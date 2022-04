KOERS KORT. Kopecky haalt podium in omnium - Evenepoel en fanclub steunen slachtoffers van overstromingen

Lotte Kopecky haalt podium in omnium

Op de derde en voorlaatste dag van de manche voor de Nations Cup baanwielrennen in het Schotse Glasgow is Lotte Kopecky zaterdagavond als derde geëindigd in het omnium.

In haar omnium begon Lotte Kopecky na een vierde plaats in de scratch, een dertiende in de temporace en een vijfde in de afvallingskoers als vijfde aan het laatste onderdeel, de puntenkoers. Die finale werd ontsierd door een zware valpartij van leidster en wereldkampioene Katie Archibald, die zo uit de koers verdween. De zege ging uiteindelijk naar de Japanse Yumi Kajihara, Kopecky klom door winst in de laatste sprint nog naar de derde plek. De winnares van de Ronde van Vlaanderen, die in Glasgow haar succesvolle voorjaar afsluit, komt vandaag op de slotdag ook nog in actie in de ploegkoers.

Volledig scherm

Pinot pakt eerste zege in drie jaar, eindwinst voor Bardet

Thibaut Pinot heeft zijn revanche beet in de Tour of the Alps. Gisteren greep de Fransman in extremis naast winst, maar vandaag was zijn eerste zege in drie jaar wél een feit. Pinot rekende in een sprint bergop af met David de la Cruz. De eindzege in de vijfdaagse rittenkoers was daarnaast een prooi voor Romain Bardet. De Fransman snoepte in de slotetappe de leiderstrui af van Pello Bilbao.

Vader keert volgende week terug naar Nederland na zware val in Baskenland

Beterschap bij Milan Vader. De renner van Jumbo-Visma keert waarschijnlijk volgende week terug naar Nederland voor “de volgende stap in zijn herstel”. Zijn ploeg meldt dat het herstel van de 26-jarige renner gestaag vordert “dankzij de goede zorgen van het medisch personeel”.

Vader kwam twee weken geleden zwaar ten val in het Ronde van het Baskenland. Zijn vader liet toen weten dat er stents in de halsslagaders van zijn zoon werden aangebracht omdat die vernauwd waren. Ook zou hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad hebben opgelopen.

Evenepoel en fanclub steunen slachtoffers van overstromingen

Remco Evenepoel heeft in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik zijn groot hart laten zien. Met zijn supportersclub zamelde de renner van Quick.Step-Alpha Vinyl geld in om de slachtoffers van de overstromingen in onder meer Pepinster te steunen. Vader Patrick en enkele leden van de fanclub gingen de cheque van 5.000 euro vandaag overhandigen.

Evenepoel zelf kon niet aanwezig zijn, door zijn voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik. Maar de youngster uit Schepdaal stak de slachtoffers wel een hart onder de riem met een videoboodschap. “Ik ben blij dat ik jullie kan steunen en ik hoop dat jullie snel weer een goed leven kunnen leiden, gevuld met geluk en plezier", zegt hij in onderstaande video. “Ik steun jullie met heel mijn hart en wens jullie het allerbeste toe voor de toekomst.”

Lopez aan het feest in Ronde van de Alpen

Miguel Angel Lopez (28) heeft de vierde etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Colombiaan van Astana walste na een lastige finale in de slotkilometer over vluchter Thibaut Pinot en boekte zo z'n eerste zege sinds hij in september de 18e etappe van de Ronde van Spanje won. Pello Bilbao behield de leiderstrui en begint morgen aan de slotrit met een voorsprong van 2 seconden op Romain Bardet.

Jumbo-Visma biedt Noorse wereldkampioen bij junioren profcontract vanaf 2024

Het Noorse wielertalent Per Strand Hagenes, de regerende wereldkampioen bij de junioren, wordt vanaf 2024 profrenner bij het Nederlandse Jumbo-Visma. Dat maakte de ploeg van Wout van Aert bekend. De achttienjarige Strand Hagenes maakt sinds dit seizoen deel uit van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en blijft daar ook in 2023 actief. Daarna maakt hij de overstap naar de grote jongens.

