KOERS KORT. Kreuziger trekt naar Gazprom-Rusvelo - Trek-Segafredo haalt voormalig wereldkampioen bij junioren binnen

Roman Kreuziger verlaat NTT voor Gazprom-RusVelo

De Tsjechische renner Roman Kreuziger (34) heeft een eenjarig contract ondertekend bij Gazprom-RusVelo. Dat heeft de Russische formatie bekendgemaakt. De winnaar van de Amstel Gold Race 2013 verlaat NTT. Met Kreuziger haalt Gazprom-RusVelo heel wat ervaring binnen. De Tsjech reed 18 grote rondes. In 2008 behaalde hij met de eindzege in de Ronde van Zwitserland zijn eerste grote overwinning, nadien volgden nog onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Romandië in 2009, een rit in de Giro in 2012 en de Amstel Gold Race in 2013.

Kreuziger zal bij Gazprom-RusVelo in steun rijden van de Rus Ilnur Zakarin, daarnaast zal hij ook zelf zijn kans mogen gaan. “Momenteel zijn er veel sterke renners op de markt. Ik apprecieer dan ook enorm dat ik een plaats krijg in het team”, reageert de Tsjech. “Ik zal mijn ervaring delen met de jonge renners, en natuurlijk zal ik Ilnur Zakarin helpen in zijn strijd voor het algemeen klassement. Ik hoop dat we volgend seizoen een uitnodiging krijgen voor de Giro, want daar kunnen we zeker competitief zijn. Verder hoop ik zelf ook te kunnen deelnemen aan de eendagskoersen, en dan zeker mijn favoriete Ardennenklassiekers. Ook de Olympische Spelen in Tokio zijn een belangrijk doel.”