij verdedigde de kleuren van achtereenvolgens T-Mobile (2004-2007), Team High Road en opvolger Columbia HTC (2008-2009), BMC (2010-2016) en BORA-hansgrohe (2017-2021).

In augustus vorig jaar liep hij bij een val in de eerste rit van de Ronde van Polen verschillende polsbreuken en een gebroken arm op.

Nu toch raak voor Philipsen in Turkije

Derde keer, goede keer. Na twee tweede plaatsen heeft Jasper Philipsen zijn ritzege in de Ronde van Turkije beet. Onze 24-jarige landgenoot van Alpecin-Fenix klopte in de massasprint Kaden Groves - de winnaar van gisteren - en Miguel Fernandez. Philipsen is ook de nieuwe leider.

“Goed dat ik eindelijk kan winnen”, vertelde Philipsen na de rit. “Vandaag konden we een goede, eigen lead-out opzetten. Dit is een zege van de ploeg. Ik miste in de eerste twee etappes misschien wat frisheid in de benen na de zware klassiekers. Het is goed voor het vertrouwen dat ik het vandaag kan afmaken. Of ik denk aan de puntentrui? Een ritzege was mijn grootste doel. Een trui zou alleen maar een extra bonus zijn.”

De Ronde van Turkije telt acht etappes en eindigt zondag in Istanbul.