De jonge Noor reed in september vorig jaar solo naar de wereldtitel in Leuven. In diezelfde maand werd hij in zijn leeftijdscategorie tweede in het EK op de weg en derde in Parijs-Roubaix. Dit seizoen toonde hij zich onder meer al met winst in de slotetappe van Le Triptyque des Monts et Châteaux en een tweede plaats in de eindstand. Afgelopen maandag werd hij nog derde in de Giro del Belvedere.

Pello Bilbao slaat dubbelslag in Ronde van de Alpen

Pello Bilbao heeft de tweede etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Bahrain - Victorious won de sprint voor Romain Bardet en Attila Valter. Bilbao neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Bouchard, die gisteren de openingsrit won. De Ronde van de Alpen eindigt vrijdag.

Volledig scherm

Julie De Wilde breekt ruggenwervel

Julie De Wilde (19), tweede in Dwars door Vlaanderen, heeft twee kleine breuken opgelopen in de zesde ruggenwervel. Dat meldt haar ploeg Plantur-Pura. De Wilde kwam zaterdag zwaar ten val in Parijs-Roubaix. Na enkele scans in het ziekenhuis kwam het verdict. “Haar nek moet drie à vier weken gestabiliseerd worden.”

Gaudu past door bronchitis voor Waalse Pijl en Luik

Domper voor David Gaudu. De 25-jarige Fransman kampt met een bronchitis en moet passen voor de komende Ardennenklassiekers. Een serieuze streep door de rekening van Groupama-FDJ. Vorig jaar werd Gaudu zevende in de Waalse Pijl én derde in Luik-Bastenaken-Luik. De Franse WorldTour-formatie rekent woensdag op de Muur van Hoei op Bruno Armirail, Kevin Geniets, Matthieu Ladagnous, Rudy Molard, Quentin Pacher, Sébastien Reichenbach en Anthony Roux. De selectie voor La Doyenne is nog niet bekend.

Lotto-Soudal promoveert Van Eetvelt volgend seizoen naar hoofdmacht

Het wielerseizoen is nog niet eens halfweg, maar Lotto-Soudal heeft al een versterking voor volgend seizoen aangekondigd. Lennert Van Eetvelt (20) wordt in 2023 overgeheveld van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht. Van Eetvelt werd vorig jaar vijfde op het EK voor beloften in Trento - dat gewonnen werd door Thibau Nys - en finishte afgelopen zaterdag nog als tweede in de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik.

Vroege vluchter Bouchard boekt op dertigste eerste profzege

De Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) heeft vanuit de vroege vlucht de openingsetappe gewonnen van de wielerronde van de Alpen, een Italiaanse vijfdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Voor de dertigjarige ontsnappingsspecialist was het de eerste profzege ooit.

De Ronde van de Alpen, één van de belangrijkste voorbereidingskoersen voor de Ronde van Italië, kreeg veel bekende namen aan de start: onder meer Richie Porte, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, Mikel Landa en Chris Froome kwamen de benen testen in de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen. Met zijn 160 kilometer was de openingsetappe van maandag de langste van de week.

Na dertig kilometer koers vertrok de vroege vlucht, met daarin Mattia Bais, Geoffrey Bouchard, Asier Etxebarria, Vinicius Rangel Costa, Ben Zwiehoff en Emanuel Zangerle. Op de top van de laatste beklimming van de dag bleef er nog één renner over: Bouchard had al zijn gezellen afgeschud en ging solo op zoek naar zijn eerste profzege. In het peloton, dat de vluchters een ruime voorgift had gegeven, deden de Ineos Grenadiers en Bahrain-Victorious er nog alles aan om het tij te keren.

Maar Bouchard hield ondanks de druk ternauwernood stand en haalde het in aankomstplaats San Martino di Castrozza met amper vijf seconden voorsprong voor het sprintende peloton. De Spanjaard Pello Bilbao won de sprint voor de tweede plaats, voor de Fransman Romain Bardet. Bouchard is meteen ook de eerste leider in het klassement.

Volledig scherm

Niels Michotte wint Parijs-Roubaix bij junioren, Aaron Dockx met zevende plaats eerste Belg

Niels Michotte, onthoud die naam. De 17-jarige Luxemburg won op de zonovergoten Vélodrome in Roubaix solo de negentiende editie van ‘Le Petit Pavé de Roubaix’, de Helleklassieker voor junioren. Twee Belgen finishten in de top tien: Aaron Dockx werd zevende, Vlad Van Mechelen negende.

Het duurde even, voor hij zijn opwachting maakte op de weg. Maar kijk: plots is hij er. Aaron Dockx, regerend Europees en vicewereld- en Belgisch kampioen cyclocross in zijn categorie, kan dus ook vlot uit de voeten op asfalt. Toch kleefde naast bloed en stof ook wat ontgoocheling aan de Kempische tweedejaars na afloop van een namiddagje kasseivreten. “Net geen top vijf, jammer”, vond hij. “Ik kwam ten val op één van de kasseistroken. Ik reed in derde positie en voor me gingen ze neer. Een Duitse renner vloog erover. Ik probeerde me nog te redden, maar dat lukte niet meer. Ik dook uiteindelijk de beek in. Mijn schoen was stuk. Ik moest van fiets wisselen en dan de achtervolging inzetten. Zonder die val had er meer ingezeten, denk ik.”

Finaal nam tevredenheid wel de bovenhand bij Dockx, neef van ex-prof Gert (HTC-Columbia en Lotto-Soudal). “Ik ben wel content, ja. Vorig jaar kende ik meer pech (34ste werd hij toen, red.). Toen moest ik drie minuten wachten op een neutrale wagen. Nu kon ik blijven fietsen, ook al was mijn schakelapparatuur stuk. Voor mijn eerste wegwedstrijd van het jaar is dit super. Zeker omdat ik vorige week nog ziek was. Goed dat het toen gebeurde en niet nu. Ik ben blij met mijn conditie. Samen met mijn coach heb ik hier naartoe gewerkt en daar zijn we, denk ik, prima in geslaagd. En nu? (kijkt naar de wonde op zijn rechterknie) Eerst dit even laten naaien in het ziekenhuis. Morgen vertrek ik op stage naar Spanje. Daarna rijd ik de (Tsjechische, red.) Vredeskoers.”

Volledig scherm Aaron Dockx (archieffoto)

De Buyst mist Giro door sleutelbeenbreuk

De Ronde van Turkije is voortijdig afgebroken. De organisatie besloot daartoe vanwege slechte weersomstandigheden in Istanbul. Het peloton had tijdens de laatste etappe zo’n 30 kilometer afgelegd. Daarin gingen, in de regen, meerdere renners onderuit door de gladde wegen. Onder hen ook Jasper De Buyst. Onze landgenoot van Lotto-Soudal liep een complexe sleutelbeenbreuk op en moet een kruis maken over de Giro, waar hij als sprintloods voor Caleb Ewan moest fungeren.

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, die zaterdag de voorlaatste etappe won en de leiding in het klassement in handen kreeg, is nu uitgeroepen tot winnaar. De Australiër Jay Vine eindigde op 20 seconden achterstand als tweede. Eduardo Sepúlveda uit Argentinië werd derde, op 40 tellen van Bevin.

Jesús Herrada wint Classic Grand Besançon

Jesús Herrada (Cofidis) heeft vrijdag de Classic Grand Besançon (cat. 1.1) gewonnen. De 31-jarige Spanjaard haalde het na 177,5 kilometer van Besançon naar Montfaucon, voor zijn Franse ploegmaat Victor Lafay en diens landgenoot Alexis Vuillermoz. Steff Cras strandde net naast het podium.

In de tweede editie van de Franse eendagkoers kozen zes renners voor de vroege vlucht. Onder hen geen Belgen. AG2R Citroën en Cofidis namen hun verantwoordelijkheid in het peloton en hielden de vluchters binnen een aanvaardbare marge. Op 18 kilometer van de finish volgde een hergroepering en voerde Groupama-FDJ de forcing richting de laatste klim van de dag, de Montfaucon, 1,6 kilometer met enkele steile passages.

Aurélien Paret-Peintre opende de debatten, hij werd gecounterd door Tim Wellens, maar de twee raakten niet weg. Daarna waagden Rémy Rochas , Ben O’Connor, Alexis Vuillermoz, Victor Lafay en Steff Cras hun kans. Ze sloegen een klein kloofje op een groepje met favorieten. Jesus Herrada wist dat hij niet mocht talmen en maakte de oversteek. De Spanjaard had duidelijk nog wat punch in de benen en met een laatste sprong knalde hij naar de zege. Hij volgt op de erelijst de Eritreeër Biniam Girmay op.

Volledig scherm Jesús Herrada (links op de foto)

Krijgt Van Aert er met Van Baarle nieuwe superknecht bij?

Dylan van Baarle is op weg naar Jumbo-Visma, zo schrijft AD. Het contract van de 29-jarige Nederlandse wielrenner bij INEOS loopt eind dit jaar af. Naast Jumbo-Visma jagen meer topploegen op zijn handtekening.

Van Baarle heeft een aanbieding liggen waarmee hij zijn contract kan verlengen, maar hij heeft ook andere opties, waaronder het UAE van Tadej Pogacar. Maar Van Baarle voert de meest vergevorderde onderhandelingen met Team Jumbo-Visma. Die ploeg is al jaren in Van Baarle geïnteresseerd. Om de klassieke kern rond Wout van Aert verder te versterken, maar ook als renner die uit de voeten kan in etappekoersen.

Van Baarle staat bekend om zijn gedurfde manier van koersen en maakte er de afgelopen jaren een traditie van om in de Ronde van Vlaanderen de aanval te kiezen. Hij pakte daarmee diverse ereplaatsen, met de tweede plek in de editie van een paar weken geleden als hoogtepunt.

Van Baarle werd op die manier vorig jaar ook tweede op het WK in Leuven en hij won er de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen mee. Maar hij reed zich ook diverse keren in de top 10 van eindklassementen in kleinere etappekoersen en hij sleurde in grote rondes tientallen kilometers op kop van het peloton in dienst van anderen. Hij is een van de meest allround renners van het peloton - en het is dus niet voor niets dat diverse topploegen jagen op zijn handtekening.

Caruso slaat dubbelslag in Sicilië

Damiano Caruso (34) heeft de Ronde van Sicilië op zijn naam geschreven. De Italiaan van Bahrain-Victorious, die uitkwam voor de nationale selectie, boekte op de Etna zijn tweede ritzege van de week en nam zo de leiderstrui nog over van de jonge Fran Miholjevic.

19-jarige Miholjevic slaat dubbelslag in Sicilië

Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli ASD) heeft de derde etappe in de Ronde van Sicilië (cat. 2.1) gewonnen. De 19-jarige Kroaat soleerde naar de zege. De sprint om plek twee kwam op naam van de Canadees Pier-André Coté, die het haalde voor de Italiaan Filippo Fiorelli. Mihojlevic is na zijn eerste profzege ook de nieuwe leider. Hij heeft 18 seconden voor op de Italiaan Damiano Caruso en 22 op diens landgenoot Vincenzo Nibali.

Volledig scherm Miholjevic © Photo News

Volledig scherm

Makelaar Pogacar strikt Belgisch talent Sente Sentjens

De Italiaanse rennersmakelaar Alex Carera heeft een opvallende slag geslaan. De 16-jarige Sente Sentjens uit Neerpelt zit sinds de Ronde van Vlaanderen in zijn portefeuille. De eerstejaarsjunior van Acrog -Tormans won dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en geldt als een talent. Hij is de zoon van Roy Sentjens, die in de jeugdcategoriën de evenknie was van Tom Boonen en een profcarrière uitbouwde bij Rabobank, Lotto en Milram met zeges in de Druivenkoers en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Sentjens junior komt bij Carera in mooi gezelschap terecht, want ook Tadej Pogacar, Biniam Girmay en Vincenzo Nibali behoren tot hetzelfde management. “Sente is de eerste Belgische renner met wie ik werk. Voorlopig komt school nog op de eerste plaats en ook in 2023 zal hij nog actief zijn als junior, maar in de komende winter wil ik Sente graag laten proeven van stages met profploegen. In het verleden heb ik zo ook Cunego, Nibali en Pogacar als junior helpen kiezen om de ideale profploeg te vinden”, zegt Carera.

Volledig scherm © VDB

Van der Poel op cover game ‘Tour de France 2022'

Mathieu van der Poel is de nieuwe coverster van de gamereeks ‘Tour de France’. De Nederlander van Alpecin-Fenix zal de cover sieren van het spel dat vanaf juni in de rekken ligt. Hij volgt zo Wout van Aert op, die voor de versie van 2021 het gezicht was. In het verleden stonden ook Peter Sagan (2019) en Julian Alaphilippe (2020) al op de cover van het spel.

Sepulveda slaat dubbelslag in Ronde van Turkije

Eduardo Sepulveda heeft de vierde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 30-jarige Argentijn soleerde op de slotklim naar de zege. Patrick Bevin won de sprint om plek twee voor Harm Vanhoucke. Sepulveda neemt meteen ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen. In de stand heeft hij een bonus van 14 seconden voorsprong op Bevin. Jay Vine is derde op 25 tellen, Harm Vanhoucke vierde op 37 seconden. Henri Vandenabeele is tiende op 1:12.

Volledig scherm

Caruso zegeviert in Ronde van Sicilië

Damiano Caruso heeft de tweede etappe in de Ronde van Sicilië gewonnen. De Italiaan vloerde na 152 km van Palma di Montechiaro naar Caltanissetta in een groepje van vijf Vincenzo Nibali in de sprint. Domenico Pozzovivo finishte als derde. Voor Caruso is het zijn eerste zege van het seizoen. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta en Giro waar hij ook tweede werd in het eindklassement.

Volledig scherm Caruso vertegenwoordigt de Italiaanse nationale ploeg.

Van Dijk valt werelduurrecord bij dames aan

De Nederlandse Ellen van Dijk (35) valt op 23 mei het werelduurrecord voor vrouwen aan. Dat record staat momenteel om naam van Joscelin Lowden. De Britse reed in september vorig jaar 48,405 kilometer in één uur. Van Dijk, tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden en actief bij Trek-Segafredo, onderneemt haar poging op de wielerbaan van Grenchen, in Zwitserland.

Bij de heren heeft Victor Campenaerts (55,089 km) het record nog steeds in handen.

Volledig scherm Ellen van Dijk.

Marcus Burghardt zet een punt achter zijn carrière

Marcus Burghardt heeft acht maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen definitief een punt gezet achter zijn wielercarrière. De 38-jarige Duitser vond geen team meer in 2022. De grootste overwinningen in zijn loopbaan waren Gent-Wevelgem (2007) en een etappe in de Tour de France (2008). In 2017 werd hij nog Duits kampioen op de weg.

Burghardt was zeventien seizoenen profrenner. Hij reed vijftien grote rondes, waarvan elf keer de Tour de France. Het grootste deel van zijn carrière reed hij in dienst van kopmannen als Peter Sagan, Cadel Evans of Mark Cavendish. Hij verdedigde de kleuren van achtereenvolgens T-Mobile (2004-2007), Team High Road en opvolger Columbia HTC (2008-2009), BMC (2010-2016) en BORA-hansgrohe (2017-2021).

In augustus vorig jaar liep hij bij een val in de eerste rit van de Ronde van Polen verschillende polsbreuken en een gebroken arm op.

Volledig scherm Marcus Burghardt (links).

Nu toch raak voor Philipsen in Turkije

Derde keer, goede keer. Na twee tweede plaatsen heeft Jasper Philipsen zijn ritzege in de Ronde van Turkije beet. Onze 24-jarige landgenoot van Alpecin-Fenix klopte in de massasprint Kaden Groves - de winnaar van gisteren - en Miguel Fernandez. Philipsen is ook de nieuwe leider.

“Goed dat ik eindelijk kan winnen”, vertelde Philipsen na de rit. “Vandaag konden we een goede, eigen lead-out opzetten. Dit is een zege van de ploeg. Ik miste in de eerste twee etappes misschien wat frisheid in de benen na de zware klassiekers. Het is goed voor het vertrouwen dat ik het vandaag kan afmaken. Of ik denk aan de puntentrui? Een ritzege was mijn grootste doel. Een trui zou alleen maar een extra bonus zijn.”

De Ronde van Turkije telt acht etappes en eindigt zondag in Istanbul.

